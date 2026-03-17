7,000mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరాతో ఒప్పో నయా ఫోన్- కొనే ఆలోచన ఉంటే ఓసారి చూసేయండి!

7,000mAh బ్యాటరీ, 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో "ఒప్పో K14 5G" భారతదేశంలో విడుదలైంది. ధర, ఫీచర్లతో పాటు ఆఫర్ల వివరాలు మీకోసం!

Oppo K14 5G Launched in India With 7,000mAh Battery, 50-Megapixel Camera
Oppo K14 5G Launched in India With 7,000mAh Battery, 50-Megapixel Camera (Image Credit- Oppo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 17, 2026 at 4:38 PM IST

Hyderabad: చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఒప్పో తన K14 సిరీస్‌లో రెండవ ఫోన్‌గా "ఒప్పో K14 5G"ని భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ మూడు విభిన్న రంగుల ఆప్షన్లలో, ఒక ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫారమ్, కంపెనీ వెబ్‌సైట్ ద్వారా దేశంలో అమ్మకానికి అందుబాటులోకి రానుంది. ఒప్పో K14 5Gలో ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్‌ ఉంది. ఇది గరిష్ఠంగా 8GB RAM, 256GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ సామర్థ్యంతో వస్తుంది. ఈ హ్యాండ్‌సెట్‌లో 7,000mAh బ్యాటరీని అమర్చారు. ఇది 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఇది 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను కూడా కలిగి ఉంది.

ఒప్పో K14 5G వేరియంట్లు:

  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 6GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 17,999
  • 6GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 19,999
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 21,999

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ ఒప్పో K14 5G భారత మార్కెట్లో మూడు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.

  • ఐసీ బ్లూ
  • ప్రిజమ్ వైలెట్
  • ప్రిజమ్ వైట్

ఒప్పో K14 5G ఆఫర్లు: ఈ కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​పై కంపెనీ ప్రారంభ ఆఫర్లను కూడా ప్రకటించింది. HDFC Bank, ICICI Bank, SBI కార్డులను ఉపయోగించి కొనుగోలు చేసేవారికి రూ. 1,000 వరకు తక్షణ తగ్గింపును (Instant Discount) అందిస్తోంది.

సేల్ వివరాలు: ఈ హ్యాండ్‌సెట్ భారతదేశంలో మార్చి 20 నుంచి ఫ్లిప్​కార్ట్, ఒప్పో ఇండియా ఆన్‌లైన్ స్టోర్ల ద్వారా విక్రయానికి అందుబాటులోకి రానుంది.

ఒప్పో K14 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ హ్యాండ్‌సెట్‌లో 6.75-అంగుళాల డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇది గరిష్ఠంగా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1,125 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్​నెస్​ను అందిస్తుంది.

ప్రాసెసర్: ఇందులో ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్​ను అమర్చారు. ఇది గరిష్ఠంగా 8GB RAM, 256GB వరకు అంతర్గత నిల్వ (Built-in Storage) సదుపాయంతో వస్తుంది. ఈ SoC పనితీరును 15 శాతం వరకు మెరుగుపరుస్తుందని, అదే సమయంలో తరచుగా ఉపయోగించే యాప్‌ల 'కోల్డ్ స్టార్ట్' సమయాన్ని 20 శాతం వరకు తగ్గిస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.

బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఒప్పో K14 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ 7,000mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఇది 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ ఫోన్ సింగిల్ ఛార్జ్​తో 18.9 గంటల పాటు యూట్యూబ్​ వీడియో ప్లేబ్యాక్, 17.4 గంటల వరకు గూగుల్ మ్యాప్స్ నావిగేషన్ లేదా 13 గంటల వరకు వాట్సాప్​ వీడియో కాల్స్ సేవలను అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.

కెమెరా సెటప్: కెమెరా విభాగం విషయానికి వస్తే, ఒప్పో K14 5G వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్‌లో 50-మెగాపిక్సెల్ AI ప్రధాన కెమెరా ఉంది. దీనికి జతగా 2-మెగాపిక్సెల్ మోనోక్రోమ్ సెన్సార్​ను అమర్చారు. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ఈ హ్యాండ్‌సెట్ ముందు భాగంలో 8-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కలిగి ఉంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత ColorOS 15 పై పనిచేస్తుంది.

IP రేటింగ్‌: దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం ఈ ఫోన్ IP66 + IP68 + IP69 రేటింగ్‌లతో వస్తుంది.

ఏఐ ఫీచర్లు: ఈ ఫోన్ Dual-View వీడియో మోడ్, AI Recompose, AI Perfect Shot, AI Eraser 2.0, AI Clarity Enhancer వంటి విభిన్న ఫీచర్లతో లభిస్తుంది.

