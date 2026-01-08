ETV Bharat / technology

ఒప్పో ప్రియులకు గుడ్​న్యూస్- ఏకంగా నాలుగు ఫోన్లతో "రెనో 15" సిరీస్ వచ్చేసింది

భారత మార్కెట్లో "ఒప్పో రెనో 15" సిరీస్ ఫోన్లు లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

Oppo Reno 15 Series Launched in India
Oppo Reno 15 Series Launched in India (Photo Credit- Oppo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 8, 2026 at 4:23 PM IST

Hyderabad: చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఒప్పో భారతదేశంలో తన "రెనో 15" సిరీస్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ లైనప్‌లో "రెనో 15c 5G", "రెనో 15 5G", "రెనో 15 ప్రో మినీ 5G", "రెనో 15 ప్రో 5G" అనే నాలుగు మోడళ్లు ఉన్నాయి. వీటి ప్రారంభ వేరియంట్ల ధరలు వరుసగా రూ. 34,999, రూ. 34,999, రూ. 59,999, రూ. 67,999గా ఉన్నాయి. వీటిలో "ప్రో మినీ" మోడల్ రెనో సిరీస్‌లో కొత్తగా చేరింది. ఇది కాంపాక్ట్ డిజైన్‌ను కలిగి ఉంది. మరెందుకు ఆలస్యం భారతదేశంలో ఈ కొత్త లైనప్ స్పెసిఫికేషన్లు, ధర, లభ్యత గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం రండి.

ఒప్పో రెనో 15 సిరీస్ ఫోన్ల వేరియంట్లు, ధరలు:

Oppo Reno 15 Pro Mini 5G in Glacier White Colour Option
Oppo Reno 15 Pro Mini 5G in Glacier White Colour Option (Photo Credit- Oppo)
Top Left - Reno 15c | Bottom Left - Reno 15 | Top Right - Reno 15 Pro Mini | Bottom Right - Reno 15 Pro
Top Left - Reno 15c | Bottom Left - Reno 15 | Top Right - Reno 15 Pro Mini | Bottom Right - Reno 15 Pro (Photo Credit- Oppo)
మోడల్కాన్ఫిగరేషన్ధర
ఒప్పో రెనో15c 5G8GB + 256GBరూ. 34,999
12GB + 256GBరూ. 37,999
ఒప్పో రెనో 15 5G8GB + 256GBరూ. 45,999
12GB + 256GBరూ. 48,999
12GB + 512GBరూ. 53,999
ఒప్పో రెనో 15 ప్రో మినీ 5G12GB + 256GBరూ. 59,999
12GB + 512GBరూ. 64,999
ఒప్పో రెనో 15 ప్రో 5G12GB + 256GBరూ. 67,999
12GB + 512GBరూ. 72,999

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ సిరీస్​లో "రెనో 15c 5G", "రెనో 15 ప్రో 5G" ఒక్కొక్కటి రెండు విభిన్న రంగులలో లభిస్తాయి. అయితే "స్టాండర్డ్", "ప్రో మినీ" ఒక్కొక్క మోడల్ మూడు రంగు ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంటాయి. అవి:

Oppo Reno 15 5G
Oppo Reno 15 5G (Photo Credit- Oppo)
The Pro Mini model is a New Entrant to The Reno Series
The Pro Mini model is a New Entrant to The Reno Series (Photo Credit- Oppo)
Oppo Reno 15 Pro 5G in Sunset Gold Colour
Oppo Reno 15 Pro 5G in Sunset Gold Colour (Photo Credit- Oppo)
  • రెనో 15c 5G: ఆఫ్టర్‌గ్లో పింక్, ట్విలైట్ బ్లూ
  • రెనో 15 5G: గ్లేసియర్ వైట్, అరోరా బ్లూ, ట్విలైట్ బ్లూ
  • రెనో 15 ప్రో మినీ 5G: గ్లేసియర్ వైట్, క్రిస్టల్ పింక్, కోకో బ్రౌన్
  • రెనో 15 ప్రో 5G: సన్‌సెట్ గోల్డ్, కోకో బ్రౌన్

సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త "ఒప్పో రెనో 15" సిరీస్​లో "రెనో 15c 5G" మోడల్ తప్ప మిగిలిన మూడు మోడళ్ల సేల్స్ జనవరి 13, 2026న ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే ప్రత్యేకంగా ఈ "15c 5G" ఫిబ్రవరిలో అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఆసక్తి ఉన్నవారు భారతదేశంలో ఫ్లిప్‌కార్ట్, అమెజాన్, ఒప్పో ఇండియా ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ద్వారా వీటిని కొనుగోలు చేయొచ్చు.

Oppo Reno 15 5G in Glacier White Colour Option
Oppo Reno 15 5G in Glacier White Colour Option (Photo Credit- Oppo)

