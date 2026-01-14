చెవిలో చాట్జీపీటీ?- వినూత్న సాంకేతికతో ఓపెన్ఏఐ తొలి హార్డ్వేర్ వస్తోంది!
ప్రముఖ ఏఐ సంస్థ ఓపెన్ఏఐ ఇయర్బడ్ లాంటి స్క్రీన్లెస్ కంప్యూటర్పై పనిచేస్తోంది. ఈ డివైజ్ చాట్జీపీటీని నేరుగా హార్డ్వేర్లోకి అనుసంధానిస్తుంది. ఈ మేరకు ఇది 2026లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
Hyderabad: ఓపెన్ఏఐ 2026 కోసం ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రాజెక్ట్ను అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఈ సంస్థ ఫోన్ లేదా ల్యాప్టాప్ కాని ఒక వినూత్న స్మార్ట్ పరికరాన్ని రూపొందిస్తోంది. ఇది ఒక చిన్న కంప్యూటర్ మాదిరిగా పనిచేస్తుంది, అయితే దీనికి స్క్రీన్ ఉండదు. ఇది పూర్తిగా వాయిస్పైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ పరికరం చాట్జీపీటీని నేరుగా హార్డ్వేర్లో పొందుపరుస్తుంది. తద్వారా నిరంతరం అందుబాటులో ఉండే ఒక ఏఐ సహచరుడి అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
లీక్ల ప్రకారం, ఈ పరికరాన్ని "స్వీట్పీ (SweetPie)" అని పిలుస్తారు. దీనిని ఈ ఏడాదే అంటే 2026లోనే విడుదల చేయొచ్చు. ఈ ప్రాజెక్ట్పై గత కొన్నేళ్లుగా పనిచేస్తున్నారు. ఇది 2023లో ప్రముఖ డిజైనర్ జానీ ఐవ్ (Jony Ive) కంపెనీతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకున్నప్పుడు ప్రారంభమైంది. ఈ జానీ ఐవ్ మరెవరో కాదు, ఐఫోన్ వంటి ఐకానిక్ ఉత్పత్తులను రూపొందించిన అదే డిజైనర్.
ప్రస్తుతం వెలువడుతున్న సమాచారం ప్రకారం, ఓపెన్ఏఐ, జానీ ఐవ్ బృందాలు ఈ పూర్తిగా కొత్త రకం కంప్యూటర్కు తుది రూపం ఇచ్చే పనిలో ఉన్నాయి. ఈ పరికరం పూర్తిగా వాయిస్ ఆధారితంగా పనిచేస్తుంది. దీనిని చెవిలో పెట్టుకునే ఇయర్బడ్ రూపంలో రూపొందించవచ్చు. ఇది పరిమాణం, ఆకారంలో TWS ఇయర్బడ్లను పోలి ఉంటుంది. అయితే, సాధారణ ఇయర్బడ్స్ కంటే దీనికి ఎక్కువ సామర్థ్యాలు ఉంటాయి.
internal code name is "sweetpea"
on manufacturing, foxconn has been told to prepare for total 5 devices by q4 2028.
లీకైన నివేదికలు చెబుతున్నదేంటంటే?: ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ "X"లోని స్మార్ట్ పికాచు ప్రకారం, "స్వీట్పీ" అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన ఆడియో ఉత్పత్తి, ఇది ఎయిర్పాడ్స్ వంటి పరికరాలకు నేరుగా పోటీ ఇస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు జానీ ఐవ్ బృందానికి ఒక ప్రాధాన్యతాంశంగా మారింది. ఇది వేగంగా పురోగమిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు.
నివేదికల ప్రకారం, ఓపెన్ఏఐ తయారీ కోసం ఫాక్స్కాన్ (Foxconn)తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. ఈ భాగస్వామ్యంలో 2028 నాటికి ఐదు వేర్వేరు ఓపెన్ఏఐ హార్డ్వేర్ ఉత్పత్తులకు సిద్ధం కావాలని ఫాక్స్కాన్ను కోరింది. ఈ స్వీట్పీ కూడా యాపిల్ కొత్త ఐఫోన్ మోడల్ల మాదిరిగానే సెప్టెంబర్లో విడుదల అవుతుందని పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి.
డిజైన్ పరంగా, ఈ "స్వీట్పీ" రూపురేఖలు ఇతర ఇయర్బడ్ల కంటే భిన్నంగా ఉండవచ్చు. మెటల్తో తయారైన దీనిలోని కీలక భాగం "ఎగ్షెల్" ఆకారంలో ఉంటుంది. లోపల రెండు చిన్న మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. వీటిని తీసి చెవి వెనుక ధరించవచ్చు. ఇది ఫిట్ను మెరుగుపరుస్తుంది, మరింత అధునాతన సాంకేతికతకు చోటు కల్పిస్తుంది.
లీక్ల ప్రకారం, ఇది 2nm స్మార్ట్ఫోన్-స్థాయి ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉండొచ్చు. బహుశా అది శాంసంగ్ ఎక్సినోస్ చిప్ కావచ్చు. అదనంగా, ఓపెన్ఏఐ తన సొంత కస్టమ్ చిప్ను అభివృద్ధి చేసే అవకాశం ఉంది. ఇది ఈ డివైజ్ వాయిస్ ద్వారా అనేక ఐఫోన్ ఫంక్షన్లను నియంత్రించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
ధర పరంగా స్వీట్పీ చౌకగా ఉండకపోవచ్చనే సూచనలు కూడా ఉన్నాయి. దీనిలోని విడిభాగాలు స్మార్ట్ఫోన్లలో వాటంత ఖరీదైనవిగా ఉండవచ్చు. ఈ పరికరం విడుదల అయితే, ఇది కేవలం ఒక ఇయర్బడ్గా మాత్రమే కాకుండా, ప్రజల దైనందిన జీవితంలో నిరంతరం చురుకుగా ఉండే ఒక ఏఐ కంప్యూటర్గా మారవచ్చు.