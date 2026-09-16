7,000mAh బ్యాటరీతో 'ఒప్పో K14 లైట్' లాంఛ్: 6 ఏళ్ల బ్యాటరీ లైఫ్, ధర ఎంతంటే?
7,000mAh బ్యాటరీ, 120Hz డిస్ప్లేతో ఒప్పో K14 లైట్ భారతదేశంలో విడుదలైంది.
Published : September 16, 2026 at 3:27 PM IST
Hyderabad: ఒప్పో తన బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ Oppo K14 Liteను ఈరోజు (సెప్టెంబర్ 16న) భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6.75-అంగుళాల 120Hz అల్ట్రా బ్రైట్ డిస్ప్లేతో వస్తోంది. ఇక దీని ప్రధాన హైలైట్, ఇందులో ఉన్న 7,000mAh భారీ బ్యాటరీ. ఈ బ్యాటరీ 6 సంవత్సరాల పాటు మన్నికగా ఉంటుందని, ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే 55.55 గంటల వరకు కాలింగ్ సమయాన్ని అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. దుమ్ము, నీటి తుంపర్ల నుంచి రక్షణ కోసం ఈ ఫోన్ IP64-రేటెడ్ బాడీతో వస్తోంది.
పనితీరు విషయానికొస్తే, ఈ ఫోన్ Unisoc T7250 చిప్సెట్, 4GB ఫిజికల్ RAM + 4GB వర్చువల్ RAM (మొత్తం 8GB RAM) తో వస్తుంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ColorOS 16పై పనిచేస్తుంది.
ఒప్పో K14 లైట్ వేరియంట్లు: భారత మార్కెట్లో దీన్ని కేవలం ఒక RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లో తీసుకొచ్చారు. 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్తో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధరను రూ. 16,999గా నిర్ణయించారు.
ప్రారంభ ఆఫర్లో భాగంగా, ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ ఆఫర్ల ద్వారా కొనుగోలుదారులు రూ. 1,000 తక్షణ తగ్గింపును పొందవచ్చు. దీనితో దీని అసలు ధర రూ. 15,999కి తగ్గుతుంది. అలాగే, కొనుగోలుదారులు అదనంగా మూడు నెలల 'నో-కాస్ట్ EMI' సదుపాయాన్ని కూడా పొందవచ్చు.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది 'ఫెదర్ పర్పుల్' (Feather Purple), 'స్టోన్ బ్రౌన్' (Stone Brown) రంగులలో లభిస్తుంది.
సేల్ వివరాలు: దీని సేల్స్ మార్కెట్లో ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు Oppo e-స్టోర్, Flipkart ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.