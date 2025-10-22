ఓపెన్ఏఐ నుంచి కొత్త బ్రౌజర్- ఇక గూగుల్ క్రోమ్ను మర్చిపోవాల్సిందేనా?
ఓపెన్ఏఐ "చాట్జీపీటీ అట్లాస్" లాంఛ్- దీని ప్రత్యేకతలేంటో తెలుసా?
Published : October 22, 2025 at 12:39 PM IST
Hyderabad: ఏఐ ఆధారిత చాట్బాట్ చాట్జీపీటీని తీసుకొచ్చి సంచలనం సృష్టించిన ఓపెన్ఏఐ ఇప్పుడు సరికొత్త బ్రౌజర్ను పరిచయం చేసింది. దీని పేరు "చాట్జీపీటీ అట్లాస్". దీన్ని సంభాషణాత్మక AI ఆధారంగా రూపొందించారు. ఈ ఏఐ పవర్డ్ బ్రౌజర్.. వెబ్తో నావిగేషన్, ఇంటరాక్టింగ్ కోసం చాట్జీపీటీని తన కోర్ ఇంటర్ఫేస్గా అనుసంధానిస్తుంది. తద్వారా వినియోగదారులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
కంపెనీ ఈ అట్లాస్ను "Browser for The Next Era of The Web (వెబ్ తదుపరి యుగానికి బ్రౌజర్)"గా అభివర్ణించింది. ఇది వినియోగదారులకు వెబ్పేజీలతో నేరుగా చాట్ చేయడం, సులభంగా శోధించడంతో పాటు మీ ఆన్లైన్ పనులను AI ఏజెంట్కు అప్పగించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది గూగుల్ క్రోమ్, పెర్ప్లెక్సిటీకి చెందిన కామెట్తో నేరుగా పోటీ పడుతుంది.
అందుబాటులోకి ఎప్పుడు?: ఈ అట్లాస్ ఇప్పటికే అంటే నేటి నుంచి MacOS వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. కంపెనీ త్వరలో దీన్ని Windows, మొబైల్ ప్లాట్ఫామ్లకు విస్తరించే యోచనలో ఉంది. ఈ ఏజెంట్ ఫీచర్ ప్రారంభంలో చాట్జీపీటీ ప్లస్, ప్రో సబ్స్క్రైబర్లకు మాత్రమే పరిమితం.
ఓపెన్ఏఐ సీఈవో సామ్ ఆల్ట్మాన్ మాట్లాడుతూ.. బ్రౌజింగ్ను మరింత వ్యక్తిగతంగా, ఉత్పాదకంగా మార్చడమే దీని లక్ష్యం అని అన్నారు. ఎందుకంటే ఇది చాట్జీపీటీ మాదిరిగానే వినియోగదారుల ప్రాధాన్యతల నుంచి నేర్చుకుంటుంది, ఇంటర్నెట్లో మీరు కోరుకునే వస్తువులను ముందుగానే కనుగొంటుంది అని జోడించారు.
ఓపెన్ఏఐ ఇంజనీరింగ్ లీడ్ బెన్ గుడ్గర్ ప్రకారం ఈ అట్లాస్ "మీ బ్రౌజర్తో చాట్ చేయడం" అనే ఆలోచనపై నిర్మితమయింది. ఈ సందర్భంగా ఈ కొత్త బ్రౌజర్ ప్రత్యేకతలేంటి? ఇది మనకు ఎంత వరకు ఉపయోగపడుతుందనేది తెలుసుకుందాం రండి.
ఇది ప్రత్యేక సెర్చ్ బాక్స్లు, ట్యాబ్లతో కూడిన సంప్రదాయ బ్రౌజర్ల మాదిరిగా కాకుండా చాట్జీపీటీని ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్లో ఉంచుంది. అంటే ఇప్పటివరకు ఓపెన్ఏఐ చాట్జీపీటీలో వేర్వేరు ఏజెంట్ల ద్వారా AI ఫీచర్లను అందిస్తుండగా ఇప్పుడు ఈ ఏజెంటిక్ పవర్ అంతా ఒక కొత్త బ్రౌజర్లో లభించబోతోంది.
వినియోగదారులు దీనితో వారి సహజ భాషలోనే ప్రశ్నలు అడగవచ్చు, సైట్లను బ్రౌజ్ చేయవచ్చు లేదా బుక్మార్క్లను సూచించవచ్చు. ఈ ఇంటర్ఫేస్ ట్యాబ్లు, బుక్మార్క్లు, ఆటోఫిల్ వంటి సాధారణ బ్రౌజర్ ఫంక్షన్లకు మద్దతు ఇస్తుంది. అయితే ఇది మూడు విభిన్న కీలక ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. అవి:
- వెబ్లో ఎక్కడైనా చాట్ చేయడం
- వ్యక్తిగతీకరణ కోసం బ్రౌజర్ మెమరీ
- టాస్క్ ఆటోమేషన్ కోసం ఏజెంట్ మోడ్