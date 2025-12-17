ఒప్పో ప్రియులకు క్రేజీ అప్డేట్- 'ఫైండ్ ఎక్స్9 అల్ట్రా' బ్యాటరీ కెపాసిటీ రివీల్!
Published : December 17, 2025 at 10:32 AM IST
Hyderabad: ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్9 అల్ట్రాపై చాలా కాలంగా పుకార్లు షికార్లు చేస్తున్నాయి. తాజాగా ఒప్పో సంస్థకు చెందిన ఓ అధికారి ఈ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ బ్యాటరీ సామర్థ్యం గురించి పరోక్షంగా సూచించారు. దీన్నిబట్టి ఈ అప్కమింగ్ ఫోన్ బ్యాటరీ సామర్థ్యం "ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్8 అల్ట్రా"ను మించి ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది.
మరోవైపు ఈ "ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్9 అల్ట్రా" ఫోన్ 6.8-అంగుళాల 2K ఫ్లాట్ OLED డిస్ప్లేతో వస్తుందని పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఇది క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్పై పనిచేస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ఒప్పో "ఫైండ్ ఎక్స్9 అల్ట్రా" ఫోన్ "ఫైండ్ ఎక్స్9" లైనప్లో మూడవ మోడల్గా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ లైనప్లో "ఫైండ్ ఎక్స్9", "ఫైండ్ ఎక్స్9 ప్రో" మోడల్స్ చైనా లాంఛ్ అనంతరం ఇటీవలే భారత్లోకి కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చాయి.
7,000mAh కంటే ఎక్కువ బ్యాటరీ సామర్థ్యం: ఒప్పో "ఫైండ్ ఎక్స్9 అల్ట్రా" బ్యాటరీ సామర్థ్యం 7,000mAh కంటే ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. ఒప్పో ఎగ్జిక్యూటివ్ జౌ యిబావో, వీబో యూజర్ అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఒప్పో "ఫైండ్ ఎక్స్9 అల్ట్రా" బ్యాటరీ సామర్థ్యం 7,000mAh మించి ఉంటుందని తెలిపారు. టిప్స్టర్ వైలాబ్ (చైనీస్ ట్రాన్స్లేషన్) ఈ వీబో దీనికి సంబంధించిన స్క్రీన్షాట్ను పంచుకున్నారు. దీన్నిబట్టి 100W వైర్డ్, 50W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేసే 6,100mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉన్న "ఫైండ్ ఎక్స్8 అల్ట్రా" కంటే ఇది ఒక గణనీయమైన అప్గ్రేడ్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు. మరొక పోస్ట్లో జౌ యిబావో ఈ బ్యాటరీని "Unprecedentedly Strong" అని వర్ణించారు.
ఇటీవల విడుదలైన ఒప్పో "ఫైండ్ X9 ప్రో", "ఫైండ్ X9" ఫోన్లు వరుసగా 7,500mAh, 7,025mAh బ్యాటరీలను కలిగి ఉన్నాయి. రెండు మోడళ్లూ 80W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తాయి. అయితే ఇప్పుడు ఈ అప్కమింగ్ "ఫైండ్ X9 అల్ట్రా" కచ్చితమైన బ్యాటరీ సామర్థ్యం ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడి కాలేదు, కానీ ఒప్పో గతంలో "No 7000mAh, No flagship" (7000mAh లేకపోతే, అది ఫ్లాగ్షిప్ కాదు) అని పేర్కొంటూ అప్గ్రేడ్ గురించి సూచించింది. ఇది ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ 7,000mAh కనీస బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుందని సూచిస్తుంది.
ఒప్పో "ఫైండ్ ఎక్స్9 అల్ట్రా" 2K రిజల్యూషన్తో కూడిన 6.8-అంగుళాల స్క్రీన్తో వస్తుందని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇందులో 200-మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT-901 సెన్సార్తో సహా క్వాడ్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఈ కెమెరా యూనిట్లో రెండు 50-మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్లు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్పై పనిచేసే అవకాశం ఉంది.
కంపెనీ గత నెలలో భారతదేశంలో ఒప్పో "ఫైండ్ ఎక్స్9" సిరీస్ను రూ. 74,999 ప్రారంభ ధరతో విడుదల చేసింది. ఈ సిరీస్లోని "ఫైండ్ ఎక్స్9", "ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్9 ప్రో" రెండూ మీడియాటెక్ ఫ్లాగ్షిప్ డైమెన్సిటీ 9500 చిప్సెట్ను కలిగి ఉన్నాయి. ఇవి కంపెనీ హాసెల్బ్లాడ్ సహకారంతో అభివృద్ధి చేసిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సిస్టమ్ను కలిగి ఉన్నాయి. వీటిపై మరిన్ని వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.