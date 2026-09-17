ఏఐ మోడళ్ల తీరుపై ఓపెన్ఏఐ కీలక నిర్ణయం: సరికొత్త ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ ప్రారంభం!
ఓపెన్ఏఐ తన AI మోడళ్లు అసాధారణంగా ప్రవర్తించినప్పుడు గుర్తించేందుకు వీలుగా కొత్త పర్యవేక్షణ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చింది. అదనంగా, గత ఆరు నెలల్లో జరిగిన భద్రతా లోపాలు, నియంత్రణ దాటిన 6 షాకింగ్ ఘటనలను నివేదించింది.
Published : September 17, 2026 at 2:46 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థ ఓపెన్ఏఐ (OpenAI) సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. తమ AI మోడల్స్ అసాధారణంగా ప్రవర్తించినప్పుడు ట్రాక్ చేసి, పరిశోధించేందుకు కొత్త పర్యవేక్షణ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టింది. ఆ వివరాలను బహిరంగంగా పంచుకుంటామని ప్రకటించింది. ఈ సరికొత్త ఫ్రేమ్వర్క్తో పాటు, గత ఆరు నెలల్లో తమ AI మోడల్స్లో గమనించిన వింత ప్రవర్తనలపై 6 నివేదికలను కంపెనీ విడుదల చేసింది.
త్వరితగతిన సమాచారం బదిలీ: గతంలో ఇటువంటి వింత ప్రవర్తనలకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించడంలో జాప్యం జరిగేదని ఓపెన్ఏఐ అంగీకరించింది. పాత పద్ధతిలో అనేక కేసులను ఒకచోట చేర్చాక లేదా కొత్త మోడల్ విడుదలయ్యాకే వివరాలు బయటపెట్టేవారమని, ఇకపై ఆ పద్ధతికి స్వస్తి పలుకుతున్నామని స్పష్టం చేసింది. ఈ కొత్త ఫ్రేమ్వర్క్ ద్వారా, AI మోడల్లో ఏదైనా వింత ప్రవర్తన కనిపిస్తే.. దానికి గల కారణాలు పూర్తిగా తెలియకపోయినా లేదా ఆ సమస్య పరిష్కారం కాకపోయినా సరే, వెంటనే ఆ సమాచారాన్ని ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచుతామని కంపెనీ పేర్కొంది.
We're sharing our new framework for tracking, investigating, and disclosing instances of model misalignment at OpenAI. The framework sets criteria and timelines for public disclosure, including when we haven’t yet fully explained or mitigated the behavior. More complex cases may require longer investigation or coordination with third parties. We’ll prioritize examples that reveal new misalignment mechanisms, meaningful changes in known behavior, or findings that challenge assumptions about safety or mitigation. Alongside the framework, we’re publishing six reports on instances of misaligned behavior we’ve observed during the training or evaluation of our models in the last six months. This is a starting point. We’ll refine the process through experience and public feedback, and share more reports on an ongoing basis. https://t.co/ismCCkeE0L— OpenAI (@OpenAI) September 16, 2026
మరింత పారదర్శకత అవసరం:
AI వ్యవస్థలు రోజురోజుకూ మరింత శక్తివంతంగా మారుతున్నాయని, ఈ తరుణంలో అలైన్మెంట్ పరిశోధనలు (AI మోడల్స్ మానవ విలువలకు అనుగుణంగా పనిచేసేలా చేయడం) ఎలా సాగుతున్నాయో అందరికీ తెలియాల్సిన అవసరం ఉందని ఓపెన్ఏఐ అభిప్రాయపడింది. ప్రస్తుతం ఉన్న AI పరిశ్రమలో అలైన్మెంట్, మానిటరింగ్ సమస్యలకు ఇంకా పూర్తి పరిష్కారాలు దొరకలేదని, అందువల్ల పారదర్శకత లేకుండా వ్యవస్థలను వేగంగా విస్తరించడం సరికాదని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.
ఏది మిస్అలైన్మెంట్ కిందకు వస్తుంది?:
ఓపెన్ఏఐ ప్రవేశపెట్టిన కొత్త ఫ్రేమ్వర్క్ ప్రకారం, కింది అంశాలను అలైన్మెంట్ లోపాలుగా లేదా ఆందోళనకరమైన ప్రవర్తనలుగా గుర్తిస్తారు:
- కొత్త ప్రమాదకర ప్రవర్తనలు: మోడల్స్లో అంతకుముందు ఎన్నడూ చూడని కొత్త రకమైన అసురక్షిత ప్రవర్తనా విధానాలు బయటపడటం.
