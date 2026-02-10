ETV Bharat / technology

ఒప్పో నయా బడ్జెట్ స్మార్ట్​ఫోన్ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్లు, ఆఫర్ల వివరాలు ఇవే!

భారత మార్కెట్లో 6,500mAh బ్యాటరీ, 50-మెగాపిక్సెల్ వెనుక కెమెరాతో ఒప్పో కొత్త బడ్జెట్ రేంజ్ "ఒప్పో K14x 5G" స్మార్ట్​ఫోన్ విడుదలయింది.

Hyderabad: చైనా స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఒప్పో తన కొత్త "K14x 5G" స్మార్ట్​ఫోన్​ను మంగళవారం భారతదేశంలో కొత్త K14 సిరీస్‌లో మొదటి మోడల్‌గా విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ రెండు రంగులు, రెండు RAM అండ్ స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్‌లలో లభిస్తుంది. ఇందులో 45W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేసే 6,500mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్​ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 6GB వరకు RAM, 128GB ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్​తో వస్తుంది.

Oppo K14x 5G ధర, లభ్యత: భారతదేశంలో 4GB + 128GB RAM అండ్ స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్​లో "ఒప్పో K14x 5G" ధర రూ. 14,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అదే సమయంలో 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ కలిగి ఉన్న టాప్-ఆఫ్-ది-లైన్ వేరియంట్ ధర రూ. 16,999. కంపెనీ SBI, HDFC బ్యాంక్, ICICI బ్యాంక్ కార్డులపై రూ. 1,500 వరకు తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్‌ను కూడా అందిస్తోంది.

సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ ఫిబ్రవరి 16న భారతదేశంలో ఫ్లిప్‌కార్ట్, ఒప్పో ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ద్వారా అమ్మకానికి రానుంది.

కలర్ ఆప్షన్లు: భారత మార్కెట్లో "ఒప్పో K14x 5G" ఐసీ బ్లూ, ప్రిజం వైలెట్ రంగులలో లభిస్తుంది.

ఒప్పో K14x 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ హ్యాండ్‌సెట్ 6.75-అంగుళాల HD+ (720x1,570 పిక్సెల్‌లు) LCD స్క్రీన్‌తో వస్తుంది. ఇది 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 1,125 నిట్‌ల వరకు పీక్ బ్రైట్‌నెస్, 16.7 మిలియన్ రంగులు, 240Hz వరకు టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 256 ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 83 శాతం DCI-P3 కలర్ గామట్‌ను అందిస్తుంది.

IP రేటింగ్: ఈ ఫోన్ దుమ్ము, స్ప్లాష్ నిరోధకత కోసం IP64 రేటింగ్‌తో వస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఇందులో 6500mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 45W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్​ చేస్తుంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది Android 15-ఆధారిత ColorOS 15 పై నడుస్తుంది.

ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్ ఆక్టా కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్, ARM Mali-G57 MC2 GPUతో వస్తుంది. ఇది 6GB వరకు LPDDR4x RAM, 128GB UFS 2.2 ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌ను అందిస్తుంది. ఇది Wi-Fi 5, బ్లూటూత్ 5.4, USB టైప్-C పోర్ట్, 3.5mm ఆడియో జాక్, BeiDou, GPS, GLONASS, గెలీలియో, కనెక్టివిటీ కోసం QZSSలకు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.

కెమెరా సెటప్: ఆప్టిక్స్ విషయానికొస్తే, ఒప్పో K14x 5G డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్‌ను కలిగి ఉంది. వీటిలో 50-మెగాపిక్సెల్ (f/1.8) ప్రైమరీ షూటర్, 2-మెగాపిక్సెల్ (f/2.4) మోనోక్రోమ్ కెమెరా ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం 5-మెగాపిక్సెల్ (f/2.2) ఫ్రంట్-ఫేసింగ్ కెమెరా ఉంది. ఇది 1080p/60 fps వరకు వీడియోలను రికార్డ్ చేయగలదు. దీని ఆన్‌బోర్డ్ సెన్సార్ల జాబితాలో ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్, యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్, ఇ-కంపాస్, యాక్సిలెరోమీటర్, భద్రత కోసం సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ ఉన్నాయి.

బరువు: ఈ ఫోన్ 166.6x78.5x8.6mm కొలతలతో 212 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.

