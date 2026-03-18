ETV Bharat / technology

ఒప్పో ప్రియులకు గుడ్​న్యూస్- A సిరీస్​లో కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్ వచ్చింది- ధర ఎంతంటే?

ఒప్పో A6s 5G భారతదేశంలో 6,500mAh బ్యాటరీ, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 SoCతో విడుదలయ్యింది.

Oppo A6s 5G launched in India (Photo Credit- Oppo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 18, 2026 at 1:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఒప్పో భారతదేశంలో తన "ఒప్పో A6s 5G" మోడల్​ను విడుదల చేసింది. ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్‌ ఉంది. దీని వెనుక వైపున 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన సెన్సార్‌తో కూడిన డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంది. ఇంకా ఇందులో 6,500mAh బ్యాటరీని అమర్చారు. ఇది గరిష్ఠంగా 882.1 గంటల స్టాండ్‌బై సమయాన్ని, 22.4 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్ సమయాన్ని అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఒప్పో A- సిరీస్‌కు చెందిన ఈ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ రెండు విభిన్న రంగులలో లభిస్తుంది.

ఒప్పో A6s 5G వేరియంట్లు:

  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 18,999
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 20,999

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ ఫోన్ భారత మార్కెట్లో రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.

  • అరోరా గోల్డ్ (Aurora Gold)
  • ప్లం పర్పుల్ (Plum Purple)
వేరియంట్లుధరకలర్ ఆప్షన్లులభ్యత
4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్రూ. 18,999అరోరా గోల్డ్ | ప్లం పర్పుల్ ఒప్పో ఆన్‌లైన్ స్టోర్ | అమెజాన్ | ఫ్లిప్​కార్ట్ | కంపెనీ అధీకృత రిటైల్ అవుట్​లెట్​లు
6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్రూ. 20,999

ఒప్పో A6s 5G ఆఫర్లు: ఈ ఒప్పో స్మార్ట్​ఫోన్​ను కొనుగోలు చేసే వినియోగదారులు రూ. 1,000 తక్షణ క్యాష్‌బ్యాక్‌ను పొందవచ్చు. SBI Cards, Kotak Mahindra Bank, IDFC First Bank, BOB Cards, Yes Bank, Federal Bank, DBS వంటి ఎంపిక చేసిన క్రెడిట్ కార్డులపై కంపెనీ మూడు నెలల 'No Cost EMI' (వడ్డీ లేని వాయిదా పద్ధతి) సౌకర్యాన్ని అందిస్తోంది.

సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్ నేటి (మార్చి 18, 2026) నుంచి అమెజాన్, ఫ్లిప్​కార్ట్, ఒప్పో ఇండియా వెబ్‌సైట్లలో విక్రయానికి అందుబాటులో ఉంటుంది.

ఒప్పో A6s 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఇది 120Hz అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్ డిస్‌ప్లేతో 6.75-అంగుళాల LCD ప్యానెల్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ డిస్‌ప్లే 1125 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌ను అందిస్తుంది.

ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్‌పై పనిచేస్తుంది. ఇది 6GB వరకు RAM, 128GB స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. ఇది స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో గేమింగ్‌ను మెరుగుపరుస్తుందని చెబుతున్న AI గేమ్‌బూస్ట్ ఫీచర్‌కు, రద్దీగా, నెట్‌వర్క్ తక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలలో మెరుగైన కనెక్టివిటీ కోసం AI లింక్‌బూస్ట్ 3.0 ఫీచర్‌కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.

బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఇందులో 44W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ మద్దతుతో కూడిన 6,500mAh బ్యాటరీ ఉంది. సింగిల్ ఛార్జ్​తో ఈ బ్యాటరీ గరిష్ఠంగా 882.1 గంటల స్టాండ్‌బై సమయాన్ని, 22.4 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్ సమయాన్ని అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఈ 44W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సాంకేతికత ద్వారా, కేవలం 30 నిమిషాల్లోనే బ్యాటరీని 1 శాతం నుంచి 41 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయొచ్చని కంపెనీ పేర్కొంది.

కెమెరా సెటప్: కెమెరాల విషయానికి వస్తే, దీని వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌ ఉంది. ఇందులో ప్రధానంగా 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ సెన్సార్, 2-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉన్నాయి. ముందు భాగంలో, సెల్ఫీలు, వీడియో చాట్‌ల కోసం 5-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అమర్చారు.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్:ఒప్పో A6s 5G కలర్‌ఓఎస్ 15తో వస్తుంది.

కనెక్టివిటీ: ఈ ఫోన్‌లో కనెక్టివిటీ ఆప్షన్లుగా 5G, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, USB Type-C పోర్ట్ ఉన్నాయి. ఇందులో స్టీరియో స్పీకర్లు కూడా ఉన్నాయి.

మందం, బరువు: ఈ హ్యాండ్‌సెట్ 8.61mm మందంతో సుమారు 212 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.

TAGGED:

OPPO A6S 5G PRICE
OPPO A6S 5G SPECIFICATIONS
OPPO A6S 5G OFFERS
OPPO A6S 5G FEATURES
OPPO A6S 5G LAUNCHED IN INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.