చాట్​జీపీటీలో 'గ్రూప్​ చాట్​' ఫీచర్- ఎలా ఉపయోగించాలంటే?

చాట్​జీపీటీలో గ్రూప్ చాట్‌ను ఎలా క్రియేట్ చేయాలి?- ఈ సింపుల్ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి!

OpenAI Rolls Out Group Chats To ChatGPT
OpenAI Rolls Out Group Chats To ChatGPT (Image Credit: OpenAI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 14, 2025 at 2:07 PM IST

Choose ETV Bharat

Hyderabad: ఏఐ ఆధారిత చాట్​బాట్ చాట్​జీపీటీని తీసుకొచ్చి సంచలనం సృష్టించిన ఓపెన్​ఏఐ ఇప్పుడు మరింత జోరు మీద ఉంది. నిన్ననే (నవంబర్, 14) చాట్​జీపీటీ కోసం తన కొత్త GPT 5.1 అప్​డేట్​ను విడుదల చేయగా తాజాగా దీనికోసం కొత్త "గ్రూప్ చాట్" ఫీచర్‌ను ప్రారంభించింది.

పేరుకు తగ్గట్టుగానే ఈ ఫీచర్​ చాట్​జీపీటీలో గ్రూప్​ను క్రియేట్ చేసుకుని తద్వారా అంతా ఒకే ప్లాట్​ఫామ్​లో ఏదైనా అంశంపై మాట్లాడుకునేందుకు, నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. ఈ చాట్​బాట్​లో గ్రూప్​ చాట్​లు మీ ప్రైవేట్ సంభాషణల నుంచి వేరుగా ఉంచడంతో పాటు మీ వ్యక్తిగత చాట్​జీపీటీ మెమరీని చాట్​లో ఎవరితోనూ పంచుకోదని కంపెనీ పేర్కొంది.

Group Chats in ChatGPT
Group Chats in ChatGPT (Image Credit: OpenAI)

ఈ కొత్త ఫీచర్ చాట్​జీపీటీ మొబైల్, వెబ్ వెర్షన్‌లలో ఫ్రీ, గో, ప్లస్, ప్రో వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంది. అయితే కంపెనీ ప్రస్తుతానికి ఈ ఫీచర్​ను జపాన్, న్యూజిలాండ్, దక్షిణ కొరియా, తైవాన్‌తో సహా ఎంపిక చేసిన ప్రాంతాలకే పరిమితం చేసింది. ఆ తర్వాత దీన్ని మరిన్ని ప్రాంతాలకు, చాట్​జీపీటీ బిజినెస్, ఎంటర్‌ప్రైజ్ ప్లాన్‌లకు విస్తరిస్తామని ఓపెన్​ఏఐ పేర్కొంది.

చాట్​జీపీటీలో గ్రూప్ చాట్‌లు: ఓపెన్​ఏఐ షేర్ చేసిన బ్లాగ్ పోస్ట్ ప్రకారం, గ్రూప్ చాట్‌లు వినియోగదారులు తమ స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు లేదా సహోద్యోగులను ఒకే ప్లాట్‌ఫామ్‌కు తీసుకురావడానికి, "ప్లాన్ చేయడానికి, నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి లేదా ఆలోచనల ద్వారా కలిసి పని చేయడానికి" వీలు కల్పిస్తాయి.

ఉదాహరణకు ఒక వినియోగదారుడు తన ఫ్రెండ్స్, లేదా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్​తో కలిసి ట్రిప్ ప్లాన్ చేయాలనుకుంటే వారు "గమ్యస్థానాలను పోల్చడానికి, ప్రయాణ ప్రణాళిక, ప్యాకింగ్ జాబితాను రూపొందించడానికి" గ్రూప్ చాట్ చేయవచ్చు. అంతేకాక ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు "ఒక అవుట్‌లైన్‌ను రూపొందించడానికి లేదా కొత్త అంశాన్ని పరిశోధించడానికి" చాట్​జీపీటీ గ్రూప్ చాట్‌లను ఉపయోగించుకోవచ్చు.

చాట్​జీపీటీలో గ్రూప్ చాట్‌ను ఎలా క్రియేట్ చేయాలి?:

Step 1: ఇందుకోసం కొత్త లేదా ఇప్పటికే ఉన్న చాట్​ను ఓపెన్ చేయండి.

Step 2: ఇప్పుడు టాప్ రైట్ కార్నర్​లో ఉన్న కొత్త వ్యక్తుల ఐకాన్​పై క్లిక్ చేయండి. ఇప్పటికే ఉన్న చాట్​కు ఎవరినైనా జోడిస్తే చాట్​జీపీటీ ఈ సంభాషణకు సంబంధించిన కాపీని కొత్త గ్రూప్ చాట్​గా చేస్తుంది. అంటే ఇంతకుముందు మీ కాన్వర్జేషన్​ను గ్రూప్​ చాట్​ నుంచి వేరుగా ఉంచుతుంది.

Step 3: ఇప్పుడు ఒక URL జనరేట్ అవుతుంది. మీరు గ్రూప్​ చాట్​కు ఇన్వైట్ చేయాలనుకున్న వ్యక్తులకు ఈ లింక్‌ను షేర్ చేయండి. దీనిపై క్లిక్ చేయడం ద్వారా వారు ఈ గ్రూప్‌లో చేరవచ్చు.

చాట్​జీపీటీ గ్రూప్ చాట్‌లో ఎలా చేరాలి?:

Step 1: మీ సహోద్యోగి, స్నేహితుడు లేదా కుటుంబ సభ్యుడు నుంచి అందుకున్న గ్రూప్ చాట్ లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి.

Step 2: తర్వాత Name, Username, Photoతో మీ ప్రొఫైల్‌ను సెట్ చేసుకోండి.

Step 3: అంతే ఇప్పుడు ఎంచక్కా గ్రూప్ చాట్‌లో మీ సంభాషణను ప్రారంభించుకోవచ్చు.

ఇవి గుర్తించుకోండి!:

  • చాట్​జీపీటీలో ఒక గ్రూప్ చాట్‌లో గరిష్ఠంగా 20 మంది వినియోగదారులు మాత్రమే ఉండాలి.
  • చాట్​జీపీటీ గ్రూప్ చాట్ సంభాషణా ప్రవాహాన్ని అనుసరిస్తుంది, సందర్భోచితంగా స్పందిస్తుంది.
  • మీరు చాట్‌బాట్​ను ఏమైనా అడిగేందుకు దానికి ముందుగా @ChatGPTఅని మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
  • గ్రూప్ చాట్‌లోని సభ్యులు ఎమోజీలతో మెసెజ్​లకు రిప్లై ఇవ్వొచ్చు, ప్రొఫైల్ ఫొటోలనూ వీక్షించే అవకాశం ఉంటుంది.

