ఒప్పో K14x 5Gలో కొత్త వేరియంట్ వచ్చింది - రూ. 13వేల లోపు ధరలోనే!
విద్యార్థులు, మొదటిసారి స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారే లక్ష్యంగా ఒప్పో తన "K14x 5G"లో కొత్త RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ను భారతదేశంలో ప్రారంభించింది.
Published : March 10, 2026 at 6:53 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఒప్పో తన "K14x 5G" స్మార్ట్ఫోన్లో కొత్త 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ను భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టింది. కంపెనీ ఇటీవలే ఫిబ్రవరిలో తన K14 లైనప్లో మొదటి మోడల్గా ఒప్పో K14x 5G భారత్లో ప్రారంభించింది. విద్యార్థులు, మొదటిసారి స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే లక్ష్యంగా ఈ తాజా వెర్షన్ను తీసుకొచ్చినట్లు కంపెనీ తెలిపింది.
భారతదేశంలో ఒప్పో K14x 5G ధర, లభ్యత: భారతదేశంలో కొత్తగా ప్రారంభించిన "ఒప్పో K14x 5G" 4GB + 64GB వేరియంట్ ధర రూ. 12,999. ఇది ఇప్పటికే ఉన్న 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్, 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లతో పాటు అందుబాటులో ఉంటుంది. వీటి ధరలు వరుసగా రూ. 14,999, రూ. 16,999.
ఈ హ్యాండ్సెట్ను కొనుగోలు చేసే కస్టమర్లు రూ. 750 తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ను పొందవచ్చు, అలాగే మూడు నెలల నో-కాస్ట్ EMI ఆప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ హ్యాండ్సెట్ను ఫ్లిప్కార్ట్, ఒప్పో ఇండియా ఇ-స్టోర్ ద్వారా రెండు రంగు ఎంపికలలో కొనుగోలు చేయడానికి అందుబాటులో ఉంది. అవి: ఐసీ బ్లూ, ప్రిజం వైలెట్.
ఒప్పో K14x 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఇందులో 6.75-అంగుళాల HD+ (720x1,570 పిక్సెల్స్) LCD స్క్రీన్ ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1,125 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్, 256 ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీతో వస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ఒప్పో K14x 5G మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది ARM Mali-G57 MC2 GPU, 6GB వరకు LPDDR4x RAM, 128GB UFS 2.2 ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్తో వస్తుంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 2-మెగాపిక్సెల్ డెప్త్ లెన్స్ ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఇందులో 5-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా కూడా ఉంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ డ్యూయల్-సిమ్ (నానో + నానో) స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15-ఆధారిత ColorOS 15 పై నడుస్తుంది. ఈ బ్రాండ్ 48 నెలల వరకు ఫ్లూయెన్సీ ప్రొటెక్షన్ను అందిస్తుంది.
IP రేటింగ్: ఈ హ్యాండ్సెట్ దుమ్ము, స్ప్లాష్ నిరోధకత కోసం IP64 రేటింగ్తో వస్తుంది.
కనెక్టివిటీ ఆప్షన్లు: దీని కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో Wi-Fi 5, బ్లూటూత్ 5.4, USB టైప్-C పోర్ట్, 3.5mm ఆడియో జాక్, BeiDou, GPS, GLONASS, గెలీలియో, QZSS ఉన్నాయి.
బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఈ ఒప్పో హ్యాండ్సెట్ 45W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేసే 6500mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది.
కొలతలు, బరువు: ఇది 166.6 x 78.5 x 8.6mm కొలతలతో 212 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.