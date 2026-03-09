'జీరో-ఫీల్ క్రీజ్' ఫీచర్తో 'ఒప్పో ఫైండ్ N6'- లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్
ఒప్పో అప్కమింగ్ "ఫైండ్ N6" ఫోన్ గ్లోబల్ లాంఛ్ తేదీ వెల్లడైంది. ఈ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ విప్లవాత్మకమైన 'జీరో-ఫీల్ క్రీజ్' ఫీచర్తో పాటు "OPPO AI పెన్" స్టైలస్ సపోర్ట్తో వస్తుందని కంపెనీ వెల్లడించింది.
Published : March 9, 2026 at 1:30 PM IST
Hyderabad: ఒప్పో తన ఫోల్డబుల్ ఫ్లాగ్షిప్ "ఒప్పో ఫైండ్ N6" ఫోన్ గ్లోబల్ లాంఛ్ తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించింది. కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను మార్చి 17, 2026న చైనాలోని కంపెనీ బిన్హై బే క్యాంపస్లో ప్రారంభించనుంది. ఈ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ విప్లవాత్మకమైన 'జీరో-ఫీల్ క్రీజ్' అనే ఫీచర్తో వస్తోంది. ఇది స్క్రీన్పై ముడతలను పూర్తిగా తగ్గిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. అంటే ఫోల్డబుల్ ఫోన్లలో స్క్రీన్ను రక్షించడం, స్క్రీన్ మడిచినప్పుడు మధ్యలో కనిపించే ముడత (crease) లేదా గీత గుర్తులను పూర్తిగా తగ్గించడంలో ఈ సాంకేతికత ఉపయోగపడుతుందట. దీంతో ఈ ఫోన్ను ఏళ్ల తరబడి వినియోగించినా కూడా స్క్రీన్ ఫ్లాట్, మృదువైన అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
జీరో-ఫీల్ క్రీజ్ టెక్నాలజీ: ఈ అప్కమింగ్ N6 హింజ్ ఆర్కిటెక్చర్, డిస్ప్లే మెటీరియల్లో కీలక అప్డేట్తో వస్తుంది. ఫోల్డబుల్ ఫోన్ వినియోగదారులను వేధిస్తున్న అతిపెద్ద సమస్యలలో ఒకటి క్రీజ్ (స్క్రీన్పై ముడతలు) విజిబిలిటీ. 2021లో ఒప్పో తన మొదటి "ఫైండ్ N"తో వాటర్డ్రాప్-స్టైల్ ఫ్లెక్స్ హింజ్ను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా ఈ సమస్యను తగ్గించడం ప్రారంభించింది, ఇది డిస్ప్లే సహజంగా మడవడానికి వీలు కల్పించింది, లోతైన క్రీజ్లను నివారిస్తుంది.
Unmatched flatness. Superbly smooth.— OPPO (@oppo) March 9, 2026
The #OPPOFindN6 is coming soon. #UltimateFlatFold pic.twitter.com/zxOiqfWZkB
తాజా "ఫైండ్ N6"తో కంపెనీ మరో అడుగు ముందుకు వేసింది. కొత్త హింజ్, డిస్ప్లే నిర్మాణం సుదీర్ఘ వినియోగం తర్వాత కూడా లోపలి డిస్ప్లే ఫ్లాట్గా, మృదువుగా ఉండేలా చేస్తుంది. ఒప్పో దీనిని 'జీరో-ఫీల్ క్రీజ్'గా ప్రచారం చేస్తోంది. ఇది ఫోల్డబుల్ ఫోన్లో భారీ స్క్రీన్ అనుభవాన్ని మరింత సౌకర్యవంతంగా, ప్రొఫెషనల్గా చేస్తుంది. అనేక సమీక్షలలో "N6" క్రీజ్ విషయంలో 'The Least Noticeable' అని చెబుతున్నందున, ఈ ఫీచర్ ఫోల్డబుల్ విభాగంలో విప్లవాత్మకంగా నిలిచే అవకాశం ఉంది.
