ఒప్పో 'రెనో 15 5G' సిరీస్ ఇండియా లాంఛ్ కన్ఫార్మ్- దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే?
ఒప్పో 'రెనో 15 5G' సిరీస్లో నాలుగు మోడళ్లు- లాంఛ్కు ముందే కీలక స్పెక్స్ లీక్!
Published : December 22, 2025 at 3:30 PM IST
Hyderabad: ఒప్పో రెనో 15 5G సిరీస్ ఇండియా లాంఛ్ కన్ఫార్మ్ అయింది. కంపెనీ ఈ సిరీస్ను ఇటీవలే అంటే ఈ ఏడాది నవంబర్లో చైనాలో విడుదల చేసింది. తాజాగా దీన్ని భారత్కు కూడా తీసుకువచ్చేందుకు రెడీ అయింది. ఈ నేపథ్యంలో భారతదేశంలో దీని లాంఛ్పై సోషల్ మీడియాలో ఒక టీజర్ను విడుదల చేసింది. అందులో ఈ ఫోన్ రెండు రంగు ఎంపికలలో కన్పిస్తోంది. అవి: బ్లూ, వైట్. మరోవైపు ఓ టిప్స్టర్ ఈ ఫోన్ సిరీస్లో భారతదేశంలో మొత్తం నాలుగు మోడళ్లను లాంఛ్ చేయొచ్చని పేర్కొన్నారు. ఈ ఫోన్ సిరీస్పై ఇప్పటి వరకూ ఉన్న సమాచారం మీకోసం!
ఒప్పో రెనో 15 5G సిరీస్ ఇండియా లాంఛ్: ఒప్పో రెనో 15 5G సిరీస్ లాంఛ్కు సంబంధించిన సమాచారాన్ని కంపెనీ తన "X" పోస్ట్లో వెల్లడించింది. అందులో ఈ ఫోన్ త్వరలో మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నట్లు పేర్కొంది. అయితే నిర్దిష్ట లాంఛ్ తేదీని ఇంకా వెల్లడించలేదు. ఈ కొత్త సిరీస్ ఫోన్లను తెలుపు, నీలం రంగులో మాత్రమే టీజర్ చూపిస్తోంది.
That feeling when your favourite series drops a new season. Yeah… it’s that kind of moment!! ✨ #OPPOReno15Series, Coming Soon! #AIPortraitCamera #TravelWithReno pic.twitter.com/ODDyKZA5XL— OPPO India (@OPPOIndia) December 21, 2025
నీలం మోడల్కు గ్రేడియంట్ ఉంది. మరోవైపు తెలుపు మోడల్ వెనుక ప్యానెల్లో రిబ్బన్ వంటి డిజైన్ ఉంది. అదే సమయంలో కెమెరా ఐలాండ్లో కొంత ఆవిష్కరణ ఉంది. వెనుక ప్యానెల్లో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. దీని కెమెరా ఐలాండ్ అచ్చం ఐఫోన్ మోడల్ల మాదిరిగానే కన్పిస్తోంది. మూడు లెన్స్లతో పాటు దీనికి LED ఫ్లాష్ కూడా జోడించారు.
నాలుగు మోడళ్లు: ఒప్పో రెనో 15 సిరీస్ 5Gలో మొత్తం నాలుగు మోడళ్లు ఉంటాయని టిప్స్టర్ పరాస్ గుగ్లానీ పేర్కొన్నారు. అవి "రెనో 15", "రెనో 15 ప్రో", "రెనో 15 C", "రెనో 15 ప్రో మినీ".
ఇంకా ఆయన అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. ప్రతి మోడల్లోనూ ఏఐ పోర్ట్రెయిట్ కెమెరా ఉంటుంది. ప్రో మినీ వేరియంట్లో 200-మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్ ఉండే అవకాశం ఉంది. స్టాండర్డ్ ఒప్పో రెనో 15 మోడల్లో 120x పెరిస్కోపిక్ టెలిఫోటో లెన్స్ ఉండవచ్చు, భారతదేశంలో దీని ధర సుమారు రూ. 50,000 ఉండవచ్చని అంచనా.
మరోవైపు రెనో 15C మోడల్కు 7000 mAh బ్యాటరీ ఇవ్వవచ్చని టిప్స్టర్ చెబుతున్నారు. ఈ మోడల్ ధర 40 వేల రూపాయల కంటే తక్కువగా ఉండవచ్చు. అదే సమయంలో ఒప్పో రెనో 15 ప్రో మోడల్లో వైర్లెస్ ఛార్జర్ ఉండవచ్చని పేర్కొన్నారు.