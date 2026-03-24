ఒప్పో ప్రియులకు క్రేజీ అప్డేట్- తొలిసారిగా గ్లోబల్ మార్కెట్లోకి 'అల్ట్రా' ఫోన్!
ఒప్పో ప్రియులకు గుడ్న్యూస్. ఇప్పటి వరకు తన స్వదేశీ చైనా మార్కెట్కు మాత్రమే పరిమితమైన "అల్ట్రా" మోడల్ను ఈసారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా లాంఛ్ చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది.
Published : March 24, 2026 at 11:32 AM IST
Hyderabad: ఒప్పో తన ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్లో సరికొత్త చేర్పుగా 'ఒప్పో ఫైండ్ X9 అల్ట్రా'ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. చైనా వెలుపల ఉన్న ఎంపిక చేసిన ప్రపంచ మార్కెట్లలో ఈ పరికరం ఏప్రిల్ నెలలో అందుబాటులోకి రానుంది. విశేషమేంటంటే, చైనాకు చెందిన ఈ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ, తన 'అల్ట్రా' మోడల్ స్మార్ట్ఫోన్లలో ఒకదానిని తన స్వదేశీ మార్కెట్ వెలుపల విడుదల చేయడం ఇదే మొదటిసారి.
ప్రపంచ మార్కెట్లో పటిష్టమైన, దీర్ఘకాలిక ఉనికిని నెలకొల్పాలనే తమ నిబద్ధతను ఈ చర్య చాటిచెబుతుందని ఒప్పో సంస్థ పేర్కొంది. ఇంతకుముందు, ఒప్పో తన 'అల్ట్రా' మోడళ్లను కేవలం చైనాలో మాత్రమే విడుదల చేసేది. అయితే, ఇప్పుడు ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రాంతాల వినియోగదారులకు కూడా ఈ అత్యాధునిక ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లతో స్వీయ అనుభవాన్ని పొందే అవకాశం లభిస్తుంది.
ఒప్పో చీఫ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫీసర్, వన్ప్లస్ వ్యవస్థాపకుడైన పీట్ లా, ఈ ఫోన్ ఫొటోను పంచుకున్నారు. ఇందులో ఫ్లాట్ మెటల్ ఫ్రేమ్, వెనుక ప్యానెల్ కనిపిస్తున్నాయి. కుడి వైపున, "ఐఫోన్ 16" సిరీస్లో కనిపించే కెమెరా కంట్రోల్ బటన్ను పోలిన నారింజ రంగు బటన్ ఉంది. ఈ బటన్ ఫొటోగ్రఫీని మరింత సులభతరం చేయడానికి ఉద్దేశించినట్లుగా ఉంది. ఈ ఫోన్లో హస్సెల్బ్లాడ్తో కలిసి అభివృద్ధి చేసిన కెమెరా సెటప్ ఉంది, ఇది చాలా అసాధారణంగా ఉంటుందని సూచిస్తోంది. రాబోయే వారాల్లో దీని లాంఛ్ తేదీతో పాటు మరిన్ని వివరాలను వెల్లడించనున్నట్లు కంపెనీ పేర్కొంది.
200MP పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో లెన్స్: మరోవైపు ఒప్పో ఫైండ్ సిరీస్ ప్రొడక్ట్ మేనేజర్ అయిన Zhuo Shijie, ఏప్రిల్ నెలాఖరులో చైనాలో "ఫైండ్ X9 అల్ట్రా"తో పాటు "ఫైండ్ X9s" మోడల్ను కూడా ఒప్పో విడుదల చేయనున్నట్లు Weibo వేదికగా వెల్లడించారు. వీటిలో "ఫైండ్ X9s"కి సంబంధించి ఇప్పటివరకు పెద్దగా సమాచారం బయటకు రానప్పటికీ, "Smart Pikachu" వంటి లీకర్లు మాత్రం, ఇది 3nm ప్రక్రియపై రూపొందించిన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుందని చెబుతున్నారు. ఈ ఫోన్లో 200MP కెమెరా, 7000mAh బ్యాటరీ ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.
ఇకపోతే ఒప్పో "ఫైండ్ X9 అల్ట్రా" 7000mAh కంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఇందులో హాసెల్బ్లాడ్ ట్యూన్డ్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది. లీకైన నివేదిక ప్రకారం, కంపెనీ ఈ ఫోన్లో 200MP పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో కెమెరాను అందించవచ్చు, దీని సెన్సార్ సైజు 1/1.28 అంగుళాలు. ఒకవేళ ఇది నిజమైతే, ఈ ఫోన్ కెమెరా నుంచి వచ్చే ఫొటో క్వాలిటీ చాలా అద్భుతంగా ఉండవచ్చు. దీంతోపాటు ఈ ఫోన్లో 10x ఆప్టికల్ జూమ్కు మద్దతు ఇవ్వగల 50MP రెండవ టెలిఫొటో లెన్స్ కూడా ఉండవచ్చు.
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: ఒప్పో నుంచి వస్తున్న ఈ కెమెరా ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ "వివో X" సిరీస్ "అల్ట్రా" మోడల్స్ లేదా శాంసంగ్ "గెలాక్సీ S" సిరీస్ "అల్ట్రా" మోడళ్లతో పోటీ పడగలదు. ఈ రెండు కంపెనీల తాజా అల్ట్రా మోడళ్లు "వివో X200 అల్ట్రా", "శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా".