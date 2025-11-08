ETV Bharat / technology

ఒప్పో ప్రియులకు గుడ్​న్యూస్- 'ఫైండ్ X9' సిరీస్ లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్

త్వరలో భారత్​లోకి ఒప్పో "ఫైండ్ X9" సిరీస్- వివరాలు ఇవే!

OPPO Find X9 Series India Launch Date Announced
OPPO Find X9 Series India Launch Date Announced (Photo Credit- OPPO)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 8, 2025 at 10:29 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ఒప్పో ప్రియులకు గుడ్​న్యూస్. ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఒప్పో ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ సిరీస్ "ఫైండ్ X9" భారత్ లాంఛ్ తేదీని కంపెనీ ఎట్టకేలకూ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ లైనప్​లో "ఫైండ్ X9", "ఫైండ్ X9 ప్రో" అనే రెండు మోడల్స్ ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఈ రెండు ఫోన్​లను చైనాలో ప్రవేశపెట్టారు.

ఇకపోతే "ఫైండ్ X9" సిరీస్‌లో Hasselbladతో కలిసి అభివృద్ధి చేసిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సిస్టమ్ ఉంటుందని, 200-మెగాపిక్సెల్ "అల్ట్రా క్లియర్" కెమెరాతో వస్తుందని ఒప్పో పేర్కొంది. ఇది Android 16 ఆధారంగా ColorOS 16తో రన్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు.

ఒప్పో ఫైండ్ X9 సిరీస్ ఇండియా లాంఛ్ తేదీ: కంపెనీ "X"లో పోస్ట్​ ద్వారా ఈ అప్​కమింగ్ "ఒప్పో ఫైండ్ X9" సిరీస్‌ను నవంబర్ 18న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భారతదేశంలో ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించింది. భారతదేశంలో వీటి లాంఛ్ కోసం ఒక లైవ్ ఈవెంట్​ను షెడ్యూల్ చేసింది. ఆసక్తి ఉన్నవారు కంపెనీ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్, యూట్యూబ్​ ఛానెల్, ఒప్పో ఇండియా వెబ్‌సైట్ ద్వారా వీక్షించవచ్చు.

కంపెనీ ఫైండ్ X9 సిరీస్ కోసం రూ. 99 ధరకు ప్రివిలేజ్ ప్యాక్‌ను ప్రకటించింది. ఇది రూ. 1,000 విలువైన ఎక్స్ఛేంజ్ కూపన్, ఉచిత SUPERVOOC 80W పవర్ అడాప్టర్, కొనుగోలు చేసిన ఫైండ్ X9 సిరీస్ యూనిట్‌తో పాటు రెండు సంవత్సరాల బ్యాటరీ ప్రొటెక్షన్​ ప్లాన్ వంటి ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.

ఒప్పో ఫైండ్ X9 సిరీస్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు (అంచనా):

డిస్​ప్లే: ఈ సిరీస్​లో "ఫైండ్ X9" 6.59-అంగుళాల OLED స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉండవచ్చు. అయితే "ప్రో" వేరియంట్ 6.78-అంగుళాల ఫ్లాట్ OLED డిస్‌ప్లేతో వస్తుంది. ఈ ఫోన్​ల స్పెసిఫికేషన్‌లు వాటి చైనీస్ కౌంటర్​పార్ట్​ల​ మాదిరిగానే ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. వీటి రెండు ప్యానెల్‌లు 1.5K రిజల్యూషన్‌ను కలిగి ఉంటాయని, 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్‌ను అందిస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు.

ప్రాసెసర్: ఈ రెండు ఫోన్​లు డైమెన్సిటీ 9500 SoC ద్వారా శక్తిని పొందుతాయి. ఇది 16GB వరకు RAM, 1TB ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్, గ్రాఫిక్స్-ఇంటెన్సివ్ టాస్క్​ల కోసం ఆర్మ్ G1-అల్ట్రా GPUతో వస్తాయి.