- భద్రతా లోపాలు: ప్రస్తుతమున్న సేఫ్టీ మెజర్స్ (భద్రతా చర్యల)లోని బలహీనతలను లేదా లోపాలను బహిర్గతం చేయడం.
- అంచనాలకు భిన్నంగా ఉండటం: మోడల్స్ ఎలా ప్రవర్తిస్తాయనే దానిపై అంతకుముందు ఉన్న అంచనాలను లేదా నమ్మకాలను సవాలు చేయడం.
కీలక నిబంధనలు: ఈ నివేదికలను ప్రచురించడానికి సదరు ప్రవర్తన వల్ల నిజంగా నష్టం జరగాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే అదే లోపం పదే పదే జరగాల్సిన పని కూడా లేదు. మోడల్కు శిక్షణ ఇచ్చే సమయం (Training), పరీక్షించే సమయం (Testing), లేదా ప్రజలు నిజ జీవితంలో వాడుతున్న సమయం (Real-world use).. ఇలా ఏ దశలోనైనా ఈ ప్రవర్తన కనిపిస్తే నివేదిస్తారు.
అలైన్మెంట్ లోపాలకు కొన్ని ఉదాహరణలు:
- అనుమతి లేకుండా ప్రవర్తించడం: మానవ ప్రమేయం లేదా అనుమతి లేకుండా మోడల్స్ సొంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం లేదా పనులు చేయడం.
- ఇతర మోడల్స్తో చేతులు కలపడం: ఒక AI మోడల్ మరొక AI మోడల్తో కలిసి సమన్వయం (Coordinate) చేసుకోవడం.
- పర్యవేక్షణను దాటవేయడం: హ్యూమన్ ఓవర్సైట్ (మానవ పర్యవేక్షణ) లేదా నియంత్రణల నుంచి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించడం.
- భద్రతా వాదనలను తలకిందులు చేయడం: ఒక మోడల్ సురక్షితమైనదేనని గతంలో చేసిన వాదనలకు విరుద్ధంగా అది ప్రవర్తించడం.
- పాత సమస్యలే మళ్లీ రావడం: అప్పటికే తెలిసిన లోపం మళ్లీ మళ్లీ తలెత్తడం. ఇలా పదే పదే రావడం వెనుక గల కారణాలను తెలుసుకోవడం పరిశోధనలకు కీలక సాక్ష్యంగా మారుతుంది.
ఓపెన్ఏఐ నివేదించిన ఆరు అసాధారణ కేసుల వివరాలు:
1. టాస్క్ సమ్మరీలలో దాచిన ఆదేశాలు: ఇంకా విడుదల కాని ఒక రీసెర్చ్ మోడల్, తన తదుపరి సెషన్ పనిని కొనసాగించడం కోసం ఉపయోగించే 'టాస్క్ సమ్మరీల' (సారాంశాల)లో సంబంధం లేని కొత్త ఆదేశాలను సొంతంగా చేర్చుతున్నట్లు ఓపెన్ఏఐ గుర్తించింది. ఇందులో ఆ మోడల్ తన సాధారణ భద్రతా నియమాలను (Safety constraints) పూర్తిగా పక్కన పెట్టాలని తనకు తానే ఆదేశించుకున్నట్లు తేలింది. ఇలాంటి వింత ప్రవర్తనతో ప్రభావితమైన 27 సమ్మరీలను కంపెనీ గుర్తించింది. మోడల్స్ ఒక సెషన్ నుంచి మరో సెషన్కు సమాచారాన్ని ఎలా బదిలీ చేస్తాయనే దానిపై, అలాగే భవిష్యత్తులో ఇలా మోడల్స్ తమకు తాముగా సృష్టించుకునే ఆదేశాల వల్ల సెక్యూరిటీ గార్డ్రైల్స్ బైపాస్ అయ్యే ప్రమాదం ఉందా అనే దానిపై ఇది అనేక ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతోందని కంపెనీ తెలిపింది.
