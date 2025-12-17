'ChatGPT Images'లో కీలక అప్గ్రేడ్- 'నానో బనానా ప్రో'కు ధీటైన ఇమేజ్ క్రియేషన్- ఎలా ఉపయోగించాలంటే?
ఓపెన్ఏఐ "GPT Image 1.5"ను ప్రారంభించింది. ఇది చాట్జీపీటీకి కచ్చితమైన ఎడిటింగ్లు, 4 రెట్లు వేగవంతమైన ఇమేజ్ జనరేషన్ సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది.
Published : December 17, 2025 at 5:23 PM IST
Hyderabad: ఓపెన్ఏఐ తన లార్జ్ లాంగ్వెజ్ మోడల్ చాట్జీపీటీని ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తూ వస్తోంది. తాజాగా కంపెనీ దాని ప్రసిద్ధ విజువలైజేషన్ టూల్ "ChatGPT Images"కు ఒక కీలక, పవర్ఫుల్ అప్గ్రేడ్ను జోడించింది. ఇది ఇప్పటివరకు వచ్చిన అత్యంత అధునాతన ఇమేజ్ జనరేషన్ అప్డేట్ అని కంపెనీ చెబుతోంది. ఈ అప్గ్రేడ్ వెర్షన్ ఇమేజ్ జనరేషన్ కోసం తాజా "GPT Image 1.5" AI మోడల్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది వినియోగదారులకు నాలుగు రెట్లు (4x) వేగవంతమైన ఇమేజ్ జనరేషన్ను అందిస్తుంది. అదే సమయంలో ఫొటోలోని వివరాలను చెక్కుచెదరకుండా ఉంచుతూ కేవలం మార్పులు కావాల్సిన భాగాలను మాత్రమే ఎడిట్ చేస్తుంది.
"ఈ కొత్త వ్యవస్థ వేగవంతమైనది, తెలివైనది. ఇది వినియోగదారుల సూచనలను మునుపటి కంటే బాగా అర్థం చేసుకుంటుంది" అని ఓపెన్ఏఐ స్వయంగా ఒక పోస్ట్లో దీని గురించి సమాచారం అందించింది.
ChatGPT Images నయా అప్డేట్: ఓపెన్ఏఐ అందించిన సమాచారం ప్రకారం, "GPT ఇమేజ్ 1.5" మోడల్ పాత ఇమేజ్ జనరేషన్ బేస్ను భర్తీ చేస్తుంది. దీని అత్యంత స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఫలితం వినియోగదారులు సృష్టించాలనుకునే సూచనలకు చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. దీని అర్థం చాట్జీపీటీ ఇప్పుడు మీరు ఇమేజ్ క్రియేషన్ కోసం అందించే సూచనలను మరింత క్లియర్గా అర్థం చేసుకుంటుంది. తద్వారా అత్యంత కచ్చితమైన చిత్రాన్ని రూపొందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. దీంతో ఇప్పుడు మీరు దీని సహాయంతో సరికొత్త చిత్రాన్ని సృష్టిస్తున్నా లేదా ఇప్పటికే ఉన్న ఫొటోను సవరించాలనుకుంటున్నా, మీ ఫొటోలోను అలాగే ఉంచి, కేవలం కావలసిన భాగానికి మాత్రమే మార్పులు చేస్తుంది.
Introducing ChatGPT Images, powered by our flagship new image generation model.— OpenAI (@OpenAI) December 16, 2025
- Stronger instruction following
- Precise editing
- Detail preservation
- 4x faster than before
Rolling out today in ChatGPT for all users, and in the API as GPT Image 1.5. pic.twitter.com/NLNIPEYJnr
దీన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి?:
- Step 1: చాట్జీపీటీ యాప్ లేదా వెబ్సైట్ను తెరవండి.
- Step 2: సైడ్బార్ మెనులో "Images"కు వెళ్లండి.
- Step 3: "Images"పై క్లిక్ చేసి "Create" ఆప్షన్ను ఎంచుకోండి.
కొత్త చిత్రాన్ని సృష్టించడానికి (Step 3 తర్వాత) ఈ కింది పద్ధతులను పాటించండి.
- మొదట మీకు ఎలాంటి ఫొటో కావాలనుకుంటున్నారో వివరించే ప్రాంప్ట్ను టైప్ చేయండి.
- తర్వాత "Enter" లేదా సెండ్ ఐకాన్పై క్లిక్ చేయండి. (మొబైల్లో)
అదే ఇప్పటికే ఉన్న ఫొటోను సవరించడానికి (Step 3 తర్వాత):
- ఇందుకోసం ముందుగా ఇమేజెస్ సెక్షన్లో మీ ఫొటోను అప్లోడ్ చేయండి.
- ఆ తర్వాత మీకు అందులో ఎలాంటి మార్పులు కావాలో ప్రాంప్ట్ అందించండి.
- అంతే ఇప్పుడు ఇది ఇమేజ్లో మార్పులు చేసి మీకు అందిస్తుంది. మీకు దానిలో ఇంకా మార్పులు కావాలన్నా కూడా చేసుకోవచ్చు.
ఓపెన్ఏఐ ఈ కొత్త అప్డేట్తో ఇమేజ్ జనరేషన్ను ఆహ్లాదకరంగా, సృజనాత్మక అన్వేషణను సులభతరంగా చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇది ఫ్రీ, గో, ప్లస్, ప్రో టైర్ సబ్స్క్రైబర్లతో సహా వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులో ఉంది. బిజినెస్, ఎంటర్ప్రైజ్ టైర్ వినియోగదారులకు కాస్త ఆలస్యంగా అంటే త్వరలోనే ఈ అప్డేట్ అందుతుంది.