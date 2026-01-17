ETV Bharat / technology

చాట్​జీపీటీలో త్వరలో యాడ్స్​- అయితే వారికి మాత్రమే!

ఓపెన్‌ఏఐ చాట్‌జీపీటీలో ప్రకటనలను ప్రారంభించనుంది. అయితే ప్రతిస్పందనలు ప్రభావితం కావని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.

FILE - The OpenAI logo is displayed on a mobile phone in front of a computer screen with output from ChatGPT, March 21, 2023, in Boston.
FILE - The OpenAI logo is displayed on a mobile phone in front of a computer screen with output from ChatGPT, March 21, 2023, in Boston. (Photo Credit- AP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 17, 2026 at 4:46 PM IST

Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం ఓపెన్​ఏఐ ఎట్టకేలకూ తన ప్రసిద్ధ ఏఐ ఆధారిత చాట్​బాట్ చాట్​జీపీటీలో ప్రకటనలపై ఒక క్లారిటీ ఇచ్చింది. చాట్​జీపీటీలో ప్రకటనలను ప్రారంభించనున్నట్లు కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. అయితే మొదట టెస్టింగ్ కోసం USలో ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపింది. కానీ టెస్టింగ్ దశ అనంతరం దీనిని ఇతర దేశాలకూ విస్తరించవచ్చు.

ఇటీవలి నివేదికల ప్రకారం, ఓపెన్‌ఏఐ సీఈవో సామ్ ఆల్ట్‌మన్ కంపెనీలో 'కోడ్ రెడ్' ప్రకటించి, చాట్‌జీపీటీకి సంబంధించిన పనులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఉద్యోగులను ఆదేశించిన సమయంలో ఈ కొత్త పరిణామం చోటుచేసుకుంది.

రాబోయే వారాల్లో చాట్‌జీపీటీ ఉచిత, గో టైర్‌లలో ప్రకటనలను పరీక్షించడం ప్రారంభిస్తామని ఓపెన్‌ఏఐ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ "X"లో ప్రకటించింది. ఈ ప్రకటనలు ఎలా ప్రదర్శించనున్నారు?, ఏ మార్గదర్శకాలను అనుసరిస్తారనే దానిపై కూడా కంపెనీ ఒక బ్లాగ్ పోస్ట్‌లో స్పష్టత ఇచ్చింది.

ఓపెన్‌ఏఐ కీలక సూత్రాలు:

ప్రకటనలకు సంబంధించి నాలుగు కీలక సూత్రాలను పాటించనున్నట్లు కంపెనీ ఒక పోస్ట్‌లో ప్రకటించింది.

  • ప్రకటనలు చాట్​జీపీటీ ప్రతిస్పందనలపై ఎటువంటి ప్రభావాన్ని చూపవు.
  • ప్రకటనలు ఎప్పుడూ ప్రతిస్పందన నుంచి భిన్నంగా ఉంటాయి. వినియోగదారుల గందరగోళాన్ని నివారించడానికి స్పష్టంగా లేబుల్​తో వస్తాయి.
  • AIతో వినియోగదారుని సంభాషణలు ప్రకటనదారులతో పంచుకోమని కంపెనీ పేర్కొంది.
  • చివరిగా, కంపెనీ చాట్​జీపీటీ ప్లస్, ప్రో, ఎంటర్‌ప్రైజ్, బిజినెస్ సబ్‌స్క్రైబర్‌లకు మాత్రం ఎటువంటి ప్రకటనలు రావని స్పష్టం చేసింది.

ఇది కాకుండా, తమ డేటాను ఎలా ఉపయోగించాలనే దానిపై వినియోగదారులకే పూర్తి నియంత్రణ ఉంటుందని ఓపెన్​ఏఐ చెబుతోంది. కంపెనీ వ్యక్తిగతీకరించిన ప్రకటనలను చూపించడానికి నాన్-కన్వర్జేషనల్ డేటాను ఉపయోగించినప్పటికీ, వినియోగదారులు ఎప్పుడైనా దానిని నిలిపివేయవచ్చు, ప్రకటనల కోసం ఉపయోగించిన డేటాను తొలగించవచ్చు. ఎంగేజ్‌మెంట్ టైమ్, ప్రకటనల వీక్షణను పెంచడానికి ప్రజలు యాప్‌లో ఎక్కువ సమయం గడిపేలా చాట్​జీపీటీని ఆప్టిమైజ్ చేసే ప్రణాళిక తమకు లేదని కంపెనీ పేర్కొంది. ఆసక్తికరంగా, ప్రకటనలను తొలగించే కొత్త సబ్‌స్క్రిప్షన్ ప్లాన్‌పై పనిచేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ప్లాట్‌ఫామ్‌పై ప్రకటనలు సమాచారభరితంగా, వినోదాత్మకంగా, సంభాషణాత్మకంగా ఉంటాయని కూడా ఓపెన్​ఏఐ పేర్కొంది. ఒక వినియోగదారుడు ప్రకటనపై క్లిక్ చేసిన తర్వాత, చాట్​జీపీటీలోనే తమ సొంత AI-ఆధారిత అనుభవాలను సృష్టించుకునే అవకాశాన్ని కూడా కంపెనీ చిరు వ్యాపారాలకు అందిస్తుంది. ప్రస్తుతం కంపెనీ ప్రకటనలను పరీక్షిస్తున్నందున, ప్రకటనల ఫార్మాట్, అర్హత ఉన్న శ్రేణులు, వినియోగదారులు వాటిని చూసే విధానంతో సహా, ఇప్పుడు, అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చే సమయానికి మధ్య చాలా మార్పులు జరగవచ్చు.

