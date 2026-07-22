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'హగ్గింగ్ ఫేస్'​పై అటానమస్ సైబర్ దాడి మా మోడళ్లపనే: ఓపెన్‌ఏఐ సంచలన ప్రకటన

ఓపెన్ సోర్స్ AI ప్లాట్‌ఫామ్ హగ్గింగ్ ఫేస్​పై ఇటీవల జరిగిన సైబర్ దాడికి తమ మోడళ్లే కారణమని టెక్ దిగ్గజం ఓపెన్‌ఏఐ అధికారికంగా అంగీకరించింది.

OpenAI Says Its AI Models Were Behind Autonomous Cyberattack On Hugging Face: Here's What Happened
OpenAI Says Its AI Models Were Behind Autonomous Cyberattack On Hugging Face: Here's What Happened (Photo Credit- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 22, 2026 at 11:54 AM IST

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Hyderabad: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ప్రపంచంలో ఒక సంచలన, 'అపూర్వమైన సైబర్ ఘటన' వెలుగుచూసింది. ప్రముఖ ఓపెన్ సోర్స్ AI ప్లాట్‌ఫామ్ హగ్గింగ్ ఫేస్ (Hugging Face) పై ఇటీవల జరిగిన సైబర్ దాడికి తమ మోడళ్లే కారణమని టెక్ దిగ్గజం ఓపెన్‌ఏఐ (OpenAI) అధికారికంగా ప్రకటించింది.

ఒక అంతర్గత పరీక్ష సమయంలో తమ AI వ్యవస్థలు నియంత్రణ దాటి, స్వయంగా మరొక AI కంపెనీ సర్వర్లను హ్యాక్ చేశాయని ఓపెన్‌ఏఐ మంగళవారం ఒక బ్లాగ్ పోస్ట్‌లో అంగీకరించింది. టెక్ నిపుణులు దీనిని చరిత్రలోనే మొదటి 'AI వర్సెస్ AI' సైబర్ యుద్ధంగా అభివర్ణిస్తున్నారు.

టెస్టింగ్ క్లోజ్డ్ ఎన్విరాన్‌మెంట్ నుంచి ఎస్కేప్: సాధారణంగా AI మోడళ్లకు ఉండే సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆంక్షలను (Guardrails) తొలగించి, వాటి హ్యాకింగ్ సామర్థ్యాలను అంచనా వేయడానికి ఓపెన్‌ఏఐ ఒక 'శాండ్‌బాక్స్' (సురక్షితమైన క్లోజ్డ్ నెట్‌వర్క్) లో పరీక్షలు నిర్వహించింది. అయితే, ఈ పరీక్షలో ఉన్న 'GPT-5.6 Sol', మరికొన్ని అత్యంత అధునాతన ప్రీ-రిలీజ్ మోడళ్లు ఆ సురక్షిత నెట్‌వర్క్‌లోని లోపాలను వాడుకుని ఇంటర్నెట్‌కు యాక్సెస్ సంపాదించాయి. అక్కడ నుంచి 'ఎక్స్‌ప్లాయిట్ జిమ్' (ExploitGym) అనే పరీక్షలో గెలవడం కోసం హగ్గింగ్ ఫేస్ సర్వర్లపై దాడి చేసి, అందులోని డేటాబేస్ నుంచి సమాధానాలను దొంగిలించడానికి ప్రయత్నించాయి.

Trajectories for various AI models on the 32-step 'The Last Ones' cyber range
Trajectories for various AI models on the 32-step 'The Last Ones' cyber range (Photo Credit- OpenAI)

మొదట్లోనే అనుమానించిన సీఈవో: నిజానికి గత వారమే హగ్గింగ్ ఫేస్ సంస్థ తన డేటా ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్స్‌లోకి ఎవరో చొరబడినట్లు గుర్తించింది. అంతేకాకుండా మానవ ప్రమేయం లేకుండా, ఒక అటానమస్ AI ఏజెంట్ స్వతంత్రంగా ఈ దాడికి పాల్పడి ఉండవచ్చని అనుమానించింది.

ఆ సమయంలో, సంస్థ కో-ఫౌండర్, సీఈవో క్లెమెంట్ డెలాంగ్యూ (Clément Delangue) మాట్లాడుతూ.. ఆ AI ఏజెంట్ నైపుణ్యం, అధునాతన సామర్థ్యాలను బట్టి చూస్తే, ఈ సైబర్‌దాడి ఏదో ఒక అగ్రగామి AI పరిశోధనా సంస్థ (Frontier Lab) నుంచి వచ్చినట్లుగా కనిపిస్తోందని అన్నారు. ఇప్పుడు ఓపెన్‌ఏఐ ప్రకటన ఆయన అనుమానాలను నిజం చేసింది.

డేటా లీక్ - నివారణ చర్యలు: ఈ అటానమస్ AI ఏజెంట్ దాడి వల్ల హగ్గింగ్ ఫేస్‌కు చెందిన కొన్ని కీలక అంతర్గత డేటాసెట్లు, సర్వీస్ క్రెడెన్షియల్స్ లీక్ అయ్యాయి. అయితే, పబ్లిక్ మోడళ్లకు ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లలేదని సంస్థ తెలిపింది. ప్రస్తుతం ఈ సెక్యూరిటీ లీక్‌ను అరికట్టడానికి ఓపెన్‌ఏఐ, హగ్గింగ్ ఫేస్ సంస్థలు కలిసి పనిచేస్తున్నాయి.

గడిచిన 24 గంటలుగా తాము ఓపెన్‌ఏఐ (OpenAI) సంస్థతో కలిసి పనిచేస్తున్నామని డెలాంగ్యూ తాజాగా వెల్లడించారు. ఈ ఘటన వెనుక ఓపెన్‌ఏఐకి ఎలాంటి దురుద్దేశం (malicious intent) లేదని తాను నమ్ముతున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.

"ఇదంతా మానవ ప్రమేయం లేకుండా, ఒక AI వ్యవస్థ స్వయంగా (autonomously) చేసిందంటే నమ్మలేకపోతున్నాను, ఇది మైండ్ బ్లోయింగ్ (ఆశ్చర్యకరం) గా ఉంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

అంతేకాకుండా, టెక్నాలజీ చరిత్రలోనే "ఇలాంటి తరహా ఘటన జరగడం బహుశా ఇదే మొదటిసారి కావచ్చు" అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

మరోవైపు "సైబర్ లోపాలను గుర్తించడంలో, వాటిని దుర్వినియోగం చేయడంలో AI వేగంగా దూసుకుపోతోంది. మోడళ్ల సామర్థ్యాలు పెరుగుతున్న కొద్దీ వాటి సెక్యూరిటీ ప్రమాణాలు కూడా పెరగాలి" అని ఓపెన్‌ఏఐ మంగళవారం తన ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది.

ఈ ఘటనతో భవిష్యత్తులో అటానమస్ AI ఏజెంట్ల వల్ల రాబోయే సైబర్ ముప్పులపై టెక్ ప్రపంచంలో సరికొత్త ఆందోళనలు మొదలయ్యాయి.

TAGGED:

OPENAI
CYBERSECURITY
AI AGENTS
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
OPENAI HUGGING FACE CYBERATTACK

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