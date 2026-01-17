చాట్జీపీటీలో త్వరలో యాడ్స్- అయితే వారికి మాత్రమే!
ఓపెన్ఏఐ చాట్జీపీటీలో ప్రకటనలను ప్రారంభించనుంది. అయితే ప్రతిస్పందనలు ప్రభావితం కావని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.
Published : January 17, 2026 at 4:46 PM IST
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం ఓపెన్ఏఐ ఎట్టకేలకూ తన ప్రసిద్ధ ఏఐ ఆధారిత చాట్బాట్ చాట్జీపీటీలో ప్రకటనలపై ఒక క్లారిటీ ఇచ్చింది. చాట్జీపీటీలో ప్రకటనలను ప్రారంభించనున్నట్లు కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. అయితే మొదట టెస్టింగ్ కోసం USలో ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపింది. కానీ టెస్టింగ్ దశ అనంతరం దీనిని ఇతర దేశాలకూ విస్తరించవచ్చు.
ఇటీవలి నివేదికల ప్రకారం, ఓపెన్ఏఐ సీఈవో సామ్ ఆల్ట్మన్ కంపెనీలో 'కోడ్ రెడ్' ప్రకటించి, చాట్జీపీటీకి సంబంధించిన పనులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఉద్యోగులను ఆదేశించిన సమయంలో ఈ కొత్త పరిణామం చోటుచేసుకుంది.
రాబోయే వారాల్లో చాట్జీపీటీ ఉచిత, గో టైర్లలో ప్రకటనలను పరీక్షించడం ప్రారంభిస్తామని ఓపెన్ఏఐ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ "X"లో ప్రకటించింది. ఈ ప్రకటనలు ఎలా ప్రదర్శించనున్నారు?, ఏ మార్గదర్శకాలను అనుసరిస్తారనే దానిపై కూడా కంపెనీ ఒక బ్లాగ్ పోస్ట్లో స్పష్టత ఇచ్చింది.
In the coming weeks, we plan to start testing ads in ChatGPT free and Go tiers.— OpenAI (@OpenAI) January 16, 2026
We’re sharing our principles early on how we’ll approach ads–guided by putting user trust and transparency first as we work to make AI accessible to everyone.
What matters most:
- Responses in… pic.twitter.com/3UQJsdriYR
ఓపెన్ఏఐ కీలక సూత్రాలు:
ప్రకటనలకు సంబంధించి నాలుగు కీలక సూత్రాలను పాటించనున్నట్లు కంపెనీ ఒక పోస్ట్లో ప్రకటించింది.
- ప్రకటనలు చాట్జీపీటీ ప్రతిస్పందనలపై ఎటువంటి ప్రభావాన్ని చూపవు.
- ప్రకటనలు ఎప్పుడూ ప్రతిస్పందన నుంచి భిన్నంగా ఉంటాయి. వినియోగదారుల గందరగోళాన్ని నివారించడానికి స్పష్టంగా లేబుల్తో వస్తాయి.
- AIతో వినియోగదారుని సంభాషణలు ప్రకటనదారులతో పంచుకోమని కంపెనీ పేర్కొంది.
- చివరిగా, కంపెనీ చాట్జీపీటీ ప్లస్, ప్రో, ఎంటర్ప్రైజ్, బిజినెస్ సబ్స్క్రైబర్లకు మాత్రం ఎటువంటి ప్రకటనలు రావని స్పష్టం చేసింది.
ఇది కాకుండా, తమ డేటాను ఎలా ఉపయోగించాలనే దానిపై వినియోగదారులకే పూర్తి నియంత్రణ ఉంటుందని ఓపెన్ఏఐ చెబుతోంది. కంపెనీ వ్యక్తిగతీకరించిన ప్రకటనలను చూపించడానికి నాన్-కన్వర్జేషనల్ డేటాను ఉపయోగించినప్పటికీ, వినియోగదారులు ఎప్పుడైనా దానిని నిలిపివేయవచ్చు, ప్రకటనల కోసం ఉపయోగించిన డేటాను తొలగించవచ్చు. ఎంగేజ్మెంట్ టైమ్, ప్రకటనల వీక్షణను పెంచడానికి ప్రజలు యాప్లో ఎక్కువ సమయం గడిపేలా చాట్జీపీటీని ఆప్టిమైజ్ చేసే ప్రణాళిక తమకు లేదని కంపెనీ పేర్కొంది. ఆసక్తికరంగా, ప్రకటనలను తొలగించే కొత్త సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్పై పనిచేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ప్లాట్ఫామ్పై ప్రకటనలు సమాచారభరితంగా, వినోదాత్మకంగా, సంభాషణాత్మకంగా ఉంటాయని కూడా ఓపెన్ఏఐ పేర్కొంది. ఒక వినియోగదారుడు ప్రకటనపై క్లిక్ చేసిన తర్వాత, చాట్జీపీటీలోనే తమ సొంత AI-ఆధారిత అనుభవాలను సృష్టించుకునే అవకాశాన్ని కూడా కంపెనీ చిరు వ్యాపారాలకు అందిస్తుంది. ప్రస్తుతం కంపెనీ ప్రకటనలను పరీక్షిస్తున్నందున, ప్రకటనల ఫార్మాట్, అర్హత ఉన్న శ్రేణులు, వినియోగదారులు వాటిని చూసే విధానంతో సహా, ఇప్పుడు, అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చే సమయానికి మధ్య చాలా మార్పులు జరగవచ్చు.