ఒప్పో ప్రియులకు గుడ్​న్యూస్- ఫ్లాగ్‌షిప్ 'ఫైండ్ X9' సిరీస్ వచ్చేశాయ్!

గ్లోబల్ మార్కెట్​లో "ఫైండ్ X9 ప్రో", "ఫైండ్ X9" ఫోన్లు లాంఛ్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 29, 2025 at 12:05 PM IST

3 Min Read
Hyderabad: ఒప్పో ప్రియులకు గుడ్​న్యూస్. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఒప్పో ఫ్లాగ్‌షిప్ "ఫైండ్ X9" స్మార్ట్‌ఫోన్‌ సిరీస్ మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ సిరిస్​లో రెండు "ఫైండ్ X9 ప్రో", "ఫైండ్ X9" అనే రెండు మోడల్స్ ఉన్నాయి. కంపెనీ వీటిని బార్సిలోనాలో జరిగిన హార్డ్‌వేర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌లో విడుదల చేసింది.

ఈ రెండు ఫోన్‌లు చైనాలో ఇంతకు ముందు అంటే అక్టోబర్ 16న ఇదే స్పెసిఫికేషన్‌లతో లాంఛ్ అయ్యాయి. ఇవి మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 (3nm) చిప్‌సెట్​ను కలిగి ఉన్నాయి. ఇది 16GB LPDDR5X RAM, 512GB UFS 4.1 స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్​లు ColorOS 15 ఆధారంగా Android 15పై నడుస్తాయి. మరికొన్ని వారాల్లోనే ఇవి భారతదేశంలో అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

1. ఒప్పో ఫైండ్ X9 ప్రో స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.78-అంగుళాల 1,272×2,772 పిక్సెల్ AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3,600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్, 450 PPI డెన్సిటీని అందిస్తుంది. ఈ డిస్​ప్లే TUV రైన్‌ల్యాండ్ ఐ కేర్ 5.0 సర్టిఫైడ్, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2 ప్రొటెక్షన్, 100% DCI-P3 కలర్ గముట్, డాల్బీ విజన్, HDR10+, స్ప్లాష్ టచ్ వంటి ఫీచర్లతో వస్తుంది.

ప్రాసెసర్: ప్రాసెసర్ కోసం కంపెనీ ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 (3nm) చిప్‌సెట్​ను అందించింది.

బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఇందులో 7,500mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 80W వైర్డు, 50W వైర్‌లెస్, 10W రివర్స్ వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ​

కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్​ హాసెల్‌బ్లాడ్-ట్యూన్డ్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్​ను కలిగి ఉంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT-828 మెయిన్ సెన్సార్ (f/1.5, OIS), 50-మెగాపిక్సెల్ శాంసంగ్ అల్ట్రావైడ్ (f/2.0), 200-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫొటో (f/2.1, OIS) కెమెరాలు ఉన్నాయి. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది.

రెసిస్టెన్సీ: ఇది డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP66+ IP68+ IP69 రేటింగ్‌లు, SGS డ్రాప్ రెసిస్టెన్స్ సర్టిఫికేషన్‌తో వస్తుంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఫోన్​ ColorOS 15 ఆధారంగా Android 15పై నడుస్తుంది. దీనికి 5 OS అప్‌గ్రేడ్‌లు, 6 సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్​లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇచ్చింది.

ఇతర ఫీచర్లు: ఇది బ్లూటూత్ 6.0, Wi-Fi 7, USB 3.2 Gen 1 వంటి కనెక్టివీటీ ఫీచర్లతో పాటు 3D అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్‌తో వస్తుంది.

కొలతలు, బరువు: ఈ ఫోన్ 161.26×76.46×8.25mm కొలతలతో 224 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.

ఫైండ్ X9 ప్రో కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ మోడల్ రెండు కలర్ ఆప్షన్​లలో లభిస్తుంది. అవి:

  • సిల్క్ వైట్
  • టైటానియం చార్‌కోల్

2. ఒప్పో ఫైండ్ X9 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.59-అంగుళాల 1,256×2,760 పిక్సెల్ AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 460 PPI డెన్సిటీని అందిస్తుంది.

ప్రాసెసర్: ప్రాసెసర్ కోసం కంపెనీ ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 (3nm) చిప్‌సెట్​ను అందించింది. ​

బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఇందులో 7,025 mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇదీ 80W వైర్డు, 50W వైర్‌లెస్, 10W రివర్స్ వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ మోడల్​ ColorOS 15 ఆధారంగా Android 15పై నడుస్తుంది. దీనికి 5 OS అప్‌గ్రేడ్‌లు, 6 సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్​లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇచ్చింది.

రెసిస్టెన్సీ: ఇది డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP66+ IP68+ IP69 రేటింగ్‌లు, SGS డ్రాప్ రెసిస్టెన్స్ సర్టిఫికేషన్‌తో వస్తుంది.

కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్​లో కూడా ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్​ను అందించారు. అందులో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT-808 మెయిన్ (f/1.6, OIS), 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్, 50-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫొటో (f/2.6, OIS) ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం 32-మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్ ఉంది.

ఫైండ్ X9 కలర్ ఆప్షన్స్: కంపెనీ దీన్ని మూడు రంగుల్లో తీసుకొచ్చింది. అవి:

  • స్టాండర్డ్ మోడల్ స్పేస్ బ్లాక్
  • టైటానియం గ్రే
  • వెల్వెట్ రెడ్

ఈ రెండు ఫోన్​ల ధరల వివరాలు:

  • ఒప్పో "ఫైండ్ X9 ప్రో" 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర 1,299 యూరోలు (సుమారు రూ. 1,34,000).
  • "ఫైండ్ X9" 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర 999 యూరోలు (సుమారు రూ. 1,03,000).

సేల్ వివరాలు: ఈ రెండు ఫోన్‌లు కంపెనీ ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమ్మకానికి వస్తాయి.

