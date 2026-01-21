7,000mAh బ్యాటరీ, 50-MP కెమెరాతో 'ఒప్పో A6 5G'- రూ. 16,999లకే పొందొచ్చు!
చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఒప్పో తన కొత్త "ఒప్పో A6 5G" స్మార్ట్ఫోన్ను భారతదేశంలో లాంఛ్ చేసింది. దీని ధర, ఫీచర్లు కింది విధంగా ఉన్నాయి.
Published : January 21, 2026 at 10:06 AM IST
Hyderabad: ఒప్పో ప్రియులకు గుడ్న్యూస్. భారత మార్కెట్లోకి ఈ బ్రాండ్ నుంచి మరో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. దీని పేరు "ఒప్పో A6 5G". ఈ ఫోన్ 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేసే 7,000mAh బ్యాటరీ, 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా, ఆక్టా కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6000 సిరీస్ చిప్సెట్ వంటి కీలక ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ఇతర ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లతో పాటు ధర వివరాలను కూడా పరిశీలిద్దాం రండి.
ఒప్పో A6 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్ను మూడు RAM అండ్ స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లో తీసుకొచ్చింది. అవి:
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 6GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 17,999
6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 19,999
6GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 21,999
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ ఫోన్ మార్కెట్లో మూడు రంగులలో లభిస్తుంది. అవి:
- సఫైర్ బ్లూ
- ఐస్ వైట్
- సకురా పింక్
సేల్, ఆఫర్ల వివరాలు: కంపెనీ ఈ ఫోన్పై లాంఛ్ ఆఫర్లను కూడా ప్రకటించింది. ఎంపిక చేసిన బ్యాంకుల క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డులపై రూ. 1,000 తక్షణ క్యాష్బ్యాక్, మూడు నెలల నో-కాస్ట్ EMI ఎంపికను అందిస్తోంది. మార్కెట్లో దీని సేల్స్ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు ఒప్పో ఇండియా ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా ఈ "ఒప్పో A6 5G" ఫోన్ను కొనుగోలు చేయొచ్చు.
ఒప్పో A6 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్లో 6.75-అంగుళాల HD+ (720x1,570 పిక్సెల్స్) LCD స్క్రీన్ ఉంది. ఇది 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 240Hz వరకు టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 83 శాతం DCI-P3 కలర్ గ్యామట్, 16.7 మిలియన్ రంగులు, 256ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 1,125 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: రెండు నానో సిమ్లకు సపోర్ట్ చేసే ఈ "ఒప్పో A6 5G" ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత కలర్ఓఎస్ 15పై నడుస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్ ఆక్టా కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. ఇది ARM మాలి-G57 MC2 GPU, 6GB వరకు LPDDR4x RAM, 256GB UFS 2.2 ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది.
బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఇందులో 7,000mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇది 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: ఒప్పో A6 5G డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్తో వస్తుంది. ఇందులో ఆటోఫోకస్తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ (f/1.8) ప్రైమరీ షూటర్, 2-మెగాపిక్సెల్ (f/2.4) మోనోక్రోమ్ కెమెరా ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ఇది 8-మెగాపిక్సెల్ (f/2.0) ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరాతో కూడా వస్తుంది. ఇది 1080p/60 fps వరకు వీడియోను రికార్డ్ చేయగలదు.
IP రేటింగ్: ఈ ఫోన్ దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP69 రేటింగ్ను కలిగి ఉంది.
కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: ఇందులో 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, బ్లూటూత్ 5.4, ఒక USB టైప్-C పోర్ట్, BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS వంటి కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. దీని సెన్సార్ల జాబితాలో ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్, యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్, ఇ-కంపాస్, యాక్సిలరోమీటర్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఈ హ్యాండ్సెట్ భద్రత కోసం సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్, ఫేస్ అన్లాక్ సపోర్ట్తో కూడా వస్తుంది.
కొలతలు, బరువు: ఈ ఫోన్ 166.6x78.5x8.6mm కొలతలతో సుమారు 216 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.