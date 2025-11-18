ETV Bharat / technology

ఒప్పో ప్రియులకు గుడ్​న్యూస్- 'ఫైండ్ X9' సిరీస్ భారత్​కు వచ్చేశాయ్

భారత మార్కెట్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఒప్పో "ఫైండ్ X9", "ఫైండ్ X9 ప్రో"- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Oppo Find X9 Series Launched in India
Oppo Find X9 Series Launched in India (Photo Credit- OPPO)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 18, 2025 at 1:11 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: ఒప్పో ప్రియులకు గుడ్​న్యూస్. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఒప్పో ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ సిరీస్ "ఫైండ్ X9" భారత్​కు వచ్చేశాయ్. ఈ సిరీస్​లో కంపెనీ "ఫైండ్ X9", "ఫైండ్ X9 ప్రో" అనే రెండు మోడల్స్​ను విడుదల చేసింది. ఈ సిరీస్​లో ఇవే స్మార్ట్​ఫోన్​లను ఒప్పో ఇటీవలే తన స్వదేశీ చైనా మార్కెట్​లో విడుదల చేసింది. తాజాగా భారత్​కు తీసుకొచ్చింది. ఈ రెండు ఫోన్‌లు శక్తివంతమైన చిప్‌సెట్, ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరాలు, తేలికపాటి నుంచి మితమైన వాడకంతో 2 రోజుల వరకు డ్యూరబిలిటీని అందించే భారీ బ్యాటరీలతో సహా ఫ్లాగ్‌షిప్ స్పెసిఫికేషన్‌లను అందిస్తున్నాయి. మరెందుకు ఆలస్యం వీటి ధర, ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లతో పాటు ఇతర వివరాలను తెలుసుకుందాం రండి.

ఒప్పో "ఫైండ్ X9" సిరీస్ ధరల వివరాలు:

1. Oppo Find X9: కంపెనీ ఈ మోడల్​ను రెండు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది. అవి:

12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా Oppo Find X9 ధర:

12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్: రూ. 74,999

16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్: రూ. 84,999

కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ ఒప్పో "ఫైండ్ X9" ఫోన్ భారత మార్కెట్​లో రెండు కలర్ ఆప్షన్​లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.

  • టైటానియం గ్రే
  • స్పేస్​ బ్లాక్

2. Oppo Find X9 Pro: ఈ మోడల్​ను ఒప్పో కేవలం ఒకే ఒక వేరియంట్​లో తీసుకొచ్చింది.

16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్

Oppo Find X9 Pro ధర:

16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్​: రూ. 1,09,999

కలర్ ఆప్షన్స్: కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను రెండు కలర్ ఆప్షన్​లతో ప్రవేశపెట్టింది.

  • సిల్క్ వైట్
  • టైటానియం చార్‌కోల్

సేల్ వివరాలు: భారతదేశంలో ఈ రెండు స్మార్ట్​ఫోన్​ల సేల్స్ నవంబర్ 21 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు ప్రముఖ ఇ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఫ్లిప్‌కార్ట్, కంపెనీ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా వీటిని కొనుగోలు చేయొచ్చు.

ఫీచర్లుఒప్పో ఫైండ్ X9ఒప్పో ఫైండ్ X9 ప్రో
డిస్​ప్లే

6.59" AMOLED, 120Hz (fixed), 3,600 nits,

460 ppi, Gorilla Glass 7i, Dolby Vision + HDR10+

6.78" LTPO AMOLED, 120Hz (variable), 3,600 nits, 450 ppi,

Gorilla Glass 2, Dolby Vision + HDR10+

ప్రాసెసర్మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 (3nm)మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 (3nm)
RAM / స్టోరేజ్LPDDR5X + UFS 4.1LPDDR5X + UFS 4.1
బ్యాటరీ7,025mAh, 50W వైర్డు + 10W రివర్స్ ఛార్జింగ్7,500 mAh, 50W వైర్డు + 10W రివర్స్ ఛార్జింగ్
సాఫ్ట్​వేర్ColorOS 16 (Android 16)ColorOS 16 (Android 16)
USB పోర్ట్USB 3.2 Gen 1USB 3.2 Gen 2
కనెక్టివిటీ5G, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, IR blaster5G, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, IR blaster
కెమెరా వివరాలుఒప్పో ఫైండ్ X9ఒప్పో ఫైండ్ X9 ప్రో
ప్రైమరీ కెమెరా50MP (f/1.6, 1/1.4″, OIS)50MP (f/1.5, 1/1.28″, OIS)
అల్ట్రావైడ్ కెమెరా 50MP (f/2.0, 1/2.76″, 120˚, PDAF)50MP (f/2.0, 1/2.76″, 120˚, PDAF)
జూమ్ కెమెరా50MP (f/2.6, 1/1.95″, OIS) 3x optical zoom200MP (f/2.1, 1/1.56″, OIS) 3x optical zoom
ఫ్రంట్ కెమెరా32MP (f/2.4, 1/2.74″)50MP (f/2.0, 1/2.76″, PDAF)

