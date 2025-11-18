మార్కెట్లోకి కొత్త ఇయర్బడ్లు వచ్చాయ్- ANCతో సరసమైన ధరకే!
భారత్లో ఒప్పో "Enco Buds 3 Pro+" ఇయర్బడ్లు లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
Published : November 18, 2025 at 8:57 PM IST
Hyderabad: ఒప్పో తన కొత్త "Enco Buds 3 Pro+" ఇయర్బడ్లను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. కంపెనీ గతంలో ఇదే సిరీస్లో "Enco Buds 3 Pro" ప్రారంభించింది. కానీ దానిలో ANC లేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఈసారి ANC (యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్), పెద్ద డ్రైవర్లు, అధిక బ్యాటరీ లైఫ్తో కూడిన ఇయర్బడ్లను తీసుకొచ్చింది. అది కూడా సరసమైన ధరలోనే అందించడం విశేషం.
ధర, సేల్ వివరాలు:
అధికారిక ధర: రూ. 2,099
ఫస్ట్ సేల్ ఆఫర్లో దీని ధర: రూ. 1,899
సేల్ ప్రారంభం: భారత మార్కెట్లో దీని సేల్స్ నవంబర్ 21న ప్రారంభం కానున్నాయి. ఇది ఒప్పో ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ స్టోర్లతో పాటు అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, అధీకృత రిటైల్ స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
కలర్ ఆప్షన్స్: కంపెనీ ఈ ఇయర్బడ్లను రెండు కలర్ ఆప్షన్స్లో తీసుకొచ్చింది. అవి:
- మిడ్నైట్ బ్లాక్
- సోనిక్ బ్లూ
Oppo "Enco Buds 3 Pro+" ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
12.4mm డైనమిక్ డైవర్: ఈ ఇయర్బడ్లు పెద్ద 12.4mm డ్రైవర్లను కలిగి ఉంటాయి. ఇవి ఈ ధర రేంజ్లో చాలా అరుదు.
స్మార్ట్ ANC (32dB వరకు): మునుపటి మోడల్లో ANC లేదు. కానీ ఈ "Pro+"లో ఉంది. ఈ ఇయర్బడ్లు 32dB యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ను అందిస్తాయి.
ట్రాన్స్పరెన్సీ మోడ్: ఈ ఇయర్బడ్లు ట్రాన్స్పరెన్సీ మోడ్ను కూడా కలిగి ఉన్నాయి.
కనెక్టివిటీ: ఇది బ్లూటూత్ 5.4 కనెక్టివిటీని కలిగి ఉంది. AAC, SBC వంటి కోడెక్లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీని వైర్లెస్ పరిధి 10 మీటర్లు.
బ్యాటరీ లైఫ్: ఈ ఇయర్బడ్ల బ్యాటరీ లైఫ్ కూడా దీనిలో మరో హైలైట్. ANC ఆఫ్ చేయబడినప్పుడు, అవి మొత్తం 43 గంటల బ్యాటరీ లైఫ్ను అందిస్తాయి. అదనంగా ఇవి ANC ఆన్లో ఉన్నప్పుడు మొత్తం 28 గంటల బ్యాటరీ లైఫ్ను అందిస్తాయి. ఇంకా మీరు ఇయర్బడ్ల బ్యాటరీ లైఫ్ను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, అవి ANC ఆఫ్తో 12 గంటలు, ANC ఆన్లో ఉన్నప్పుడు 8 గంటలు అందిస్తాయి.
ఈ రెండు ఇయర్బడ్లు 58mAh బ్యాటరీతో వచ్చాయి. అయితే కేస్ 440mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తుంది. వీటి 10 నిమిషాల ఛార్జ్ 11 గంటల ప్లేబ్యాక్ సమయాన్ని అందిస్తుంది. ఇయర్బడ్లు పూర్తిగా ఛార్జ్ కావడానికి 65 నిమిషాలు పడుతుంది. కేస్, బడ్స్ పూర్తిగా ఛార్జ్ కావడానికి 90 నిమిషాలు పడుతుంది. దీనికి TÜV రైన్ల్యాండ్ బ్యాటరీ హెల్త్ సర్టిఫికేషన్ కూడా ఉంది. ఇది చెమట, తేలికపాటి వర్షపు నీటిని నిరోధించేందుకు IP55 రేటింగ్ బిల్డ్తో వస్తుంది. దీనిని గేమ్స్, జిమ్ సమయంలో కూడా వినియోగించుకోవచ్చు. ఈ ఇయర్బడ్ల బరువు 4.2 గ్రాములు, కేస్ బరువు 46.2 గ్రాములు.