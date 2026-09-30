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రెండు మోడళ్లతో 'ఒప్పో F35' సిరీస్: లాంఛ్‌కు ముందే ధర, స్పెక్స్ లీక్!

ఒప్పో నుంచి సరికొత్త "F35" సిరీస్ స్మార్ట్​ఫోన్లు త్వరలో భారత్‌లో లాంఛ్ కానున్నాయి. అయితే అధికారిక లాంఛ్‌కు ముందే వీటి ధరలు, కీలక ఫీచర్లకు సంబంధించిన వివరాలు ఆన్‌లైన్‌లో లీక్ అయ్యాయి.

అక్టోబర్ 5న భారతదేశంలో విడుదల కానున్న OPPO F35 సిరీస్ ధర వివరాలు లీక్ అయ్యాయి.
అక్టోబర్ 5న భారతదేశంలో విడుదల కానున్న OPPO F35 సిరీస్ ధర వివరాలు లీక్ అయ్యాయి. (ఫొటో క్రెడిట్: OPPO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2026 at 5:37 PM IST

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Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఒప్పో తన "F35" సిరీస్‌ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ కొత్త సిరీస్‌ ఫోన్లు ప్రధానంగా సెల్ఫీ ఫొటోగ్రఫీ, వీడియో రికార్డింగ్ సామర్థ్యాలు, అత్యుత్తమ బిల్డ్ క్వాలిటీపై దృష్టి సారించనున్నాయి. ఈ సిరీస్‌లో "ఒప్పో F35", "F35 ప్రో" మోడళ్లు ఉండనున్నాయి.

భారత్‌లో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్లను అక్టోబర్ 5న విడుదల చేయనున్నట్లు కంపెనీ ఇప్పటికే ప్రకటించింది. లాంఛ్‌కు ముందే వీటి బాక్స్ ధరలు, కీలక స్పెసిఫికేషన్ల వివరాలు లీక్ అయ్యాయి. ప్రముఖ టిప్‌స్టర్ సంజు చౌదరి వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. ప్రో మోడల్ దాని మునుపటి వెర్షన్‌తో పోలిస్తే అధిక ధర శ్రేణిలో ఉండనుంది.

ఈ సిరీస్‌లో భారీ బ్యాటరీ, అల్ట్రా-వైడ్ సెల్ఫీ కెమెరా ప్రధాన ఆకర్షణలుగా నిలవనున్నాయి. అయితే, ఈ సిరీస్‌లోని నిర్దిష్ట ఫీచర్లు, ధరలపై ఒప్పో ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. ఈ సిరీస్ సెల్ఫీ ఫొటోగ్రఫీకే ప్రాధాన్యం ఇస్తుందని మాత్రం కంపెనీ సూచించింది. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న వివరాలు, అంచనా ధరలను ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.

లీక్ అయిన ధర వివరాలు: టిప్‌స్టర్ సంజు చౌదరి వెల్లడించిన సమాచారం ప్రకారం, రాబోయే "ఒప్పో F35 ప్రో" 8GB + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ బాక్స్ MRP రూ. 79,999గా ఉంది. అయితే, దీని అసలు అమ్మకపు ధర రూ. 44,000 నుంచి రూ. 50,000 మధ్య ఉంటుందని అంచనా.

ఇక స్టాండర్డ్ "ఒప్పో F35" మోడల్ 8GB + 128GB వేరియంట్ బాక్స్ MRP రూ. 67,999 కాగా, 6GB + 128GB వేరియంట్ అమ్మకపు ధర రూ. 37,999గా ఉంటుందని సమాచారం. ఈ ధరలు కేవలం అంచనా మాత్రమేనని, అసలు ధరలు అధికారిక లాంఛ్​ సమయంలోనే వెల్లడవుతాయని గమనించాలి.

రాబోయే "F35" సిరీస్, "F33" సిరీస్‌కు తదుపరి వెర్షన్‌గా రానుంది. గతంలో విడుదలైన ఒప్పో "F33", "F33 ప్రో" మోడళ్లు భారత్‌లో వరుసగా రూ. 31,999, రూ. 37,999 ధరలతో వచ్చాయి. దీన్నిబట్టి ఒకవేళ "F35 ప్రో" లీకైన ధరకే విడుదలైతే, ఇది ఈ సిరీస్‌ను కొత్త ధరల శ్రేణిలోకి తీసుకెళుతుంది. అప్పుడు ఈ ధరల రేంజ్​లో ఇది "వన్​ప్లస్ నార్డ్ 6", "నథింగ్ ఫోన్ (4a) ప్రో", "పోకో X8 ప్రో మ్యాక్స్", "మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో ప్లస్" వంటి మోడళ్లతో తలపడే అవకాశం లభిస్తుంది.

లాంఛ్ ఎప్పుడు?: ఒప్పో తన "F35" సిరీస్‌ను 2026 అక్టోబర్ 5న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భారత్‌లో విడుదల చేయనున్నట్లు ధృవీకరించింది. ఈ సిరీస్‌లో "F35", "F35 ప్రో" మోడళ్లు ఉంటాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ఫోన్‌లను అందుకునే తొలి మార్కెట్ భారతదేశమేనని భావిస్తున్నారు. వీటి అమ్మకాలు Flipkart, Amazon వంటి ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల ద్వారా సాగే అవకాశం ఉంది.

అంచనా ఫీచర్లు: ఈ సిరీస్​లో "F35 ప్రో" మోడల్​కు సంబంధించి ఇటీవల వచ్చిన నివేదికలు, భారతీయ మార్కెట్ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఒక వెర్షన్ విడుదల కానుందని సూచిస్తున్నాయి. దీనిపై ఇంకా అధికారిక ధృవీకరణ లేనప్పటికీ, రాబోయే ఈ సిరీస్‌లో భారతీయ వినియోగదారులకు అనువైన హార్డ్‌వేర్ ఫీచర్లు ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. చౌదరి (Chaudhary) షేర్ చేసిన సమాచారం ప్రకారం, "F35 ప్రో" 8,000mAh బ్యాటరీ, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7360 మ్యాక్స్ చిప్‌సెట్, 50MP + 8MP రియర్ కెమెరా సెటప్​తో రావచ్చు.

ఇక, సాధారణ "F35" మోడల్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో కూడిన 6.57-అంగుళాల FHD+ AMOLED డిస్‌ప్లే, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6360 చిప్‌సెట్, 50MP + 2MP రియర్ కెమెరాలను కలిగి ఉంటుందని అంచనా. ఈ రెండు మోడళ్లు 80W ఛార్జింగ్, IP66/IP68/IP69/IP69K రేటింగ్‌లు, ColorOS 17 సదుపాయాలను అందించనున్నాయి. ఈ అప్​కమింగ్ "F35" సిరీస్‌లో 100-డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ (field of view) కలిగిన 50MP అల్ట్రా-వైడ్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంటుందని ఒప్పో ధృవీకరించింది.

ఈ ఫోన్‌లలో చర్మపు రంగును సహజంగా చూపించే 'NaturalTone 2.0' ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ సిరీస్​లో "ప్రో" మోడల్ ముందు, వెనుక కెమెరాల ద్వారా 4K వీడియో రికార్డింగ్‌కు మద్దతు ఇచ్చే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. లాంఛ్ సమయం దగ్గరపడతుండగా, దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను కంపెనీ త్వరలోనే అధికారికంగా వెల్లడించే అవకాశం ఉంది.

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