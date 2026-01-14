ETV Bharat / technology

చెవిలో చాట్​జీపీటీ?- వినూత్న సాంకేతికతో ఓపెన్‌ఏఐ తొలి హార్డ్‌వేర్ వస్తోంది!

ప్రముఖ ఏఐ సంస్థ ఓపెన్​ఏఐ ఇయర్‌బడ్ లాంటి స్క్రీన్‌లెస్ కంప్యూటర్​పై పనిచేస్తోంది. ఈ డివైజ్​ చాట్‌జీపీటీని నేరుగా హార్డ్‌వేర్‌లోకి అనుసంధానిస్తుంది. ఈ మేరకు ఇది 2026లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి.

Representational Picture of OpenAI's First Hardware Could Be A ChatGPT-Powered Earpiece, Launching In 2026
Representational Picture of OpenAI's First Hardware Could Be A ChatGPT-Powered Earpiece, Launching In 2026 (Photo Credit- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 14, 2026 at 4:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ఓపెన్‌ఏఐ 2026 కోసం ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రాజెక్ట్‌ను అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఈ సంస్థ ఫోన్ లేదా ల్యాప్‌టాప్ కాని ఒక వినూత్న స్మార్ట్ పరికరాన్ని రూపొందిస్తోంది. ఇది ఒక చిన్న కంప్యూటర్​ మాదిరిగా పనిచేస్తుంది, అయితే దీనికి స్క్రీన్ ఉండదు. ఇది పూర్తిగా వాయిస్​పైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ పరికరం చాట్‌జీపీటీని నేరుగా హార్డ్‌వేర్‌లో పొందుపరుస్తుంది. తద్వారా నిరంతరం అందుబాటులో ఉండే ఒక ఏఐ సహచరుడి అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.

లీక్‌ల ప్రకారం, ఈ పరికరాన్ని "స్వీట్‌పీ (SweetPie)" అని పిలుస్తారు. దీనిని ఈ ఏడాదే అంటే 2026లోనే విడుదల చేయొచ్చు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై గత కొన్నేళ్లుగా పనిచేస్తున్నారు. ఇది 2023లో ప్రముఖ డిజైనర్ జానీ ఐవ్ (Jony Ive) కంపెనీతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకున్నప్పుడు ప్రారంభమైంది. ఈ జానీ ఐవ్ మరెవరో కాదు, ఐఫోన్ వంటి ఐకానిక్ ఉత్పత్తులను రూపొందించిన అదే డిజైనర్.

ప్రస్తుతం వెలువడుతున్న సమాచారం ప్రకారం, ఓపెన్‌ఏఐ, జానీ ఐవ్ బృందాలు ఈ పూర్తిగా కొత్త రకం కంప్యూటర్​కు తుది రూపం ఇచ్చే పనిలో ఉన్నాయి. ఈ పరికరం పూర్తిగా వాయిస్ ఆధారితంగా పనిచేస్తుంది. దీనిని చెవిలో పెట్టుకునే ఇయర్‌బడ్ రూపంలో రూపొందించవచ్చు. ఇది పరిమాణం, ఆకారంలో TWS ఇయర్‌బడ్‌లను పోలి ఉంటుంది. అయితే, సాధారణ ఇయర్‌బడ్స్‌ కంటే దీనికి ఎక్కువ సామర్థ్యాలు ఉంటాయి.

లీకైన నివేదికలు చెబుతున్నదేంటంటే?: ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫామ్ "X"లోని స్మార్ట్ పికాచు ప్రకారం, "స్వీట్‌పీ" అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన ఆడియో ఉత్పత్తి, ఇది ఎయిర్‌పాడ్స్ వంటి పరికరాలకు నేరుగా పోటీ ఇస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు జానీ ఐవ్ బృందానికి ఒక ప్రాధాన్యతాంశంగా మారింది. ఇది వేగంగా పురోగమిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు.

నివేదికల ప్రకారం, ఓపెన్​ఏఐ తయారీ కోసం ఫాక్స్‌కాన్ (Foxconn)తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. ఈ భాగస్వామ్యంలో 2028 నాటికి ఐదు వేర్వేరు ఓపెన్​ఏఐ హార్డ్‌వేర్ ఉత్పత్తులకు సిద్ధం కావాలని ఫాక్స్‌కాన్​ను కోరింది. ఈ స్వీట్‌పీ కూడా యాపిల్ కొత్త ఐఫోన్ మోడల్‌ల మాదిరిగానే సెప్టెంబర్‌లో విడుదల అవుతుందని పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి.

డిజైన్ పరంగా, ఈ "స్వీట్‌పీ" రూపురేఖలు ఇతర ఇయర్‌బడ్‌ల కంటే భిన్నంగా ఉండవచ్చు. మెటల్​తో తయారైన దీనిలోని కీలక భాగం "ఎగ్‌షెల్" ఆకారంలో ఉంటుంది. లోపల రెండు చిన్న మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. వీటిని తీసి చెవి వెనుక ధరించవచ్చు. ఇది ఫిట్‌ను మెరుగుపరుస్తుంది, మరింత అధునాతన సాంకేతికతకు చోటు కల్పిస్తుంది.

లీక్‌ల ప్రకారం, ఇది 2nm స్మార్ట్‌ఫోన్-స్థాయి ప్రాసెసర్​ను కలిగి ఉండొచ్చు. బహుశా అది శాంసంగ్ ఎక్సినోస్ చిప్ కావచ్చు. అదనంగా, ఓపెన్​ఏఐ తన సొంత కస్టమ్ చిప్‌ను అభివృద్ధి చేసే అవకాశం ఉంది. ఇది ఈ డివైజ్ వాయిస్ ద్వారా అనేక ఐఫోన్ ఫంక్షన్‌లను నియంత్రించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

ధర పరంగా స్వీట్‌పీ చౌకగా ఉండకపోవచ్చనే సూచనలు కూడా ఉన్నాయి. దీనిలోని విడిభాగాలు స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో వాటంత ఖరీదైనవిగా ఉండవచ్చు. ఈ పరికరం విడుదల అయితే, ఇది కేవలం ఒక ఇయర్‌బడ్​గా మాత్రమే కాకుండా, ప్రజల దైనందిన జీవితంలో నిరంతరం చురుకుగా ఉండే ఒక ఏఐ కంప్యూటర్‌గా మారవచ్చు.

TAGGED:

CHATGPT HARDWARE
OPENAI AI EARPIECE
CHATGPT DEVICE
OPENAI AI DEVICE
OPENAI SWEETPEA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.