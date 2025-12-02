ఒప్పో నుంచి కొత్త 5G ఫోన్- రూ. 12,499లకే!
భారత మార్కెట్లో ఒప్పో A6x 5G లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : December 2, 2025 at 4:14 PM IST
Hyderabad: ఒప్పో ఈరోజు భారతదేశంలో తన కొత్త "A6x 5G" ఫోన్ను విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6000 సిరీస్ చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. ఇందులో 6500mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. కంపెనీ దీన్ని రూ. 12,499 ప్రారంభ ధరతో తీసుకొచ్చింది.
వేరియంట్లు: కంపెనీ దీన్ని మూడు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది. అవి:
- 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 12,499
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 13,499
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 14,499
కలర్ ఆప్షన్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్ను రెండు రంగులలో ప్రవేశపెట్టింది. అవి:
- ఐస్ బ్లూ
- ఆలివ్ గ్రీన్
సేల్ వివరాలు: భారత మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ సేల్స్ ఈరోజు నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, ఒప్పో ఇండియా ఆన్లైన్ స్టోర్లతో పాటు వివిధ ఆన్లైన్ రిటైల్ స్టోర్లను సంప్రదించవచ్చు. ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులతో ఈ ఫోన్పై మూడు నెలల నో-కాస్ట్ EMI ఆప్షన్ను కూడా కంపెనీ అందిస్తోంది.
ఒప్పో A6x 5G స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లు:
డిస్ప్లే: ఈ కొత్త ఒప్పో ఫోన్ HD+ (720x1,570 పిక్సెల్స్) రిజల్యూషన్తో 6.75-అంగుళాల LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 256ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 240Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 1,225 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. ఈ డిస్ప్లే 16.7 మిలియన్ రంగులను అందిస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్ ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది ARM Mali-G57 MC2 GPUతో వస్తుంది. ఈ చిప్సెట్ 6GB వరకు LPDDR4x RAM, 128GB వరకు UFS2.2 ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది.
బ్యాటరీ: ఇందులో 6500mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: దీని వెనుక కెమెరా సెటప్లో f/2.2 ఎపర్చర్తో 13MP ప్రధాన కెమెరా ఉంది. రెండవ కెమెరా ఆటోఫోకస్, 77-డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూతో వస్తుంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం కంపెనీ f/2.2 ఎపర్చర్తో 5MP ఫ్రంట్ కెమెరాను అందించింది. ఇది 77-డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూతో వస్తుంది. దీని వెనుక కెమెరా 60fps వద్ద 1080p వీడియోను రికార్డ్ చేయగలదు. ముందు కెమెరా 30fps వద్ద 1080p వీడియోను రికార్డ్ చేయగలదు.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది Android 15 ఆధారంగా ColorOS 15పై రన్ అవుతుంది.
కనెక్టివిటీ ఆప్షన్స్: కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, బ్లూటూత్ 5.4, USB టైప్-C పోర్ట్, 3.5mm ఆడియో జాక్ ఉన్నాయి.