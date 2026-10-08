OpenAI నుంచి GPT-6- యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక వేరే లెవెల్!
ఓపెన్ఏఐ యూజర్లకు మరింత తెలివైన, ఇంటరాక్టివ్ అనుభవాన్ని అందించేందుకు చాట్జీపీటీలో "GPT-6" మోడల్ను ప్రవేశపెట్టింది. అలాగే సంభాషణకు అనుగుణమైన బటన్లు, చార్టులు, యాప్ తరహా డిజైన్లను చాట్లోనే చూపించే 'ఇంటెలిజెంట్ UI'ని పరిచయం చేసింది.
Published : October 8, 2026 at 12:41 PM IST
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం ఓపెన్ఏఐ తన యూజర్లకు కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చాట్జీపీటీ GPT-6 వెర్షన్ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయడం ప్రారంభించింది. అదనంగా, టెక్స్ట్తో పాటు విజువల్స్, ఇంటరాక్టివ్ అంశాలను మిళితం చేసే కొత్త 'ఇంటెలిజెంట్ యూఐ' (Intelligent UI) ఫీచర్ను కూడా పరిచయం చేసింది.
ఈ అప్డేట్ను తొలుత ప్లస్, ప్రో, బిజినెస్, ఎంటర్ప్రైజ్ వినియోగదారుల కోసం విడుదల చేయగా, ఫ్రీ, గో వినియోగదారులు అక్టోబర్ 8, గురువారం (ఇవాళ) నుంచి అందుబాటులోకి వస్తోంది.
ఈ అప్డేట్ వివరాలను వెల్లడిస్తూ కంపెనీ ఒక బ్లాగ్ పోస్ట్లో.. "జీపీటీ-6తో పాటు చాట్జీపీటీలోకి ఇంటెలిజెంట్ యూఐని తీసుకొస్తున్నాం. ఇది చాట్జీపీటీకి పూర్తిస్థాయి ఇంటరాక్టివ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్తో వేగంగా స్పందించే కొత్త సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది. దీంతో రోజువారీ సమాధానాలు మరింత ఆకర్షణీయంగా మారతాయి. క్లిష్టమైన అంశాలను సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా నిర్దిష్ట అవసరాలకు తగ్గ టూల్స్ను కూడా వేగంగా రూపొందించుకోవచ్చు" అని పేర్కొంది.
ఇంటెలిజెంట్ UI అంటే ఏంటి?: చాట్జీపీటీని కేవలం టెక్స్ట్కే పరిమితం చేయకుండా మరింత విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందించేందుకు వీలుగా జీపీటీ-6లో ఇంటెలిజెంట్ UIని ప్రవేశపెట్టినట్లు ఓపెన్ఏఐ చెబుతోంది. ఈ ఇంటెలిజెంట్ UI సాయంతో సంభాషణ జరుగుతుండగానే గ్రాఫిక్స్, చార్ట్లు, ఫారమ్లు, క్లిక్ చేయగల బటన్లు వంటి ఇంటరాక్టివ్ అంశాలను చాట్జీపీటీ నేరుగా రూపొందించగలదు.
ఓపెన్ఏఐ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, చాట్జీపీటీ ఇప్పుడు ప్రశ్నను బట్టి ఫార్మాట్ను ఆటోమేటిక్గా నిర్ణయిస్తుంది. అవసరాన్ని బట్టి సాధారణ టెక్స్ట్ సమాధానాలనే ఇస్తుంది. ఉదాహరణకు, సైకిల్ గురించి అడిగితే, దాని విడిభాగాలతో సహా సులభంగా అర్థమయ్యేలా ఇంటరాక్టివ్ రేఖాచిత్రాన్ని చూపిస్తుంది.
అంతేకాకుండా, సంభాషణ జరుగుతున్నప్పుడే చాట్జీపీటీ కాలిక్యులేటర్లు, బిల్ స్ప్లిటర్లు, సాధారణ గేమ్స్ను కూడా రూపొందించగలదు. వినియోగదారులు ఇన్పుట్లు మార్చి ఫలితాలు ఎలా మారుతున్నాయో గమనించవచ్చు. తద్వారా సంక్లిష్ట అంశాలను కూడా సులభంగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ ఫీచర్ సహాయపడుతుందని సంస్థ పేర్కొంది.