January 2, 2026

Hyderabad: ఒప్పో ప్రియులకు అదిరే అప్డేట్. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న "ఒప్పో రెనో 15" సిరీస్ భారత్ లాంఛ్ తేదీని కంపెనీ ప్రకటించింది. ​ఈ లైనప్​లో ఒప్పో "రెనో 15 ప్రో", "రెనో 15 ప్రో మినీ", "రెనో 15" అనే మూడు మోడళ్లను కంపెనీ ఇప్పటికే టీజ్ చేసింది. ఈ సిరీస్‌లో కెమెరా సామర్థ్యాలపై, ముఖ్యంగా పోర్ట్రెయిట్ ఫోటొగ్రఫీ, వీడియో రికార్డింగ్‌లో బలమైన ప్రాధాన్యతనిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఒప్పో కొత్త కెమెరా హార్డ్‌వేర్, అప్డేడెట్ AI- ఆధారిత ఇమేజింగ్ సాధనాల శ్రేణినీ ధృవీకరించింది.

ఒప్పో రెనో 15 సిరీస్ ఇండియా లాంఛ్ తేదీ?: ఒప్పో ఇండియా జనవరి 8న భారతదేశంలో "రెనో 15 సిరీస్‌"ను విడుదల చేయనున్నట్లు ఒక పత్రికా ప్రకటనలో ధృవీకరించింది. ఈ లైనప్‌లో ఒప్పో "రెనో 15 ప్రో 5G", "రెనో 15 ప్రో మినీ 5G", "రెనో 15 5G" అనే మూడు మోడళ్లు ఉంటాయి. పోర్ట్రెయిట్ ఫొటోగ్రఫీ, వీడియో ఫీచర్లపై దృష్టి సారించి, కంపెనీ వీటితో ఒక కొత్త కెమెరా సిస్టమ్‌ను పరిచయం చేయనుంది. ఈ మేరకు ఒప్పో కొత్త కెమెరా హార్డ్‌వేర్‌ను ధృవీకరించింది. అయితే ధర, లభ్యత వివరాలు మాత్రం లాంఛ్ సమయంలో వెల్లడికానున్నాయి.

ఒప్పో "రెనో 15 ప్రో 5G", "రెనో 15 ప్రో మినీ 5G" ఫోన్​లు 200-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన వెనుక కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ 3.5x టెలిఫొటో పోర్ట్రెయిట్ కెమెరా, 100-డిగ్రీ ఫీల్డ్ వ్యూతో 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాను కలిగి ఉంటాయి. దీని టెలిఫొటో కెమెరా 3.5x ఆప్టికల్ జూమ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ ఫోన్‌లు గ్రూప్ ఫొటో ప్రాసెసింగ్ ఫీచర్‌లు, పరిసర వాతావరణం ఆధారంగా లైటింగ్, రంగును సర్దుబాటు చేసే టోన్-బ్యాలెన్సింగ్ టెక్నాలజీని కూడా కలిగి ఉంటాయి.

ఈ "రెనో 15" సిరీస్ AI ఎడిటర్ 3.0ని AI పోర్ట్రెయిట్ గ్లో, మోషన్ ఫొటో ఎడిటింగ్ ఫీచర్‌లతో పరిచయం చేస్తుంది. ఒప్పో ఛాలెంజింగ్ లైటింగ్‌లో డైనమిక్ పరిధిని మెరుగుపరచడానికి ప్రధాన వెనుక కెమెరాలో డ్యూయల్ కన్వర్షన్ గెయిన్ వీడియోకు మద్దతును కూడా ధృవీకరించింది.

ఇంకా ఒప్పో "రెనో 15" సిరీస్ రెండు ప్రో మోడల్‌లు ఫ్రంట్, మెయిన్, అల్ట్రా-వైడ్, టెలిఫొటో కెమెరాలలో సెకనుకు 60 ఫ్రేమ్‌ల వరకు 4K HDR వీడియో రికార్డింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తాయి. వీడియో ఫీచర్‌లలో ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్, ఎంపిక చేసిన కెమెరాలలో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్, డ్యూయల్-వ్యూ వీడియో రికార్డింగ్, వీడియో రికార్డింగ్ సమయంలో ఫొటోలను క్యాప్చర్ చేయగల సామర్థ్యం ఉంటాయి.

ప్రామాణిక "ఒప్పో రెనో 15 5G" ఈ AI కెమెరా ఫీచర్లలో చాలావాటిని తక్కువ ధర స్థాయికి తీసుకువస్తుంది. దీనిలో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ 3.5x టెలిఫొటో కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ సెల్ఫీ షూటర్‌తో పాటు వెనుకవైపు 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ వెనుక కెమెరా ఉన్నాయి.

గత లీక్‌ల ఆధారంగా, ఒప్పో "రెనో 15 ప్రో మినీ" 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ బాక్స్ ధర రూ. 64,999. సర్దుబాట్లు, బ్యాంక్ ఆఫర్‌ల తర్వాత ఇది రూ. రూ.59,999కి చేరుకోవచ్చు. ఇకపోతే ఈ "రెనో 15" సిరీస్ లాంఛ్ అనంతరం ఫ్లిప్‌కార్ట్, అమెజాన్, ఒప్పో ఇండియా ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ద్వారా అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ ఫోన్‌లు హోలోఫ్యూజన్ టెక్నాలజీతో కూడిన ఏరోస్పేస్-గ్రేడ్ అల్యూమినియం ఫ్రేమ్‌ను కలిగి ఉంటాయి. దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP66, IP68, IP69 రేటింగ్‌లతో వస్తాయి.

వీటిలో "రెనో 15 ప్రో మినీ" మోడల్ 93.35 శాతం స్క్రీన్-టు-బాడీ రేషియోతో 6.32-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుందని అంచనా. అయితే "రెనో 15 ప్రో" 6.78-అంగుళాల AMOLED ప్యానెల్‌ను, ప్రామాణిక "రెనో 15" 6.59-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేను అందించవచ్చు. అన్ని మోడళ్లు ఫుల్-HD+ రిజల్యూషన్‌ను అందిస్తాయని, ప్రో వేరియంట్లలో పీక్ బ్రైట్‌నెస్ ఎక్కువగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.

చిప్​సెట్ విషయానికి వస్తే, ఒప్పో "రెనో 15 ప్రో మినీ"లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8450 చిప్‌సెట్ ఉండొచ్చు. ఇది 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో కూడిన 6,200mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. దీని బరువు సుమారు 187 గ్రాములు ఉండవచ్చు. ఇక రంగుల ఎంపికలు, కొలతలు ఈ సిరీస్​లోని మోడళ్లలో విభిన్నంగా ఉండొచ్చు.