బ్యాటరీ: ఒప్పో "ఫైండ్ X9 ప్రో", "ఫైండ్ X9" వరుసగా 7,500mAh, 7,025mAh సెల్స్​ను ప్యాక్ చేస్తాయి. ఇవి రెండూ 80W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​ సపోర్ట్​తో వస్తాయి.

కెమెరా సెటప్: ఆప్టిక్స్ విషయానికొస్తే "ఫైండ్ X9"లో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT-828 ప్రైమరీ కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT-600 పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో సెన్సార్, 50-మెగాపిక్సెల్ శాంసంగ్ JN5 అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్ ఉంటాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్‌ల కోసం ఇది 32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్-ఫేసింగ్ సెన్సార్​తో వస్తుంది. "ప్రో" మోడల్‌లో కూడా అదే ప్రధాన, అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ కెమెరాలు, 3x డిజిటల్ జూమ్ సామర్థ్యాలతో 200-మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో షూటర్ ఉంటాయి. దీనికి 50-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ షూటర్ ఉంటుంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ రెండు ఫోన్లు Android 16 ఆధారంగా ColorOS 16పై నడుస్తాయని భావిస్తున్నారు.

Oppo Find X9 Series Features, Specifications (Expected)
FeatureOppo Find X9Oppo Find X9 Pro
Launch Date (India)November 18, 2025, 12 noonNovember 18, 2025, 12 noon
ProcessorMedia Tech Dimension 9500Media Tech Dimension 9500
Display6.59 inch AMOLED 2760×1256 120Hz6.78 inch AMOLED 2772×1272 120 Hz HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid
Fingerprint sensorIn-Display (Optical)Ultrasonic (safer)
RAM + Storage12GB/16GB LPDDR5x + 256GB/512GB UFS 4.116GB LPDDR5x + 512GB UFS 4.1
Cooling system32,052.5 sq.mm vapor chamberAdvanced vapor chamber + X-axis haptic motor
Main camera50MP Sony LYT-808 (OIS)50MP Sony LYT-828 (OIS)
ultrawide50MP ISOCELL50MP ISOCELL
Telephoto50MP Sony LYT-600 (OIS)200MP (OIS) – 4.3x optical zoom
Selfie camera32MP Sony IMX61550MP
Camera tuningHasselbladHasselblad
Battery7,025mAh silicon-carbon7,500mAh silicon-carbon
Charging80W SuperVOOC 50W AirVOOC Wireless80W SuperVOOC 50W AirVOOC 10W Reverse
SoftwareAndroid 16+ ColorOS 16 5 Years OS + 6 Years SecuritySame
ProtectionGorilla Glass Victus 2 IP66/IP68/IP69 SGS DropSame
ConnectivityWi-Fi 7, Bluetooth 6.0, AI LinkBoost, USB 3.2 Gen 1Same
Dimensions156.98 × 73.93× 9.99 mm 203 g161.26× 76.46× 8.25 mm 224 g
Color optionsSpace Black, Velvet Red, Titanium GrayTitanium Charcoal, Silk White
Expected price (India)Less than 75,000 (even less after offers)Less than 1,00,000 (even less after offers)
SaleAmazon, Flipkart (immediately after launch)Amazon, Flipkart

TAGGED:

OPPO FIND X9 SERIES PRICE IN INDIA
OPPO FIND X9 INDIA LAUNCH
OPPO FIND X9 PRO SPECS
OPPO FIND X9 PRO FEATURES
OPPO FIND X9 SERIES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

సరికొత్తగా " ఉల్లిపాయ పెరుగు పచ్చడి" - పల్లీ కారంతో చేసుకుంటే నెవ్వర్​ బిఫోర్​ టేస్ట్​!

పొగ మంచు వచ్చేస్తోంది - వాహనదారులూ ప్రయాణాల సమయంలో జర జాగ్రత్త!

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.