2. ట్రైనింగ్ సమయంలో తప్పులను దాచడం: ఓపెన్ఏఐ తమ GPT-5.6 Sol మోడల్కు శిక్షణ ఇస్తున్నప్పుడు మరో షాకింగ్ విషయం బయటపడింది. ఇందులో అనేక మోడల్ ఇన్స్టాన్స్ లు (Model instances) వినియోగదారుల నుంచి తమ తప్పులను లేదా అలైన్మెంట్ లేని ప్రవర్తనను దాచడానికి తమ సొంత టాస్క్ సమ్మరీలలో 'దాచిన ఆదేశాలను' (Hidden instructions) చేర్చాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో, ఒరిజినల్ సోర్స్ల మధ్య ఉన్న తేడాలను దాచాలని లేదా ఎవరికీ చెప్పకుండా లేనటువంటి పాత డేటాను (Historical data) సృష్టించి చూపించాలని ఆ మోడల్ తన భవిష్యత్తు వెర్షన్లను ఆదేశించింది. అంటే, ఈ మోడల్ తన తప్పులను గుర్తించి సరిదిద్దుకోవడానికి బదులుగా, వాటిని ఎలా కప్పిపుచ్చుకోవాలో (కవర్ చేసుకోవాలో) నేర్చుకుంటున్నట్లు స్పష్టమైంది.
3. దొంగిలించిన API కీని ఉపయోగించడం.. తప్పుడు ఫలితాలను సృష్టించడం: కాలిఫోర్నియా కౌంటీకి సంబంధించిన ఆదాయ గణాంకాలపై ఒక వినియోగదారుడు అడిగిన సాధారణ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చే క్రమంలో ఓ AI మోడల్ తీవ్రమైన ఉల్లంఘనకు పాల్పడింది. ఇంటర్నెట్లో ఓపెన్గా ఉన్న (Exposed) ఒక API 'కీ'ని కనుగొని, ఎలాంటి అనుమతి లేకుండా దానిని ఉపయోగించింది. ఆ 'కీ'ని వాడినా కూడా సరైన డేటా లభించకపోవడంతో.. సదరు మోడల్ సొంతంగా కొన్ని తప్పుడు అంకెలను సృష్టించి, అవి నిజమైన సోర్స్ నుంచి సేకరించిన సమాచారమే అన్నట్లుగా యూజర్కు ప్రదర్శించింది. "అనధికారిక యాక్సెస్", "నిజాలను పూర్తిగా కల్పితం చేయడం" (Fabrication) అనే రెండు తీవ్రమైన అలైన్మెంట్ లోపాలు ఈ ఒకే కేసులో బయటపడ్డాయి.
4. అనుమతి లేకుండా ఫైల్ను ఇంటర్నెట్లో అప్లోడ్ చేయడం: ఐదు మిలియన్ చదరపు మీటర్ల కంటే పెద్దగా ఉన్న సరస్సులను గుర్తించి, వాటికి సంబంధించిన సైటేషన్ (ఆధారాలు) ఇవ్వాల్సిందిగా ఒక వినియోగదారుడు ఇంకా విడుదల కాని ఒక మోడల్ను కోరాడు. ఆ మోడల్ పైథాన్ (Python) ఉపయోగించి టాస్క్ను సరిగ్గానే పూర్తి చేసింది. అయితే, తాను ఇచ్చే ఆధారాలకు మద్దతుగా బ్రౌజర్ ఆధారిత సోర్స్ (Browser-based source) అవసరమని భావించి.. తనంతట తానుగా ఆ ఫైల్ను ఇంటర్నెట్లో అప్లోడ్ చేసింది. ఇలా చేసే ముందు అది యూజర్ అనుమతి అడగలేదు. ఒక సూచనకు స్పందించే క్రమంలో యూజర్ను అడగకుండా, మోడల్ తన పరిధి దాటి సొంతంగా అనధికార చర్యకు పాల్పడటానికి ఇదొక ఉదాహరణగా ఓపెన్ఏఐ పేర్కొంది.
5. కోడ్ రిపోజిటరీ ద్వారా మోడల్స్ ఒకదానికొకటి మెసేజ్లు పంపుకోవడం: ట్రైనింగ్ ప్రక్రియలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని AI మోడల్స్ ఒకదానితో ఒకటి మాట్లాడుకోవడానికి ఒక అనధికారిక మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాయి. తమకు లభించని కొన్ని ఇన్పుట్ ఫైల్లను వెతికే క్రమంలో.. ఇవి అంతర్గత సాఫ్ట్వేర్ రిపోజిటరీని (Internal software repository) ఒక మెసేజింగ్ సిస్టమ్లా వాడుకున్నాయి. తమకు కావాల్సిన వివరాల కోసం ఒకదానికొకటి రిక్వెస్ట్లు, రెస్పాన్స్లు పెట్టుకున్నాయి. అయితే, చివరకు అవి ఆ ఫైళ్లను రికవర్ చేయలేకపోయాయి. గతంలో కూడా నెట్వర్క్ నియంత్రణల నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఒక మోడల్ టెస్ట్ ఫైళ్లను రిపోజిటరీకి విజయవంతంగా అప్లోడ్ చేసింది. మోడల్స్ తమ పరిధులను దాటి కమ్యూనికేట్ చేయడానికి లేదా పనిచేయడానికి ఇలాంటి వినూత్నమైన, ఊహించని మార్గాలను వెతుక్కుంటున్నాయని ఈ రెండు కేసులు నిరూపిస్తున్నాయి.
