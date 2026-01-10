స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 1 చిప్సెట్తో ఒప్పో "రెనో 15 5G"- కీలక పీచర్ల వివరాలు ఇవే!
ఒప్పో తన "రెనో 15c 5G" ధర, లభ్యతతో పాటు తాజాగా కొన్ని కీలక ఫీచర్లను ధృవీకరించింది.
Published : January 10, 2026 at 11:01 AM IST
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఒప్పో ఈ వారమే తన "రెనో 15 5G" సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్లను విడుదల చేసింది. వీటిలో ఒప్పో "రెనో 15 5G", "రెనో 15 ప్రో 5G", "రెనో 15 ప్రో మినీ 5G"లతో పాటు "రెనో 15c 5G" అనే మోడల్ కూడా ఉంది. ఈ లైనప్లో స్టాండర్డ్, "ప్రో" మోడళ్లకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించింది. కానీ ఆ సమయంలో రెనో 15c 5G"కు సంబంధించిన వివరాలను పెద్దగా వెల్లడించలేదు. తాజాగా ఈ హ్యాండ్సెట్ ధర, లభ్యతతో పాటు కొన్ని కీలక ఫీచర్ల వివరాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ముఖ్యంగా డిసెంబర్ 2025లో విడుదలైన చైనీస్ వెర్షన్తో పోలిస్తే "రెనో 15c 5G" భారతీయ వేరియంట్ చాలా భిన్నంగా ఉంది.
ఒప్పో రెనో 15C 5G ధర, లభ్యత:
వేరియంట్లు: భారత మార్కెట్లో కంపెనీ దీన్ని రెండు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది. అవి:
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధర:
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 34,999
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 37,999
కలర్ ఆప్షన్లు: ఆఫ్టర్గ్లో పింక్, ట్విలైట్ బ్లూ రంగులలో భారతదేశంలో అందుబాటులో ఉంటుందని కంపెనీ ఈ సిరీస్ లాంఛ్ సమయంలోనే ధృవీకరించింది.
సేల్ వివరాలు: భారత మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ సేల్స్ ఫిబ్రవరిలో ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్నవారు ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్, ఒప్పో ఇండియా ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.
ఒప్పో రెనో 15సి 5G స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లు:
నివేదికల ప్రకారం, ఒప్పో "రెనో 15c 5G" ఫోన్ 6.57-అంగుళాల ఫుల్-HD+ (2,372×1,080 పిక్సెల్స్) AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 600 నిట్స్ సాధారణ బ్రైట్నెస్, 1,400 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది.
ఈ ఫోన్లో క్వాల్కమ్ 4nm స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 1 చిప్సెట్ ఉంటుందని కంపెనీ వెల్లడించింది. ఇందులో 2.2GHz వద్ద క్లాక్ చేసిన నాలుగు కార్టెక్స్-A78 కోర్లు, 1.8GHz వద్ద క్లాక్ చేసిన నాలుగు కార్టెక్స్-A55 కోర్లతో కూడిన ఆక్టా-కోర్ CPU ఉంటుందని, దీనికి అడ్రినో 710 GPU జతయి ఉంటుందని పేర్కొంది. ఈ ఫోన్ 12GB వరకు LPDDR4x RAM, 256GB వరకు UFS 3.1 ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత కలర్ఓఎస్ 16తో వస్తుంది.
కెమెరాల విషయానికొస్తే, ఒప్పో "రెనో 15c 5G"లో f/1.8 అపర్చర్తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ వెనుక కెమెరా, దానితో పాటు f/2.2 అపర్చర్తో కూడిన 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ సెన్సార్, f/2.4 అపర్చర్తో కూడిన 2-మెగాపిక్సెల్ మాక్రో షూటర్ ఉంటాయని సమాచారం.
ఈ ఒప్పో "రెనో 15c 5G" వెనుక కెమెరా సెటప్ సెకనుకు 30 ఫ్రేమ్ల వద్ద 4K రిజల్యూషన్ వరకు వీడియో రికార్డింగ్కు మద్దతు ఇస్తుందని చెబుతున్నారు. ముందు వైపున, ఈ ఫోన్లో f/2.0 అపెర్చర్తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంటుందని, ఇది సెకనుకు 30 ఫ్రేమ్ల వద్ద 4K వీడియో రికార్డింగ్కు మద్దతు ఇస్తుందని సమాచారం.
ఒప్పో "రెనో 15c 5G"లో 7,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 80W SuperVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 5G SA అండ్ NSA, డ్యూయల్ 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, బ్లూటూత్ 5.4, GPS, GLONASS, గెలీలియో, QZSS, ఒక USB టైప్-C పోర్ట్ ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఇది IP66, IP68, IP69 డస్ట్ అండ్ వాటర్ రెసిస్టెన్స్ రేటింగ్లను కలిగి ఉంటుందని నివేదించారు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 158.18×74.93×8.14mm కొలతలతో 195 గ్రాముల బరువుతో ఉంటుందని సమాచారం.