రెండు స్మార్ట్​ఫోన్లతో ఒప్పో 'F33 5G' సిరీస్ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

ఒప్పో మిడ్​-రేంజ్ ధర విభాగంలో కొత్త ఫోన్ సిరీస్‌ను విడుదల చేసింది. ఇందులో "ఒప్పో F33 5G, "ఒప్పో F33 ప్రో 5G" అనే రెండు మోడళ్లు ఉన్నాయి.

Oppo F33 5G and Oppo F33 Pro 5G Launched in India
Oppo F33 5G and Oppo F33 Pro 5G Launched in India
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 15, 2026 at 5:26 PM IST

Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఒప్పో భారతదేశంలో తన F33 5G సిరీస్ స్మార్ట్​ఫోన్​లను లాంఛ్ చేసంది. ఈ లైనప్​లో "ఒప్పో F33 5G", "ఒప్పో F33 5G ప్రో" అనే రెండు మోడళ్లు ఉన్నాయి. కంపెనీ వీటిని మిడ్​-రేంజ్ ధరలో ప్రవేశపెట్టింది. వీటిలో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ గల డిస్‌ప్లే, 7,000mAh బ్యాటరీ ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఇవి మిలిటరీ-గ్రేడ్ మన్నికను అందించే పటిష్టమైన బిల్డ్ క్వాలిటీని కలిగి ఉన్నాయని కంపెనీ చెబుతోంది.

1. ఒప్పో F33 5G ధర, ఫీచర్ల వివరాలు:

ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లువివరాలు
డిస్​ప్లే6.57-అంగుళాల FHD+ 120Hz AMOLED, 1400 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్​నెస్, 2160Hz PWM డిమ్మింగ్
ప్రాసెసర్మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6360 MAX (6nm)
RAM / స్టోరేజ్6GB/8GB LPDDR4X + 128GB/256GB UFS 2.2
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్Android 16 + ColorOS 16.0
వెనుక కెమెరాలు50MP మెయిన్ (OV50D40) + 2MP డెప్త్ సెన్సార్
ఫ్రంట్ కెమెరా16MP
బ్యాటరీ7000mAh, 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్
కొలతలు/బరువు158.38 × 75.15 × 8mm / 189g
డ్యూరబిలిటీMIL-STD-810H, IP66 + IP68 + IP69
ఇతర ఫీచర్లుఇన్​-డిస్​ప్లే ఫింగర్​ప్రింట్, స్టీరియో స్పీకర్లు, 5G, Wi-Fi 6, బ్లూటూత్ 5.4

వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను భారత మార్కెట్లో​ మూడు RAM & స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో ప్రవేశపెట్టింది.

  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్: రూ. 31,999

8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్: రూ. 34,999

8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్: రూ. 37,999

2. ఒప్పో F33 ప్రో 5G ధర, ఫీచర్ల వివరాలు:

ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లువివరాలు
డిస్​ప్లే6.57-అంగుళాల FHD+ 120Hz AMOLED, 1400 నిట్స్ పీక్​ బ్రైట్​నెస్, 2160Hz PWM డిమ్మింగ్
ప్రాసెసర్మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6360 MAX (6nm)
RAM / స్టోరేజ్8GB LPDDR4X + 128GB/256GB UFS 2.2
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్Android 16 + ColorOS 16.0
వెనుక కెమెరాలు50MP మెయిన్ (OV50D40) + 2MP డెప్త్ సెన్సార్
ఫ్రంట్ కెమెరా50MP (GC50F6, 100° అల్ట్రా-వైడ్)
బ్యాటరీ7000mAh, 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్
కొలతలు/బరువు158.38 × 75.15 × 8.3mm / 194g
డ్యూరబిలిటీMIL-STD-810H, IP66 + IP68 + IP69 + IP69K
ఇతర ఫీచర్లుఇన్​-డిస్​ప్లే ఫింగర్​ప్రింట్, స్టీరియో స్పీకర్లు, 5G, Wi-Fi 6, బ్లూటూత్ 5.4

వేరియంట్లు: ఇది రెండు RAM & స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్: రూ. 37,999
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్: రూ. 40,999

సేల్ వివరాలు: ఈ రెండు ఫోన్‌లు ఈ రోజు నుంచి అమెజాన్, ఫ్లిప్​కార్ట్, ఒప్పో ఇండియా అధికారిక వెబ్‌సైట్, ఆఫ్‌లైన్ స్టోర్లలో ప్రీ-ఆర్డర్ కోసం అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటి షిప్మెంట్లు త్వరలోనే ప్రారంభమవుతుంది.

ప్రీ-ఆర్డర్ ఆఫర్లు (రెండు ఫోన్‌లకు వర్తిస్తుంది):

  • ప్రముఖ బ్యాంక్ కార్డులపై 10% ఇన్​స్టంట్ క్యాష్‌బ్యాక్
  • 12 నెలల వరకు 'జీరో డౌన్ పేమెంట్' (ముందస్తు చెల్లింపు లేని) ఆప్షన్
  • UPI చెల్లింపులపై 10% వరకు క్యాష్‌బ్యాక్
  • ఎక్స్‌చేంజ్ (మార్పిడి)పై 10% వరకు అదనపు బోనస్
  • ఫోన్‌తో పాటు ఒప్పో "ఎన్కో బడ్స్3 ప్రో+" బడ్స్​ను కేవలం రూ. 14,999కే (50% డిస్కౌంట్) పొందొచ్చు.
  • ముందస్తు ఆర్డర్లపై 180 రోజుల వరకు ఒకసారి ఫ్రీ స్క్రీన్ రీప్లేస్మెంట్ సదుపాయం లభిస్తుంది.

