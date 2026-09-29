హై-ఎండ్ ఫీచర్లతో 'ఒప్పో K14 ప్లస్ 5G' లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
144Hz AMOLED డిస్ప్లే, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7360 MAX SoC, 8,000mAh బ్యాటరీతో "ఒప్పో K14 ప్లస్ 5G" భారతదేశంలో విడుదలైంది.
Published : September 29, 2026 at 2:03 PM IST
Hyderabad: భారతదేశంలో "ఒప్పో K14 ప్లస్ 5G" స్మార్ట్ఫోన్ లాంఛ్ అయింది. K14 సిరీస్లో ఇప్పటికే "K14 లైట్", "K14", "K14x" మోడళ్లు ఉండగా, తాజాగా విడుదలైన "K14 ప్లస్" ఈ సిరీస్లో హై-ఎండ్ మోడల్గా నిలిచింది. ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7360 మ్యాక్స్ చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. ఇది 8GB వరకు RAM, 256GB వరకు స్టోరేజ్ను అందిస్తుంది. ఇందులో 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన 6.77-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లే, 50-మెగాపిక్సెల్ రియర్ కెమెరా ఉన్నాయి.
వేరియంట్లు: ఒప్పో K14 ప్లస్ ప్రస్తుతం భారతదేశంలో మూడు RAM & స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో లభిస్తోంది.
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 29,999
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 32,999
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 35,999
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ కొత్త "ఒప్పో K14 ప్లస్ 5G" ఫోన్ రెండు రంగులలో లభిస్తుంది.
- సోలార్ ఆరెంజ్ (Solar Orange)
- స్టార్ వైట్ (Star White)
సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్ అమ్మకాలు అక్టోబర్ 8, 2026న అర్ధరాత్రి 12:00 గంటల నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్ (Flipkart), ఒప్పో ఈ-స్టోర్లో ప్రారంభమవుతాయి. సేల్స్ ప్రారంభమయిన రోజు ప్రముఖ బ్యాంకుల ద్వారా రూ. 4,000 తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ (instant bank discount) అందిస్తున్నట్లు ఒప్పో ప్రకటించింది. అలాగే 6 నెలల 'నో-కాస్ట్ EMI' (no-cost EMI) సదుపాయాన్ని కూడా అందిస్తోంది.
Get ready to experience the power of the new OPPO K14 Plus! Sale on Flipkart, 8th Oct 12PM. Starting from ₹25,999*. Make your next upgrade a powerful one. Know more on Flipkart - https://t.co/K0JVOUDVQF #OPPOK14Plus #PoweredToPerformBuiltToLast #OPPOK14Series *T&C Apply https://t.co/yqlkTa4Du1— OPPO India (@OPPOIndia) September 29, 2026
|వేరియంట్
|అసలు ధర
|డిస్కౌంట్ ధర (for eligible customers)
|6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
|రూ. 29,999
|రూ. 25,999
|8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
|రూ. 32,999
|రూ. 28,999
|8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
|రూ.3 5,999
|రూ. 31,999
ఒప్పో K14 ప్లస్ 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
|ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు
|వివరాలు
|డిస్ప్లే
|144Hz | 6.7-అంగుళాల 1.5L FHD+ AMOLED
|ప్రాసెసర్
|మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7360 మ్యాక్స్
|RAM + స్టోరేజ్
|6GB + 128GB
|8GB + 128GB
|8GB + 256GB
|రియర్ కెమెరా
|50MP (మెయిన్) + 2MP (మోనోక్రోమ్)
|ఫ్రంట్ కెమెరా
|16MP
|బ్యాటరీ
|8,000mAh
|ఛార్జింగ్ కెపాసిటీ
|45W SUPERVOOC (వైర్డ్)
|IP రేటింగ్
|IP69K/IP69/IP68/IP66
|ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (OS)
|ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ColorOS 16.5