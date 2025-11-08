ఒప్పో ప్రియులకు గుడ్న్యూస్- 'ఫైండ్ X9' సిరీస్ లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్
త్వరలో భారత్లోకి ఒప్పో "ఫైండ్ X9" సిరీస్- వివరాలు ఇవే!
Published : November 8, 2025 at 10:29 AM IST
Hyderabad: ఒప్పో ప్రియులకు గుడ్న్యూస్. ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఒప్పో ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ "ఫైండ్ X9" భారత్ లాంఛ్ తేదీని కంపెనీ ఎట్టకేలకూ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ లైనప్లో "ఫైండ్ X9", "ఫైండ్ X9 ప్రో" అనే రెండు మోడల్స్ ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఈ రెండు ఫోన్లను చైనాలో ప్రవేశపెట్టారు.
ఇకపోతే "ఫైండ్ X9" సిరీస్లో Hasselbladతో కలిసి అభివృద్ధి చేసిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సిస్టమ్ ఉంటుందని, 200-మెగాపిక్సెల్ "అల్ట్రా క్లియర్" కెమెరాతో వస్తుందని ఒప్పో పేర్కొంది. ఇది Android 16 ఆధారంగా ColorOS 16తో రన్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు.
Your new pocket sized statement piece.— OPPO India (@OPPOIndia) November 7, 2025
Carry your style wherever you go with the OPPO Find X9 series.#OPPOFindX9Series #AIFlagshipCamera #HasselbladPocketCamera pic.twitter.com/Eb74Vya0vo
ఒప్పో ఫైండ్ X9 సిరీస్ ఇండియా లాంఛ్ తేదీ: కంపెనీ "X"లో పోస్ట్ ద్వారా ఈ అప్కమింగ్ "ఒప్పో ఫైండ్ X9" సిరీస్ను నవంబర్ 18న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భారతదేశంలో ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించింది. భారతదేశంలో వీటి లాంఛ్ కోసం ఒక లైవ్ ఈవెంట్ను షెడ్యూల్ చేసింది. ఆసక్తి ఉన్నవారు కంపెనీ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్, యూట్యూబ్ ఛానెల్, ఒప్పో ఇండియా వెబ్సైట్ ద్వారా వీక్షించవచ్చు.
కంపెనీ ఫైండ్ X9 సిరీస్ కోసం రూ. 99 ధరకు ప్రివిలేజ్ ప్యాక్ను ప్రకటించింది. ఇది రూ. 1,000 విలువైన ఎక్స్ఛేంజ్ కూపన్, ఉచిత SUPERVOOC 80W పవర్ అడాప్టర్, కొనుగోలు చేసిన ఫైండ్ X9 సిరీస్ యూనిట్తో పాటు రెండు సంవత్సరాల బ్యాటరీ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ వంటి ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.
A new chapter in ultra-clear imaging and smooth OS begins…— OPPO India (@OPPOIndia) November 7, 2025
Experience the #OPPOFindX9Series launch and see the power of AI and Hasselblad come alive.
Click here to know more: https://t.co/RteSp59jUz#AIFlagshipCamera #HasselbladPocketCamera #OPPOColorOS16 pic.twitter.com/PbcSqayZrl
ఒప్పో ఫైండ్ X9 సిరీస్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు (అంచనా):
డిస్ప్లే: ఈ సిరీస్లో "ఫైండ్ X9" 6.59-అంగుళాల OLED స్క్రీన్ను కలిగి ఉండవచ్చు. అయితే "ప్రో" వేరియంట్ 6.78-అంగుళాల ఫ్లాట్ OLED డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ల స్పెసిఫికేషన్లు వాటి చైనీస్ కౌంటర్పార్ట్ల మాదిరిగానే ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. వీటి రెండు ప్యానెల్లు 1.5K రిజల్యూషన్ను కలిగి ఉంటాయని, 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్ను అందిస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు.
ప్రాసెసర్: ఈ రెండు ఫోన్లు డైమెన్సిటీ 9500 SoC ద్వారా శక్తిని పొందుతాయి. ఇది 16GB వరకు RAM, 1TB ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్, గ్రాఫిక్స్-ఇంటెన్సివ్ టాస్క్ల కోసం ఆర్మ్ G1-అల్ట్రా GPUతో వస్తాయి.
బ్యాటరీ: ఒప్పో "ఫైండ్ X9 ప్రో", "ఫైండ్ X9" వరుసగా 7,500mAh, 7,025mAh సెల్స్ను ప్యాక్ చేస్తాయి. ఇవి రెండూ 80W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తాయి.
కెమెరా సెటప్: ఆప్టిక్స్ విషయానికొస్తే "ఫైండ్ X9"లో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT-828 ప్రైమరీ కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT-600 పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో సెన్సార్, 50-మెగాపిక్సెల్ శాంసంగ్ JN5 అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్ ఉంటాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్ల కోసం ఇది 32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్-ఫేసింగ్ సెన్సార్తో వస్తుంది. "ప్రో" మోడల్లో కూడా అదే ప్రధాన, అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ కెమెరాలు, 3x డిజిటల్ జూమ్ సామర్థ్యాలతో 200-మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో షూటర్ ఉంటాయి. దీనికి 50-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ షూటర్ ఉంటుంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ రెండు ఫోన్లు Android 16 ఆధారంగా ColorOS 16పై నడుస్తాయని భావిస్తున్నారు.
|Oppo Find X9 Series Features, Specifications (Expected)
|Feature
|Oppo Find X9
|Oppo Find X9 Pro
|Launch Date (India)
|November 18, 2025, 12 noon
|November 18, 2025, 12 noon
|Processor
|Media Tech Dimension 9500
|Media Tech Dimension 9500
|Display
|6.59 inch AMOLED 2760×1256 120Hz
|6.78 inch AMOLED 2772×1272 120 Hz HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid
|Fingerprint sensor
|In-Display (Optical)
|Ultrasonic (safer)
|RAM + Storage
|12GB/16GB LPDDR5x + 256GB/512GB UFS 4.1
|16GB LPDDR5x + 512GB UFS 4.1
|Cooling system
|32,052.5 sq.mm vapor chamber
|Advanced vapor chamber + X-axis haptic motor
|Main camera
|50MP Sony LYT-808 (OIS)
|50MP Sony LYT-828 (OIS)
|ultrawide
|50MP ISOCELL
|50MP ISOCELL
|Telephoto
|50MP Sony LYT-600 (OIS)
|200MP (OIS) – 4.3x optical zoom
|Selfie camera
|32MP Sony IMX615
|50MP
|Camera tuning
|Hasselblad
|Hasselblad
|Battery
|7,025mAh silicon-carbon
|7,500mAh silicon-carbon
|Charging
|80W SuperVOOC 50W AirVOOC Wireless
|80W SuperVOOC 50W AirVOOC 10W Reverse
|Software
|Android 16+ ColorOS 16 5 Years OS + 6 Years Security
|Same
|Protection
|Gorilla Glass Victus 2 IP66/IP68/IP69 SGS Drop
|Same
|Connectivity
|Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, AI LinkBoost, USB 3.2 Gen 1
|Same
|Dimensions
|156.98 × 73.93× 9.99 mm 203 g
|161.26× 76.46× 8.25 mm 224 g
|Color options
|Space Black, Velvet Red, Titanium Gray
|Titanium Charcoal, Silk White
|Expected price (India)
|Less than 75,000 (even less after offers)
|Less than 1,00,000 (even less after offers)
|Sale
|Amazon, Flipkart (immediately after launch)
|Amazon, Flipkart