మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ చిప్‌సెట్‌తో పోకో, ఒప్పో స్మార్ట్​ఫోన్​లు- లాంఛ్​కు ముందే కీలక స్పెక్స్ లీక్!

పోకో X8 ప్రో సిరీస్, ఒప్పో K15 టర్బో సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు మీడియాటెక్ చిప్‌సెట్‌లతో పనిచేస్తాయని సమాచారం.

Oppo K15 Turbo, Poco X8 Pro Series Chipset Details Leaked Ahead of Debut (In picture: OPPO K13 Turbo and Poco X7 Pro)
Oppo K15 Turbo, Poco X8 Pro Series Chipset Details Leaked Ahead of Debut (In picture: OPPO K13 Turbo and Poco X7 Pro) (Photo Credit- Oppo, Poco)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 27, 2026 at 12:04 PM IST

Hyderabad: భారత మార్కెట్లో పోకో X7 ప్రో 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ లాంఛ్ అయిన ఏడాది తర్వాత, ఇప్పుడు దాని తదుపరి వెర్షన్ "పోకో X8 ప్రో"తో సహా ఒక సిరీస్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (BIS) సర్టిఫికేషన్ వెబ్‌సైట్‌లో కనిపించింది. ఇది ఈ సిరీస్‌ త్వరలోనే భారత మార్కెట్లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని సూచిస్తోంది. BIS సర్టిఫికేషన్‌తో పాటు, ఈ అప్​కమింగ్ ఫోన్ గురించి మరిన్ని కొత్త వివరాలు ఆన్‌లైన్‌లో వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఇవి "పోకో ఎక్స్8 ప్రో" సిరీస్‌లో రెండు ఫోన్లు ఉంటాయని సూచిస్తున్నాయి. ఈ సిరీస్‌లో "పోకో ఎక్స్8 ప్రో", "పోకో ఎక్స్8 ప్రో మ్యాక్స్" మోడళ్లు ఉంటాయని చెబుతున్నారు.

స్టాండర్డ్ "పోకో X8 ప్రో"ను మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8000 సిరీస్ చిప్‌సెట్‌తో, ప్రో మాక్స్ మోడల్‌ను డైమెన్సిటీ 9000 సిరీస్ SoCతో విడుదల చేయవచ్చని సూచనలు ఉన్నాయి. పోకో ఈ కొత్త ఫోన్‌లతో పాటు, మరో కంపెనీకి చెందిన అప్​కమింగ్ ఫోన్‌ల గురించిన సమాచారం కూడా ఆన్‌లైన్‌లో లీక్ అయింది.

పోకో X8 ప్రో సిరీస్, ఒప్పో K15 టర్బో సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు మీడియాటెక్ చిప్‌సెట్‌లతో పనిచేస్తాయని సమాచారం. ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫామ్ "X"లో టిప్‌స్టర్ సంజు చౌదరి షేర్ చేసిన పోస్ట్‌లో ఒప్పో, పోకో నుంచి రాబోయే మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్‌ఫోన్ సిరీస్ చిప్‌సెట్ వివరాలను అందించారు. దీని ప్రకారం, "పోకో X8 ప్రో" స్మార్ట్​ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 చిప్‌సెట్‌తో పనిచేసే అవకాశం ఉంది. ఇంకా ప్రామాణిక "ఒప్పో K15 టర్బో" మోడల్ కూడా అదే చిప్‌సెట్‌తో చిప్‌సెట్‌తో రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

మరోవైపు, "పోకో X8 ప్రో మ్యాక్స్", "ఒప్పో K15 టర్బో ప్రో" స్మార్ట్​ఫోన్​లు మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500s చిప్‌సెట్‌తో లాంఛ్ కానున్నట్లు సమాచారం. ఇది గతంలో నివేదించిన "ఒప్పో K15 టర్బో ప్రో" స్పెసిఫికేషన్‌లకు అనుగుణంగా ఉంది. ఆ నివేదికలు ఈ ఫోన్‌లో మీడియాటెక్ SoC ఉంటుందని సూచించాయి. అయితే ఇప్పుడు "ఒప్పో K15 టర్బో ప్రో" కొత్త ఆక్టా-కోర్ 3nm స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 Gen 5 చిప్‌సెట్‌తో రావచ్చని ఇతర నివేదికలు సూచించాయి. ఏదేమైనా, ఈ రెండు కంపెనీలు ఇంకా ఈ లాంఛ్​లను ధృవీకరించలేదు.

పోకో ఎక్స్8 ప్రో మోడల్ నంబర్ 2511FPC34Iతో BIS డేటాబేస్‌లో కనిపించింది. దీని ధర రూ. 30,000 కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని నివేదికలు వస్తున్నాయి. ఇది నిజమైతే, 8GB + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్‌కు రూ. 27,999గా నిర్ణయించిన "పోకో X7 ప్రో 5G" లాంఛ్ ధర కంటే ఇది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.

పోకో ఎక్స్8 ప్రోలో 6.67-అంగుళాల 1.5K LTPS AMOLED డిస్‌ప్లే, 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, IP68 రేటింగ్, 100W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 8,000mAh బ్యాటరీ వంటి ఫీచర్లు ఉంటాయని అంచనా వేస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, "ఒప్పో K15 టర్బో"లో 6.59-అంగుళాల ఫ్లాట్ 1.5K LTPS డిస్‌ప్లే, ఇన్-బిల్ట్ వాటర్‌ప్రూఫ్ యాక్టివ్ కూలింగ్ ఫ్యాన్​ను కలిగి ఉంటుందని సమాచారం.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

