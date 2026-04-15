రెండు స్మార్ట్ఫోన్లతో ఒప్పో 'F33 5G' సిరీస్ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
ఒప్పో మిడ్-రేంజ్ ధర విభాగంలో కొత్త ఫోన్ సిరీస్ను విడుదల చేసింది. ఇందులో "ఒప్పో F33 5G, "ఒప్పో F33 ప్రో 5G" అనే రెండు మోడళ్లు ఉన్నాయి.
Published : April 15, 2026 at 5:26 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఒప్పో భారతదేశంలో తన F33 5G సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్లను లాంఛ్ చేసంది. ఈ లైనప్లో "ఒప్పో F33 5G", "ఒప్పో F33 5G ప్రో" అనే రెండు మోడళ్లు ఉన్నాయి. కంపెనీ వీటిని మిడ్-రేంజ్ ధరలో ప్రవేశపెట్టింది. వీటిలో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ గల డిస్ప్లే, 7,000mAh బ్యాటరీ ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఇవి మిలిటరీ-గ్రేడ్ మన్నికను అందించే పటిష్టమైన బిల్డ్ క్వాలిటీని కలిగి ఉన్నాయని కంపెనీ చెబుతోంది.
1. ఒప్పో F33 5G ధర, ఫీచర్ల వివరాలు:
Introducing the all-new #OPPOF33Series 5G, featuring a 50MP Ultra-Wide Selfie Camera with 0.6x Auto Zoom Out and intelligent auto-switch to wide angle for perfectly framed group shots.— OPPO India (@OPPOIndia) April 15, 2026
|ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు
|వివరాలు
|డిస్ప్లే
|6.57-అంగుళాల FHD+ 120Hz AMOLED, 1400 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్, 2160Hz PWM డిమ్మింగ్
|ప్రాసెసర్
|మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6360 MAX (6nm)
|RAM / స్టోరేజ్
|6GB/8GB LPDDR4X + 128GB/256GB UFS 2.2
|ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్
|Android 16 + ColorOS 16.0
|వెనుక కెమెరాలు
|50MP మెయిన్ (OV50D40) + 2MP డెప్త్ సెన్సార్
|ఫ్రంట్ కెమెరా
|16MP
|బ్యాటరీ
|7000mAh, 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్
|కొలతలు/బరువు
|158.38 × 75.15 × 8mm / 189g
|డ్యూరబిలిటీ
|MIL-STD-810H, IP66 + IP68 + IP69
|ఇతర ఫీచర్లు
|ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్, స్టీరియో స్పీకర్లు, 5G, Wi-Fi 6, బ్లూటూత్ 5.4
వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్ను భారత మార్కెట్లో మూడు RAM & స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో ప్రవేశపెట్టింది.
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్: రూ. 31,999
8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్: రూ. 34,999
8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్: రూ. 37,999
2. ఒప్పో F33 ప్రో 5G ధర, ఫీచర్ల వివరాలు:
Make space for bigger moments with the #OPPOF33Series 5G, now available for pre-order! Choose your match - OPPO F33 5G starting at ₹31,999 and OPPO F33 Pro 5G starting at ₹37,999.— OPPO India (@OPPOIndia) April 15, 2026
|ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు
|వివరాలు
|డిస్ప్లే
|6.57-అంగుళాల FHD+ 120Hz AMOLED, 1400 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్, 2160Hz PWM డిమ్మింగ్
|ప్రాసెసర్
|మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6360 MAX (6nm)
|RAM / స్టోరేజ్
|8GB LPDDR4X + 128GB/256GB UFS 2.2
|ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్
|Android 16 + ColorOS 16.0
|వెనుక కెమెరాలు
|50MP మెయిన్ (OV50D40) + 2MP డెప్త్ సెన్సార్
|ఫ్రంట్ కెమెరా
|50MP (GC50F6, 100° అల్ట్రా-వైడ్)
|బ్యాటరీ
|7000mAh, 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్
|కొలతలు/బరువు
|158.38 × 75.15 × 8.3mm / 194g
|డ్యూరబిలిటీ
|MIL-STD-810H, IP66 + IP68 + IP69 + IP69K
|ఇతర ఫీచర్లు
|ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్, స్టీరియో స్పీకర్లు, 5G, Wi-Fi 6, బ్లూటూత్ 5.4
వేరియంట్లు: ఇది రెండు RAM & స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్: రూ. 37,999
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్: రూ. 40,999
సేల్ వివరాలు: ఈ రెండు ఫోన్లు ఈ రోజు నుంచి అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, ఒప్పో ఇండియా అధికారిక వెబ్సైట్, ఆఫ్లైన్ స్టోర్లలో ప్రీ-ఆర్డర్ కోసం అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటి షిప్మెంట్లు త్వరలోనే ప్రారంభమవుతుంది.
ప్రీ-ఆర్డర్ ఆఫర్లు (రెండు ఫోన్లకు వర్తిస్తుంది):
- ప్రముఖ బ్యాంక్ కార్డులపై 10% ఇన్స్టంట్ క్యాష్బ్యాక్
- 12 నెలల వరకు 'జీరో డౌన్ పేమెంట్' (ముందస్తు చెల్లింపు లేని) ఆప్షన్
- UPI చెల్లింపులపై 10% వరకు క్యాష్బ్యాక్
- ఎక్స్చేంజ్ (మార్పిడి)పై 10% వరకు అదనపు బోనస్
- ఫోన్తో పాటు ఒప్పో "ఎన్కో బడ్స్3 ప్రో+" బడ్స్ను కేవలం రూ. 14,999కే (50% డిస్కౌంట్) పొందొచ్చు.
- ముందస్తు ఆర్డర్లపై 180 రోజుల వరకు ఒకసారి ఫ్రీ స్క్రీన్ రీప్లేస్మెంట్ సదుపాయం లభిస్తుంది.