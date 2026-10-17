ట్రిపుల్ 200MP కెమెరాతో 'Oppo Find X10 Pro Max'- స్మార్ట్ఫోన్ ఇండస్ట్రీలో సరికొత్త రికార్డు!
ఇండస్ట్రీ ఫస్ట్ ఫీచర్లతో 'Oppo Find X10 Pro Max' భారత్లో లాంఛ్ కానుంది. ఈ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లో ట్రిపుల్ 200MP కెమెరా సెటప్ ఉండనుందని కంపెనీ అధికారికంగా వెల్లడించింది.
Published : October 17, 2026 at 7:47 PM IST
Hyderabad: ఒప్పో అప్కమింగ్ 'ఫైండ్ X10' సిరీస్ వచ్చే వారమే భారత మార్కెట్లో విడుదల కానుందని కంపెనీ ఇటీవలే ప్రకటించింది. తాజాగా ఈ సిరీస్లో 'ఒప్పో ఫైండ్ X10 ప్రో మ్యాక్స్', 'ఒప్పో ఫైండ్ X10' అనే రెండు మోడళ్లు ఉంటాయని తాజాగా ధృవీకరించింది. వీటిలో 'ఒప్పో ఫైండ్ X10 ప్రో మ్యాక్స్' మోడల్ స్మార్ట్ఫోన్ చరిత్రలోనే తొలిసారిగా మూడు 200-మెగాపిక్సెల్ రియర్ కెమెరాలతో రాబోతోంది. అలాగే స్టాండర్డ్ 'ఒప్పో ఫైండ్ X10' మోడల్లో డ్యూయల్ కెమెరా యూనిట్ ఉంటుంది. ఇందులో రెండు 200 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలు ఉంటాయి. ఈ కెమెరా కాన్ఫిగరేషన్లు చైనాలో ఇప్పటికే విడుదలైన మోడళ్ల మాదిరిగానే ఉన్నాయి. అదనంగా, ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ 'ఒప్పో ఫైండ్ X10 ప్రో మ్యాక్స్' ఇటీవల విడుదలైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9000 సిరీస్ ప్రాసెసర్ (SoC)తో పనిచేయనుంది.
కెమెరా కాన్ఫిగరేషన్ వెల్లడి: ఒప్పో తమ "Find X10" సిరీస్ పలు ఇండస్ట్రీ-ఫస్ట్ ఫీచర్లతో భారత్లో లాంఛ్ కానున్నట్లు శుక్రవారం ఒక పత్రికా ప్రకటనలో పేర్కొంది. ఇందులో ఫ్లాగ్షిప్ 'ఒప్పో ఫైండ్ X10 ప్రో మ్యాక్స్' ట్రిపుల్ 200-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా సిస్టమ్తో వస్తున్న భారతదేశపు మొట్టమొదటి ఫోన్గా నిలవనుంది. ఈ ఫోన్లో హస్సెల్బ్లాడ్-ట్యూన్డ్ కెమెరా యూనిట్ ఉంటుంది. ఇందులో 200-మెగాపిక్సెల్ (f/1.5) అల్ట్రా HDR మెయిన్ కెమెరా ఉంటుంది. ఇది 1/1.3-అంగుళాల ISOCELL HPC సెన్సార్, 24mm ఫోకల్ లెంగ్త్, ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS) సపోర్ట్తో వస్తోంది.
భారత్లో విడుదలయ్యే 'ఒప్పో ఫైండ్ X10 ప్రో మ్యాక్స్' మోడల్లో 13mm ఫోకల్ లెంగ్త్, ఆటోఫోకస్తో కూడిన 200-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-సెన్సింగ్ అల్ట్రా-వైడ్ (f/2.2) కెమెరా కూడా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది OIS, 1/1.56-అంగుళాల ISOCELL HP5 సెన్సార్తో కూడిన 200-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-సెన్సింగ్ టెలిఫొటో (f/2.1) లెన్స్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 100-డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూతో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-క్లియర్ ఫ్రంట్-ఫేసింగ్ కెమెరాను అందిస్తున్నారు.
మరోవైపు, స్టాండర్డ్ 'ఒప్పో ఫైండ్ X10' మోడల్లో కూడా హస్సెల్బ్లాడ్ (Hasselblad) ఆధారిత ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుందని కంపెనీ ధృవీకరించింది. ఈ ఫోన్లో 1/1.4-అంగుళాల ISOCELL HPE సెన్సార్, 23mm ఫోకల్ లెంగ్త్, OISతో కూడిన 200-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-క్లియర్ మెయిన్ (f/1.6) కెమెరా ఉంటుంది.
దీనికి తోడు OISతో కూడిన 200-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-సెన్సింగ్ టెలిఫొటో (f/2.6) లెన్స్, 15mm ఫోకల్ లెంగ్త్, ఆటోఫోకస్తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ (f/2.0) కెమెరా కూడా లభిస్తాయి. సెల్ఫీ కెమెరా విషయానికి వస్తే, ప్రో మ్యాక్స్ మోడల్లో ఉన్న 50-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరానే ఇందులోనూ అందించనున్నారు.
అలాగే భారత్లో విడుదల కానున్న 'ఒప్పో ఫైండ్ X10' సిరీస్లో LUMO Hyper Pixel, LUMO True Image ఇంజిన్లు ఉండనున్నాయని కంపెనీ ప్రకటించింది. అంతేకాకుండా, 'ఫైండ్ X10 ప్రో మ్యాక్స్' మోడల్లో DeepPix సెన్సార్ టెక్నాలజీని కూడా పొందుపరుస్తున్నారు. ఇది తక్కువ వెలుతురు ఉన్న పరిస్థితుల్లోనూ మెరుగైన ఫొటోగ్రఫీని అందిస్తుందించడంలో సహాయపడుతుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
ఈ 'ఒప్పో ఫైండ్ X10 సిరీస్' ధరతో పాటు మరిన్ని వివరాలు అక్టోబర్ 22న లాంఛ్ సమయంలో వెల్లడికానున్నాయి. ఈ రెండు మోడళ్లతో పాటు 'ఒప్పో ప్యాడ్ మినీ మ్యాట్ డిస్ప్లే ఎడిషన్', 'ఒప్పో ఎన్కో X4 TWS' కూడా విడుదల కానున్నాయి.