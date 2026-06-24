OPPO Reno 16 Series: లాంఛ్ ముందే ధరల లీక్.. ఈసారి జేబులు ఖాళీ అవ్వడం ఖాయం!
ఒప్పో తన "రెనో 16" సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్లను భారత్లో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీ పలు టీజర్ల ద్వారా కీలక వివరాలు వెల్లడించగా, తాజాగా ధరల లీక్ హాట్ టాపిక్గా మారింది.
Published : June 24, 2026 at 5:23 PM IST
Hyderabad: ఒప్పో రెనో 16 (Oppo Reno 16) సిరీస్ భారత మార్కెట్లో విడుదల కానున్నట్లు అధికారికంగా ఖరారైంది. ఒప్పో సంస్థ తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా ఈ ఫోన్కు సంబంధించిన పలు పోస్ట్లను షేర్ చేసింది. వీటి ద్వారా ఫోన్ డిజైన్తో పాటు కొన్ని కీలక ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్ల వివరాలను వెల్లడించింది. తాజాగా ఈ అప్కమింగ్ స్మార్ట్ఫోన్ ధరకు సంబంధించిన సమాచారం నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది.
ప్రముఖ భారతీయ టిప్స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్, రిటైల్ యూనిట్ల ఆధారంగా 'Reno 16 5G', 'Reno 16c 5G' ఫోన్ల అంచనా ధరలు, స్పెసిఫికేషన్లను వెల్లడించారు. ఆ వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
EXCLUSIVE: First look at OPPO Reno16 5G and Reno16c 5G straight from retail units before any official launch along with price. 🇮🇳— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) June 22, 2026
Starting with the Reno16 5G 📱
Snapdragon 7 Gen 4 running the show. 6700mAh silicon-carbon battery. Triple 50MP cameras at the back, 50MP upfront.… pic.twitter.com/vd1ijH33Rr
OPPO Reno 16, Reno 16c స్పెసిఫికేషన్ల వివరాలు:
లీక్ అయిన సమాచారం ప్రకారం, రెనో 16 5G మోడల్ స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. ఇందులో 6,700mAh సామర్థ్యం గల సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ ఉంటుంది. దీని వెనుక భాగంలో 50MP ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ను అందించొచ్చు. అలాగే సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం ఫోన్ ముందు వైపున 50MP కెమెరా ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఇక రెనో 16c మోడల్ మీడియా టెక్ డైమెన్సిటీ 7300 చిప్సెట్తో పనిచేసే అవకాశం ఉంది. ఇందులో 7,000mAh సామర్థ్యం గల పెద్ద బ్యాటరీ ఉండవచ్చు. అలాగే, దీని వెనుక భాగంలో 50MP మెయిన్ కెమెరా, 50MP టెలిఫొటో లెన్స్, 8MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్తో కూడిన ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉండవచ్చు. ఇది 50MP ఫ్రంట్ కెమెరాతో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది.
A little trendy. A little iconic.💜— OPPO India (@OPPOIndia) June 24, 2026
The all-new #OPPOReno16Series, designed to complement your style.#LiveInTheMoment #LiveItYourWay pic.twitter.com/PORmMRaeTX
ఒప్పో ఇప్పటికే ఒక మైక్రోసైట్, అమెజాన్ లిస్టింగ్ ద్వారా 'Reno 16' సిరీస్ భారతదేశంలో విడుదల కానున్నట్లు ధృవీకరించింది. ఒప్పో రెనో 16తో పాటు రెనో 16c, ఒప్పో బబుల్ యాక్సెసరీ, "Enco Air 5" ఇయర్బడ్స్ను కూడా విడుదల చేయనున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది.
ఈ సిరీస్ స్టారీ వైట్ (Starry White), ట్విలైట్ వయోలెట్ (Twilight Violet), స్టెల్లార్ పర్పుల్ (Stellar Purple) కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. అలాగే, కొత్త AI స్నాప్ కీ, మైండ్ స్పేస్ ఇంటిగ్రేషన్తో పాటు IP66, IP68, IP69, IP69K రేటింగ్లతో రానున్నట్లు కూడా కంపెనీ ధృవీకరించింది.
Seamless sound, top-tier design.— OPPO India (@OPPOIndia) June 24, 2026
The all-new #OPPOEncoAir5, Coming Soon!#OPPOReno16Series #LiveInTheMoment #LiveItYourWay pic.twitter.com/aO6FGq0Ip6
ఇక డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే, రెనో 16లో 6.32 అంగుళాల FHD+ AMOLED ప్యానెల్ను అందిస్తుండగా, రెనో 16cలో ఇంకాస్త పెద్దదైన 6.57 అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఈ రెండు డిస్ప్లేలు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను అందిస్తాయి.
ధరలో భారీ పెరుగుదల ఉండొచ్చు!: లీక్ అయిన నివేదికల ప్రకారం, భారతదేశంలో OPPO Reno 16 5G ధర రూ. 59,999గా, అలాగే Reno 16c 5G ధర రూ. 49,999గా ఉండవచ్చు. ఈ అంచనాలు నిజమైతే, మునుపటి మోడళ్లతో పోలిస్తే ఇది గణనీయమైన ధర పెంపు అవుతుంది.
Your trendy shoot buddy just got a cosmic glow-up ✨— OPPO India (@OPPOIndia) June 22, 2026
Turn heads with India’s First HoloVerse 3D Technology and a design that pops from every angle.
The all-new #OPPOReno16Series, Coming Soon!#3DPopPlanetDesign #LiveInTheMoment #LiveItYourWay pic.twitter.com/gZ4i6B4XYM
గతేడాది రెనో 15 భారత్లో రూ. 45,999 ధరలో లాంఛ్ అయింది, అయితే రెనో 15c ప్రారంభ ధర రూ. 34,999గా ఉంది. ఈ లెక్కన రెండు ఫోన్ల ధరల్లో వరుసగా రూ. 14,000, రూ. 15,000 వరకు పెరుగుదల కనిపించవచ్చు.