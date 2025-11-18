ఒప్పో ప్రియులకు గుడ్న్యూస్- 'ఫైండ్ X9' సిరీస్ భారత్కు వచ్చేశాయ్
భారత మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఒప్పో "ఫైండ్ X9", "ఫైండ్ X9 ప్రో"- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : November 18, 2025 at 1:11 PM IST
Hyderabad: ఒప్పో ప్రియులకు గుడ్న్యూస్. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఒప్పో ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ "ఫైండ్ X9" భారత్కు వచ్చేశాయ్. ఈ సిరీస్లో కంపెనీ "ఫైండ్ X9", "ఫైండ్ X9 ప్రో" అనే రెండు మోడల్స్ను విడుదల చేసింది. ఈ సిరీస్లో ఇవే స్మార్ట్ఫోన్లను ఒప్పో ఇటీవలే తన స్వదేశీ చైనా మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. తాజాగా భారత్కు తీసుకొచ్చింది. ఈ రెండు ఫోన్లు శక్తివంతమైన చిప్సెట్, ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరాలు, తేలికపాటి నుంచి మితమైన వాడకంతో 2 రోజుల వరకు డ్యూరబిలిటీని అందించే భారీ బ్యాటరీలతో సహా ఫ్లాగ్షిప్ స్పెసిఫికేషన్లను అందిస్తున్నాయి. మరెందుకు ఆలస్యం వీటి ధర, ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లతో పాటు ఇతర వివరాలను తెలుసుకుందాం రండి.
ఒప్పో "ఫైండ్ X9" సిరీస్ ధరల వివరాలు:
1. Oppo Find X9: కంపెనీ ఈ మోడల్ను రెండు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది. అవి:
12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా Oppo Find X9 ధర:
12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్: రూ. 74,999
16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్: రూ. 84,999
కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ ఒప్పో "ఫైండ్ X9" ఫోన్ భారత మార్కెట్లో రెండు కలర్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
- టైటానియం గ్రే
- స్పేస్ బ్లాక్
2. Oppo Find X9 Pro: ఈ మోడల్ను ఒప్పో కేవలం ఒకే ఒక వేరియంట్లో తీసుకొచ్చింది.
16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
Oppo Find X9 Pro ధర:
16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్: రూ. 1,09,999
కలర్ ఆప్షన్స్: కంపెనీ ఈ ఫోన్ను రెండు కలర్ ఆప్షన్లతో ప్రవేశపెట్టింది.
- సిల్క్ వైట్
- టైటానియం చార్కోల్
సేల్ వివరాలు: భారతదేశంలో ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్ల సేల్స్ నవంబర్ 21 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు ప్రముఖ ఇ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ ఫ్లిప్కార్ట్, కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా వీటిని కొనుగోలు చేయొచ్చు.
|ఫీచర్లు
|ఒప్పో ఫైండ్ X9
|ఒప్పో ఫైండ్ X9 ప్రో
|డిస్ప్లే
6.59" AMOLED, 120Hz (fixed), 3,600 nits,
460 ppi, Gorilla Glass 7i, Dolby Vision + HDR10+
6.78" LTPO AMOLED, 120Hz (variable), 3,600 nits, 450 ppi,
Gorilla Glass 2, Dolby Vision + HDR10+
|ప్రాసెసర్
|మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 (3nm)
|మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 (3nm)
|RAM / స్టోరేజ్
|LPDDR5X + UFS 4.1
|LPDDR5X + UFS 4.1
|బ్యాటరీ
|7,025mAh, 50W వైర్డు + 10W రివర్స్ ఛార్జింగ్
|7,500 mAh, 50W వైర్డు + 10W రివర్స్ ఛార్జింగ్
|సాఫ్ట్వేర్
|ColorOS 16 (Android 16)
|ColorOS 16 (Android 16)
|USB పోర్ట్
|USB 3.2 Gen 1
|USB 3.2 Gen 2
|కనెక్టివిటీ
|5G, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, IR blaster
|5G, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, IR blaster
|కెమెరా వివరాలు
|ఒప్పో ఫైండ్ X9
|ఒప్పో ఫైండ్ X9 ప్రో
|ప్రైమరీ కెమెరా
|50MP (f/1.6, 1/1.4″, OIS)
|50MP (f/1.5, 1/1.28″, OIS)
|అల్ట్రావైడ్ కెమెరా
|50MP (f/2.0, 1/2.76″, 120˚, PDAF)
|50MP (f/2.0, 1/2.76″, 120˚, PDAF)
|జూమ్ కెమెరా
|50MP (f/2.6, 1/1.95″, OIS) 3x optical zoom
|200MP (f/2.1, 1/1.56″, OIS) 3x optical zoom
|ఫ్రంట్ కెమెరా
|32MP (f/2.4, 1/2.74″)
|50MP (f/2.0, 1/2.76″, PDAF)