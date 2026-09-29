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హై-ఎండ్ ఫీచర్లతో 'ఒప్పో K14 ప్లస్ 5G' లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?

144Hz AMOLED డిస్‌ప్లే, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7360 MAX SoC, 8,000mAh బ్యాటరీతో "ఒప్పో K14 ప్లస్ 5G" భారతదేశంలో విడుదలైంది.

ఒప్పో K14 ప్లస్ 5G
ఒప్పో K14 ప్లస్ 5G (ఫొటో క్రెడిట్: Oppo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 29, 2026 at 2:03 PM IST

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Hyderabad: భారతదేశంలో "ఒప్పో K14 ప్లస్ 5G" స్మార్ట్​ఫోన్ లాంఛ్ అయింది. K14 సిరీస్‌లో ఇప్పటికే "K14 లైట్", "K14", "K14x" మోడళ్లు ఉండగా, తాజాగా విడుదలైన "K14 ప్లస్" ఈ సిరీస్‌లో హై-ఎండ్ మోడల్‌గా నిలిచింది. ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7360 మ్యాక్స్ చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది 8GB వరకు RAM, 256GB వరకు స్టోరేజ్‌ను అందిస్తుంది. ఇందులో 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో కూడిన 6.77-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లే, 50-మెగాపిక్సెల్ రియర్ కెమెరా ఉన్నాయి.

వేరియంట్లు: ఒప్పో K14 ప్లస్ ప్రస్తుతం భారతదేశంలో మూడు RAM & స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో లభిస్తోంది.

  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 29,999
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 32,999
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 35,999

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ కొత్త "ఒప్పో K14 ప్లస్ 5G" ఫోన్ రెండు రంగులలో లభిస్తుంది.

  • సోలార్ ఆరెంజ్ (Solar Orange)
  • స్టార్ వైట్ (Star White)

సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్ అమ్మకాలు అక్టోబర్ 8, 2026న అర్ధరాత్రి 12:00 గంటల నుంచి ఫ్లిప్​కార్ట్ (Flipkart), ఒప్పో ఈ-స్టోర్‌లో ప్రారంభమవుతాయి. సేల్స్ ప్రారంభమయిన రోజు ప్రముఖ బ్యాంకుల ద్వారా రూ. 4,000 తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ (instant bank discount) అందిస్తున్నట్లు ఒప్పో ప్రకటించింది. అలాగే 6 నెలల 'నో-కాస్ట్ EMI' (no-cost EMI) సదుపాయాన్ని కూడా అందిస్తోంది.

వేరియంట్అసలు ధర డిస్కౌంట్ ధర (for eligible customers)
6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ రూ. 29,999రూ. 25,999
8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్రూ. 32,999రూ. 28,999
8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్రూ.3 5,999రూ. 31,999

ఒప్పో K14 ప్లస్ 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లువివరాలు
డిస్​ప్లే144Hz | 6.7-అంగుళాల 1.5L FHD+ AMOLED
ప్రాసెసర్మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7360 మ్యాక్స్
RAM + స్టోరేజ్6GB + 128GB
8GB + 128GB
8GB + 256GB
రియర్ కెమెరా50MP (మెయిన్) + 2MP (మోనోక్రోమ్)
ఫ్రంట్ కెమెరా16MP
బ్యాటరీ8,000mAh
ఛార్జింగ్ కెపాసిటీ45W SUPERVOOC (వైర్డ్)
IP రేటింగ్IP69K/IP69/IP68/IP66
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (OS)ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ColorOS 16.5

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