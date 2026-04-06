ఒప్పో K15 ప్రో సిరీస్ భారత్​ లాంఛ్​ టైమ్​లైన్ లీక్- స్పెక్స్​ కూడా రివీల్!

ఒప్పో తన "K15 ప్రో" సిరీస్​ను ఈ ఏడాది చివర్లో భారత మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చేందుకు రెడీ అవుతున్నట్లు సమాచారం. వీటి ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లకు సంబంధించిన వివరాలు కూడా నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

Oppo K15 Pro Series India Launch Timeline Tipped; Could Arrive With the Same Features as the Chinese Variant
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 6, 2026 at 11:27 AM IST

3 Min Read
Hyderabad: ఒప్పో K15 ప్రో సిరీస్ ఈ వారం ప్రారంభంలో చైనాలో విడుదలైంది. ఇప్పుడు, "ఒప్పో K15 ప్రో", "ఒప్పో K15 ప్రో+" ఈ ఏడాది చివర్లో భారతదేశంలో కూడా విడుదల కానున్నాయని ఒక టిప్‌స్టర్ చెబుతున్నారు. అయితే ఈ వివరాలను కంపెనీ ఇంకా ధృవీకరించలేదు. అయితే ఈ రెండు ఒప్పో హ్యాండ్‌సెట్‌లు వాటి చైనీస్ వెర్షన్‌ల మాదిరిగానే అవే స్పెసిఫికేషన్‌లు, ఫీచర్లతో దేశంలోకి రావచ్చని చెబుతున్నారు. చైనాలో ఈ రెండు హ్యాండ్‌సెట్‌లు థర్మల్ మేనేజ్‌మెంట్ కోసం అంతర్నిర్మిత యాక్టివ్ కూలింగ్ ఫ్యాన్‌లను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ రెండింటిలో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాలతో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్లు కూడా ఉన్నాయి.

టిప్‌స్టర్ దేబయన్ రాయ్ (@Gadgetsdata) ఈ ఏడాది మూడవ త్రైమాసికంలో ఒప్పో తన "ఒప్పో K15 ప్రో", "ఒప్పో K15 ప్రో+" భారతదేశంలో విడుదల చేయనున్నట్లు "X" పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా ఈ రెండు ఫోన్‌లు చైనాలో విడుదలైన వాటి మాదిరిగానే అవే స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లతో భారతదేశంలోనూ విడుదలవుతాయని జోడించారు. అయితే కంపెనీ ఈ వివరాలను ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించనందున, ఈ సమాచారాన్ని కేవలం ఒక అంచనాగా మాత్రమే పరిగణించవచ్చు.

ఏప్రిల్ 1న చైనాలో "ఒప్పో K15 ప్రో", "ఒప్పో K15 ప్రో+" మోడళ్లు విడుదలైన కొద్ది రోజులకే ఈ సమాచారం వెలుగులోకి రావడం గమనార్హం. ఈ ఫోన్‌ల బేస్ వేరియంట్లు (12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ కలిగినవి) వరుసగా CNY 3,499 (సుమారు రూ. 47,000), CNY 2,999 (సుమారు రూ. 41,000) ప్రారంభ ధరలతో విడుదలయ్యాయి.

ఇక కలర్ ఆప్షన్ల విషయానికి వస్తే, చైనాలో "ఒప్పో K15 ప్రో+" మోడల్ సైబర్ వింగ్, ఆరిజిన్ గ్రే, ఫొటోడస్ట్ రంగులలో ( ఇవి చైనీస్ రంగుల పేర్ల నుంచి ట్రాన్స్​లేట్ చేసినవి) లభిస్తుండగా, "ఒప్పో K15 ప్రో" మోడల్ సైబర్ వింగ్, గోల్డెన్ లెజెండ్, ఆరిజిన్ గ్రే, రేడియంట్ డస్ట్ రంగులలో అందుబాటులో ఉంది.

ఇంకా ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్ల గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఒప్పో "K15 ప్రో" సిరీస్ కంపెనీకి చెందిన Android 16-ఆధారిత ColorOS 16తో వస్తుంది. వీటిలో "ప్రో+" మోడల్ 6.78-అంగుళాల ఫుల్-HD+ (1,272x2,772 పిక్సెల్స్) డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది గరిష్ఠంగా 165Hz రిఫ్రెష్ రేటు, 450 ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 1.07 బిలియన్ రంగులు, 330Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేటు, 1,800 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌ను అందిస్తుంది.

మరోవైపు, "ఒప్పో K15 ప్రో" మోడల్ 6.59-అంగుళాల ఫుల్-HD+ (1,256x2,760 పిక్సెల్స్) డిస్‌ప్లేతో వస్తుంది. ఇది గరిష్ఠంగా 144Hz రిఫ్రెష్ రేటు, 460 ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, గరిష్ఠంగా 1,200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్, 240Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేటును అందిస్తుంది.

ఒప్పో అగ్రశ్రేణి మోడల్ "K15 ప్రో+", గరిష్ఠంగా 3.73GHz క్లాక్ వేగాన్ని అందించే ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500s చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది. మరోవైపు "K15 ప్రో" మోడల్ 3.4GHz క్లాక్ వేగంతో పనిచేసే ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 సూపర్ చిప్‌సెట్‌తో వస్తుంది. ఈ రెండు ఫోన్‌లలోనూ ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణ కోసం అంతర్నిర్మిత "యాక్టివ్ కూలింగ్ ఫ్యాన్‌"లు ఉన్నాయి. గేమింగ్, ఇతర హెవీ పనుల సమయంలో ఫోన్ ​వేడెక్కకుండా ఇవి కాపాడతాయి. ఒప్పో K15 ప్రో+ మోడల్ 100W SuperVOOC వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయంతో కూడిన 8,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండగా, "ప్రో" మోడల్ 80W SuperVOOC వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్​ చేసే 7,500mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది.

