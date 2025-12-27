'మూడు కాదు నాలుగు- భారత్కు ఒప్పో రెనో 15 సిరీస్లో "15C" కూడా'
ఒప్పో రెనో 15 సిరీస్లో నాలుగో మోడల్!- లాంఛ్కు ముందే కీలక వివరాలు లీక్!!
Published : December 27, 2025 at 4:50 PM IST
Hyderabad: చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఒప్పో ఇటీవలే భారతదేశంలో తన "ఒప్పో రెనో 15"ను విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ సిరీస్లో ఒప్పో "రెనో 15", "రెనో 15 ప్రో", "రెనో 15 ప్రో మినీ" అనే మూడు మోడళ్లను టీజ్ చేసింది. వాటికి సంబంధించిన కొన్ని స్పెసిఫికేషన్లను కూడా పంచుకుంది. అయితే తాజాగా ఇప్పుడు ఈ సిరీస్లో "రెనో 15C" అనే నాలుగో మోడల్ కూడా ఉండవచ్చని ఒక టిప్స్టర్ పేర్కొన్నాడు. ఆసక్తికరంగా, ఒప్పో ఈ నెల ప్రారంభంలో చైనాలో అదే పేరుతో ఒక స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. కానీ అది భారతదేశ లైనప్లో భాగమవుతుందో లేదో కంపెనీ ఇంకా స్పష్టతనివ్వలేదు.
ఒప్పో రెనో 15 సిరీస్లో "రెనో 15C" కూడా!: భారతదేశంలో ఒప్పో అప్కమింగ్ "రెనో 15" సిరీస్లో భాగంగా "రెనో 15C" కూడా విడుదల కావచ్చు. ఈ మేరకు "X" (గతంలో ట్విటర్)లో ఒక పోస్ట్లో టిప్స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ (@yabhishekhd) ఒప్పో "రెనో 15C", "రెనో 15", "15 ప్రో", "15 ప్రో మినీ" వేరియంట్లతో పాటుగా విడుదల కావచ్చని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధర రూ. 40,000 లోపు ఉంటుందని కూడా ఆ పోస్ట్ ద్వారా తెలిపారు. దీంతోపాటు యాదవ్ ఊహాజనిత స్మార్ట్ఫోన్ల స్పెసిఫికేషన్లను కూడా పంచుకున్నారు.
Exclusive ✨
Reno 15 Price under ₹50,000
Reno 15 specs:
📲 6.59" 1.5k ltps oled display, 120hz refresh rate, 1200nits hbm
⬛ qualcomm snapdragon 7 gen 4 soc
📸 50mp main+ 8mp ultrawide+ 50mp 3.5x telephoto portrait rear camera
🤳 50mp ultrawide front
🔋 6500mah battery
⚡ 80…<="" p>— abhishek yadav (@yabhishekhd) December 26, 2025
స్పెసిఫికేషన్ల వివరాల్లోకి లోతుగా వెళ్లే ముందు, టిప్స్టర్ పేర్కొన్న ఫీచర్లు ఈ నెలలో చైనాలో విడుదలైన "ఒప్పో రెనో 15C"కి సరిపోలడం లేదని గమనించడం ముఖ్యం. టిప్స్టర్ ప్రకారం, రెనో 15C భారతీయ వెర్షన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1,400 నిట్స్ వరకు హెచ్బిఎమ్ (HBM)తో కూడిన 6.57-అంగుళాల ఫుల్-HD LTPS OLED స్క్రీన్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 1 చిప్సెట్తో పాటు, 12GB వరకు RAM, సింగిల్ 256GB స్టోరేజ్ ఆప్షన్తో వస్తుందని చెబుతున్నారు.
అదనంగా ఈ ఫోన్లో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ లెన్స్, 2-మెగాపిక్సెల్ మాక్రో కెమెరాతో కూడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుందని ఆ పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు. ముందు భాగంలో సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఇది కాకుండా, ఇది 7,000mAh బ్యాటరీతో పాటు 80W ఛార్జింగ్ సొల్యూషన్తో వస్తుందని కూడా చెబుతున్నారు. ఇంకా ఈ ఊహాత్మక "రెనో 15C" మందం 8.14 మిమీ ఉంటుందని, దాని బరువు 189 నుంచి 195 గ్రాముల మధ్య ఉంటుందని కూడా పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు చైనీస్ వేరియంట్ 6.59-అంగుళాల ఫుల్-హెచ్డి AMOLED స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 1200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. ఇది స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. ఇందులో 12GB వరకు ర్యామ్, 512GB వరకు ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్ లభిస్తుంది.
కెమెరాల విషయానికొస్తే, ఇందులో OIS సపోర్ట్తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ షూటర్, OISతో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫొటో కెమెరా, 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ కెమెరాతో కూడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా మాడ్యూల్ ఉంది. ముందు భాగంలో ఇది 50-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాతో వస్తుంది. చైనీస్ ఒప్పో "రెనో 15C" 6,500mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 80W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
స్పెసిఫికేషన్లలో ఈ వ్యత్యాసం కారణంగా, లీకైన సమాచారం సరైనదని కచ్చితంగా చెప్పలేము. ఒప్పో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను అధికారికంగా ధృవీకరించే వరకు, పుకార్లలో ఉన్న ఈ నాలుగో మోడల్ను పెద్దగా పట్టించుకోకపోవడమే మంచిది.