Almost no crease. That's been the one problem with foldables for years.— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) March 9, 2026
OPPO Find N6 officially teased.
New generation titanium alloy dome hinge with chip-level polymer 3D printing and sky dome memory glass. Self-healing, ultra-smooth and tested for 400,000 folds.
AI Stylus… pic.twitter.com/77xNi1C35g
స్లిమ్ డిజైన్, ఫ్లాగ్షిప్ కెమెరా: కంపెనీ ఈ తాజా "ఫైండ్ N6"లో సన్నని, సౌకర్యవంతమైన హార్డ్వేర్పై దృష్టి సారించింది. ఈ బుక్-స్టైల్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ అందుబాటులో ఉన్న అత్యంత సన్నని ఫోల్డబుల్ ఫోన్లలో ఒకటి, సాధారణ బార్-స్టైల్ ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ను పోలి ఉండే ఎర్గోనామిక్స్తో వస్తోంది. ఇది వెనుకవైపు రీ-డిజైన్ చేసిన సిమెట్రిక్ కాస్మోస్ రింగ్ కొత్త 200MP హాసెల్బ్లాడ్ అల్ట్రా-క్లియర్ కెమెరా సిస్టమ్ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ సెటప్ ప్రొఫెషనల్-గ్రేడ్ ఫొటోగ్రఫీలో మెరుగైన అనుభవాన్ని అందించడంలో సహాయపడుతుంది. దీని కెమెరా మాడ్యూల్ సాపేక్షంగా సన్నగా ఉంది.
OPPO Find N6— Tech Home (@TechHome100) March 5, 2026
▫️ 8.12" samsung e7 120hz ltpo internal screen, 2500nits peak brightness
▫️ 6.62" boe q10 120hz ltpo external screen, 3600nits peak brightness
▫️ snapdragon 8 elite gen5 (7-core) 🐉
▫️ 200mp hp5 (ois) + 50mp jn5 uw + 50mp jn5 (3x±) periscope telephoto
▫️ 2mp danxia… pic.twitter.com/9Li27TMRiT
కలర్ ఆప్షన్లు: లీకైన సమాచారం ప్రకారం, ఈ ఫోన్ రెండు రంగులలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
- టైటానియం
- బ్లోసమ్ ఆరెంజ్
దీని బ్లోసమ్ ఆరెంజ్ కలర్ ఆప్షన్లో టైటానియం హింజ్ కేసింగ్ ఉంటుంది, ఇది గిల్డింగ్ టెక్నిక్తో రియల్ గోల్డ్ కలర్ రోజ్-గోల్డ్ ఫినిషింగ్తో వస్తుంది.
ఒప్పో AI పెన్: ఒప్పో "ఫైండ్ N6" కేవలం వినోదం కోసం మాత్రమే కాకుండా ఉత్పాదకత కోసం కూడా రూపొందించారు. దీని భారీ ఫోల్డబుల్ డిస్ప్లేను సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి, ఇది "OPPO AI పెన్" స్టైలస్కు మద్దతు ఇస్తుందని కంపెనీ వెల్లడించింది. ఈ AI-ఎనేబుల్డ్ టూల్స్ నోట్-టేకింగ్, మల్టీ టాస్కింగ్ సహా ఇతర పనులకు ఉపయోగపడతాయి. మార్చి 17న జరిగే గ్లోబల్ లాంఛ్ ఈవెంట్లో దీనిపై మరిన్ని వివరాలు వెల్లడి కానున్నాయి. క్రీజ్-ఫ్రీ అనుభవం, ప్రీమియం ఫీచర్లతో ఈ "ఒప్పో ఫైండ్ N6" ఫోల్డబుల్ మార్కెట్లో కొత్త ప్రమాణాన్ని సెట్ చేసే అవకాశం ఉంది.