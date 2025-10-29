ఒప్పో నుంచి కొత్త TWS ఇయర్బడ్స్- తుపానులో కూడా కాల్స్ స్పష్టంగా మాట్లాడుకోవచ్చట!
గ్లోబల్ మార్కెట్లో "ఒప్పో ఎన్కో X3" ఇయర్బడ్స్ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు మీకోసం!
Published : October 29, 2025 at 5:25 PM IST
Hyderabad: ఒప్పో తన కొత్త ట్రూ వైర్లెస్ స్టీరియో (TWS) ఇయర్బడ్స్ను గ్లోబల్ మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. కంపెనీ "ఒప్పో ఎన్కో X3 (Oppo Enco X3S)" పేరుతో వీటిని తీసుకొచ్చింది. 4.7 గ్రాముల బరువున్న ఈ లైట్వెయిట్ ఇయర్బడ్లు IP55 డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీని కలిగి ఉన్నాయి. ఇవి 55dB వరకు యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ (ANC)తో 11mm + 6mm డ్యూయల్ డ్రైవర్ సిస్టమ్తో వస్తాయి. ఛార్జింగ్ కేస్తో ఇవి మొత్తం 45 గంటల ప్లేబ్యాక్ను అందిస్తాయి. వీటి ఛార్జింగ్ కేస్పై డైనాడియో లోగో ఆకర్షణీయంగా ఉంది.
Oppo Enco X3S ధర: వీటి ధర సింగపూర్లో 189 సింగపూర్ డాలర్లు (సుమారు రూ. 12,900). కంపెనీ అధికారిక ఇ-స్టోర్లో ఇది నెబ్యులా సిల్వర్ రంగులో లభిస్తుంది. అయితే ఈ ఇయర్బడ్లను భారతదేశానికి తీసుకొస్తుందా? లేదా? అనేది కంపెనీ ఇంకా కన్ఫార్మ్ చేయలేదు.
నాలుగు సౌండ్ ప్రొఫైల్స్: ఈ ఇయర్బడ్లు కోక్సియల్ సెటప్లో 11mm, 6mm డ్యూయల్ డైనమిక్ డ్రైవర్లతో వస్తాయి. డానిష్ ఆడియో కంపెనీ డైనాడియో ట్యూన్డ్ 4 సౌండ్ ప్రొఫైల్లు ఇందులో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవి:
- డైనాడియో అథెంటిక్ లైవ్ (Dynaudio Authentic Live)
- ప్యూర్ వోకల్స్ (Pure Vocals)
- అల్టిమేట్ సౌండ్ (Ultimate Sound)
- థండరింగ్ బాస్ (Thundering Bass)
డ్యూయల్-ఫీడ్ ANC సిస్టమ్: ప్రతి ఇయర్ఫోన్లో నాయిస్ కంట్రోల్ కోసం మూడు మైక్రోఫోన్లతో కూడిన డ్యూయల్-ఫీడ్ ANC సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఇది 55 dB వరకు నాయిస్ రిడక్షన్ను అందిస్తుంది. 'రియల్-టైమ్ డైనమిక్ ANC' పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్, లేదా బిజీ ఆఫీస్ వంటి మారుతున్న వాతావరణాలకు అనుగుణంగా పనిచేస్తుంది. దీని అడాప్టివ్ మోడ్ ఆటోమేటిక్గా ANC, ట్రాన్స్పరెన్సీ స్థాయిలను సర్దుబాటు చేస్తుంది. ఈ ఇయర్బడ్స్తో తుపాను పరిస్థితులలో కూడా కాల్స్ స్పష్టంగా మాట్లాడుకోవచ్చని కంపెనీ చెబుతోంది.
కనెక్టివిటీ: బ్లూటూత్ 5.4 కనెక్టివిటీ, LHDC 5.0, AAC, 5.0, SBC కోడెక్లు హై-రిజల్యూషన్ ఆడియోను అందిస్తాయి. గేమ్ మోడ్ లేటెన్సీని తగ్గిస్తుంది. అయితే దీని AI ట్రాన్స్లేషన్ను ఒప్పో స్మార్ట్ఫోన్తో జత చేసినప్పుడు 20 కంటే ఎక్కువ భాషల్లో రియల్-టైమ్ ట్రాన్స్లేషన్ను అందిస్తుంది. Android, iOS వినియోగదారుల కోసం Hemelody యాప్ ద్వారా ఇతర కస్టమైజేషన్లు, అప్డేట్లూ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
45 గంటల ప్లేబ్యాక్: ఈ ఇయర్బడ్లు ANC ఆఫ్తో 11 గంటల ప్లేబ్యాక్ను, ANC ఆన్లో 6 గంటల ప్లేబ్యాక్ను అందిస్తాయి. ఛార్జింగ్ కేస్తో మీరు 45 గంటల ప్లేబ్యాక్ను పొందవచ్చు. కేసులోని USB టైప్-C ద్వారా ఇయర్బడ్లు 80 నిమిషాల్లో ఛార్జ్ అవుతాయి. ప్రతి ఇయర్బడ్ బరువు 4.73 గ్రాములు, కేస్తో కలిపి 49.02 గ్రాములు ఉంటాయి.