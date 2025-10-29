ఒప్పో ప్రియులకు గుడ్న్యూస్- ఫ్లాగ్షిప్ 'ఫైండ్ X9' సిరీస్ వచ్చేశాయ్!
గ్లోబల్ మార్కెట్లో "ఫైండ్ X9 ప్రో", "ఫైండ్ X9" ఫోన్లు లాంఛ్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Published : October 29, 2025 at 12:05 PM IST
Hyderabad: ఒప్పో ప్రియులకు గుడ్న్యూస్. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఒప్పో ఫ్లాగ్షిప్ "ఫైండ్ X9" స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ సిరిస్లో రెండు "ఫైండ్ X9 ప్రో", "ఫైండ్ X9" అనే రెండు మోడల్స్ ఉన్నాయి. కంపెనీ వీటిని బార్సిలోనాలో జరిగిన హార్డ్వేర్ లాంఛ్ ఈవెంట్లో విడుదల చేసింది.
ఈ రెండు ఫోన్లు చైనాలో ఇంతకు ముందు అంటే అక్టోబర్ 16న ఇదే స్పెసిఫికేషన్లతో లాంఛ్ అయ్యాయి. ఇవి మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 (3nm) చిప్సెట్ను కలిగి ఉన్నాయి. ఇది 16GB LPDDR5X RAM, 512GB UFS 4.1 స్టోరేజ్తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్లు ColorOS 15 ఆధారంగా Android 15పై నడుస్తాయి. మరికొన్ని వారాల్లోనే ఇవి భారతదేశంలో అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
1. ఒప్పో ఫైండ్ X9 ప్రో స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.78-అంగుళాల 1,272×2,772 పిక్సెల్ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3,600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్, 450 PPI డెన్సిటీని అందిస్తుంది. ఈ డిస్ప్లే TUV రైన్ల్యాండ్ ఐ కేర్ 5.0 సర్టిఫైడ్, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2 ప్రొటెక్షన్, 100% DCI-P3 కలర్ గముట్, డాల్బీ విజన్, HDR10+, స్ప్లాష్ టచ్ వంటి ఫీచర్లతో వస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ప్రాసెసర్ కోసం కంపెనీ ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 (3nm) చిప్సెట్ను అందించింది.
బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఇందులో 7,500mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 80W వైర్డు, 50W వైర్లెస్, 10W రివర్స్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్ హాసెల్బ్లాడ్-ట్యూన్డ్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT-828 మెయిన్ సెన్సార్ (f/1.5, OIS), 50-మెగాపిక్సెల్ శాంసంగ్ అల్ట్రావైడ్ (f/2.0), 200-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫొటో (f/2.1, OIS) కెమెరాలు ఉన్నాయి. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది.
రెసిస్టెన్సీ: ఇది డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP66+ IP68+ IP69 రేటింగ్లు, SGS డ్రాప్ రెసిస్టెన్స్ సర్టిఫికేషన్తో వస్తుంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ ColorOS 15 ఆధారంగా Android 15పై నడుస్తుంది. దీనికి 5 OS అప్గ్రేడ్లు, 6 సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇచ్చింది.
ఇతర ఫీచర్లు: ఇది బ్లూటూత్ 6.0, Wi-Fi 7, USB 3.2 Gen 1 వంటి కనెక్టివీటీ ఫీచర్లతో పాటు 3D అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్తో వస్తుంది.
కొలతలు, బరువు: ఈ ఫోన్ 161.26×76.46×8.25mm కొలతలతో 224 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.
ఫైండ్ X9 ప్రో కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ మోడల్ రెండు కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. అవి:
- సిల్క్ వైట్
- టైటానియం చార్కోల్
2. ఒప్పో ఫైండ్ X9 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.59-అంగుళాల 1,256×2,760 పిక్సెల్ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 460 PPI డెన్సిటీని అందిస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ప్రాసెసర్ కోసం కంపెనీ ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 (3nm) చిప్సెట్ను అందించింది.
బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఇందులో 7,025 mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇదీ 80W వైర్డు, 50W వైర్లెస్, 10W రివర్స్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ మోడల్ ColorOS 15 ఆధారంగా Android 15పై నడుస్తుంది. దీనికి 5 OS అప్గ్రేడ్లు, 6 సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇచ్చింది.
రెసిస్టెన్సీ: ఇది డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP66+ IP68+ IP69 రేటింగ్లు, SGS డ్రాప్ రెసిస్టెన్స్ సర్టిఫికేషన్తో వస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్లో కూడా ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ను అందించారు. అందులో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT-808 మెయిన్ (f/1.6, OIS), 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్, 50-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫొటో (f/2.6, OIS) ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం 32-మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్ ఉంది.
ఫైండ్ X9 కలర్ ఆప్షన్స్: కంపెనీ దీన్ని మూడు రంగుల్లో తీసుకొచ్చింది. అవి:
- స్టాండర్డ్ మోడల్ స్పేస్ బ్లాక్
- టైటానియం గ్రే
- వెల్వెట్ రెడ్
ఈ రెండు ఫోన్ల ధరల వివరాలు:
- ఒప్పో "ఫైండ్ X9 ప్రో" 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర 1,299 యూరోలు (సుమారు రూ. 1,34,000).
- "ఫైండ్ X9" 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర 999 యూరోలు (సుమారు రూ. 1,03,000).
సేల్ వివరాలు: ఈ రెండు ఫోన్లు కంపెనీ ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమ్మకానికి వస్తాయి.