ఒప్పో K15 సిరీస్ త్వరలో ఎంట్రీ ఇవ్వనుందా?- ఫ్లిప్కార్ట్లో ప్రత్యక్షమైన మైక్రోసైట్
ఒప్పో భారతదేశం కోసం ఒక కొత్త K-సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్ను టీజ్ చేసింది. ఇది ఒప్పో K15 లైనప్గా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఫ్లిప్కార్ట్లో మైక్రోసైట్ అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ లాంఛ్ తేదీ, ధర, స్పెసిఫికేషన్లు ఇంకా వెల్లడికాలేదు.
Published : January 28, 2026 at 4:23 PM IST
Hyderabad: ఒప్పో తన పాపులర్ K-సిరీస్లో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను భారతదేశంలో విడుదల చేయనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ ఫోన్ ఒప్పో K15 లైనప్గా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఫ్లిప్కార్ట్లో దీని కోసం ఒక ప్రత్యేక మైక్రోసైట్ ప్రత్యక్షమైంది. ఇది ఆన్లైన్ లభ్యతను ధృవీకరిస్తూ, దాని డిజైన్ గురించి కూడా కొన్ని సూచనలను ఇస్తోంది. దీన్నిబట్టి చూస్తే ఈ ఫోన్ త్వరలోనే విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.
ఒప్పో జనవరి 28న ఈ ప్రకటన చేసింది, కానీ మోడల్ పేరును గానీ లేదా విడుదల తేదీని గానీ వెల్లడించలేదు. అయితే కంపెనీ సాధారణ రిలీజ్ సైకిల్ ప్రకారం, ఈ ఫోన్ K15 సిరీస్లో భాగంగా ఉంటుందని పరిశ్రమ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఇది స్టాండర్డ్ ఒప్పో K15, మరింత బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ K15x అనే రెండు వేరియంట్లలో వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఫ్లిప్కార్ట్లో టీజర్:
- ఫ్లిప్కార్ట్లో కొత్త K సిరీస్ కోసం ఒప్పో ఒక ప్రత్యేక పేజీని సృష్టించింది. లాంఛ్ తర్వాత ఇది అదే ప్లాట్ఫామ్లో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ పేజీ ఫోన్ డిజైన్, కొన్ని కీలక ఫీచర్లను చూపిస్తోంది.
- డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా పిల్-ఆకారపు మాడ్యూల్లో కనిపిస్తుంది. ఇది LED ఫ్లాష్తో వస్తుంది.
- ఇది ఫ్లాట్ బ్యాక్ ప్యానెల్, ఫ్లాట్ సైడ్లను కలిగి ఉంది. ప్రస్తుత మిడ్-రేంజ్ ఫోన్లలో ఇది ఒక ట్రెండింగ్ స్టైల్.
- ఈ డిజైన్ ఎలిమెంట్స్ ఫోన్కు ఆధునిక, ప్రీమియం రూపాన్ని ఇస్తాయి. ఇది మిడ్-రేంజ్ విభాగంలో కస్టమర్లను ఆకర్షించడంలో సహాయపడుతుంది.
అయితే మనం ఈ K15 సిరీస్ నుంచి ఏం ఆశించవచ్చు?: ఒప్పో అధికారిక పేరును ప్రకటించనప్పటికీ, గతేడాది వచ్చిన K13 సిరీస్ తర్వాత ఇది K15 సిరీస్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు. ఎప్పటిలాగే, కంపెనీ ఈసారి కూడా వివిధ బడ్జెట్ విభాగాల కోసం ఒకటి కంటే ఎక్కువ మోడళ్లను తీసుకురావచ్చు. ముఖ్యంగా కంపెనీ గతంలో వచ్చిన K-సిరీస్ ఫోన్లను ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టిన పనితీరు, శక్తివంతమైన బ్యాటరీ, వేగవంతమైన ఛార్జింగ్పై దృష్టి పెడుతుందని తెలుస్తోంది.
మునుపటి K13 సిరీస్:
Oppo K13 5G: ఒప్పో ఈ "Oppo K13 5G"ను ఏప్రిల్ 2025లో భారతదేశంలో ప్రారంభించింది. దీని ధర రూ. 17,999 (8GB+128GB). దీనిలో 6.7-అంగుళాల ఫుల్-HD+ AMOLED డిస్ప్లే (120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1,200 నిట్స్ బ్రైట్నెస్), స్నాప్డ్రాగన్ 6 Gen 4 ప్రాసెసర్, 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 7,000mAh బ్యాటరీ ఉన్నాయి.
Oppo K13x 5G: ఇది జూన్ 2025లో లాంఛ్ అయింది. ఈ ఒప్పో K13x 5G ఫోన్ ధర రూ. 11,999. ఇది 6.67-అంగుళాల LCD డిస్ప్లే (120Hz, 1,000 నిట్స్), మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్, 45W ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 6,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది.
ఈ K13 సిరీస్ కస్టమర్ల మంచి స్పందనను పొందింది. K15 సిరీస్ కూడా అదే దిశలో కొనసాగుతుందని భావిస్తున్నారు. ఫ్లిప్కార్ట్లో మైక్రోసైట్, అధికారిక టీజర్ల ఆధారంగా ఈ ఒప్పో K15 సిరీస్ తొందరలోనే మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తుందని తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో దీని స్పెసిఫికేషన్లు, ధర, లాంఛ్ తేదీకి సంబంధించిన ప్రకటనలు త్వరలోనే వెలువడే అవకాశం ఉంది. ఈ ఫోన్ మిడ్-రేంజ్ విభాగంలో పోటీని మరింత తీవ్రతరం చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.