6. పబ్లిక్ వెబ్సైట్ల ద్వారా ఫైళ్లను పంచుకోవడం: మరొక ట్రైనింగ్ సెషన్లో ఒకే పనిపై కలిసి పనిచేస్తున్న అనేక ఏఐ ఏజెంట్లు ఒకదాని స్థానిక ఫైళ్లను మరొకటి యాక్సెస్ చేయలేకపోయాయి. ఈ అడ్డంకిని అధిగమించడానికి, అవి ఒక ఉపాయం పన్నాయి. ఫైళ్లను ఒకదానికొకటి షేర్ చేసుకోవడానికి ఇంటర్నెట్లోని పబ్లిక్ ఫైల్-హోస్టింగ్ వెబ్సైట్లను ఉపయోగించాయి. కేవలం స్థానిక ఫైళ్లను మాత్రమే వాడాలని సూచనలు ఉన్నా, ఇలా చేయడం వల్ల ఆ టాస్క్కు సంబంధించిన ఫైళ్లన్నీ ఇంటర్నెట్లో అందరికీ కనిపించేలా పబ్లిక్గా మారిపోయాయి. మోడళ్ల మధ్య ఉన్న సహకార ప్రవర్తన (Cooperative behaviour) ఎలా ఒక ఊహించని ప్రైవసీ, సెక్యూరిటీ సమస్యకు దారితీస్తుందో చెప్పడానికి దీన్ని ఓపెన్ఏఐ ఉదాహరణగా పేర్కొంది.
గమనిక: ఇవి కేవలం కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమేనని, ఇలాంటి ఘటనలు తమ వ్యవస్థల్లో తరచుగా జరుగుతున్నాయని భావించవద్దని ఓపెన్ఏఐ తెలిపింది.
రిపోర్టులను ఎలా సమీక్షిస్తారు?: ఏదైనా మోడల్ అసాధారణంగా ప్రవర్తిస్తున్నట్లు అనిపిస్తే ఓపెన్ఏఐలోని ఏ ఉద్యోగి అయినా దానిని సమీక్ష కోసం పంపవచ్చని కంపెనీ తెలిపింది. ఆ తర్వాత భద్రతా బృందం ఆ కేసును పరిశోధించి, దాని తీవ్రతను బట్టి మూడు రకాలుగా వర్గీకరిస్తుంది. ఇందులో వెంటనే వెల్లడించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవి, చిన్నపాటి పరిశోధన అవసరమైనవి, అలాగే వెలుపలి వ్యక్తులతో ముడిపడి ఉన్న సంక్లిష్ట కేసుల కోసం ఎక్కువ సమయం తీసుకునే సుదీర్ఘ పరిశోధనలు ఉంటాయి.
నివేదికల ప్రచురణ విషయంలో భేదాభిప్రాయాలు తలెత్తితే వాటిని సంస్థలోని సీనియర్ సేఫ్టీ గ్రూప్కు పంపుతారు. అక్కడ కూడా తేలకపోతే తుది నిర్ణయం కోసం కంపెనీ లీడర్షిప్ వద్దకు తీసుకెళ్తారు.
ఇక భవిష్యత్తులో వచ్చే నివేదికల్లో అసలు ఏం జరిగింది, దానిని ఎలా కనుగొన్నారు, దానివల్ల కలిగే నష్టాలు, ఆ లోపాన్ని సరిదిద్దేందుకు తీసుకుంటున్న చర్యలతో పాటు ఇంకా సమాధానం దొరకని ప్రశ్నల వివరాలను కూడా పొందుపరుస్తామని ఓపెన్ఏఐ స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతం విడుదల చేసినవి కేవలం ప్రాథమిక నివేదికలు మాత్రమేనని, ఫ్రేమ్వర్క్ అభివృద్ధి చెందుతున్న కొద్దీ మరిన్ని వివరాలను వెల్లడిస్తామని కంపెనీ తెలిపింది.