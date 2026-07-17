హార్డ్వేర్ వైపు ఓపెన్ఏఐ అడుగులు: తొలి హార్డ్వేర్ 'కోడెక్స్ మైక్రో' లాంఛ్
ఓపెన్ఏఐ తన మొట్టమొదటి బ్రాండెడ్ హార్డ్వేర్ ప్రొడక్ట్ 'కోడెక్స్ మైక్రో'ను విడుదల చేసింది. ఈ ప్రోగ్రామబుల్ మెకానికల్ మాక్రోప్యాడ్ను కోడెక్స్ ఏఐ ఏజెంట్ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు.
Published : July 17, 2026 at 11:22 AM IST
Hyderabad: గత కొన్ని రోజులుగా టెక్ ప్రపంచంలో సాగుతున్న ఊహాగానాలకు తెరదించుతూ ప్రముఖ ఏఐ పరిశోధనా సంస్థ 'ఓపెన్ ఏఐ' తన మొట్టమొదటి హార్డ్వేర్ ఉత్పత్తిని అధికారికంగా మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. యాపిల్ మాజీ డిజైనర్ జోనీ ఐవ్తో కలిసి ఓపెన్ఏఐ ఒక సరికొత్త పరికరాన్ని రూపొందిస్తోందంటూ గతంలో విస్తృతంగా ప్రచారం సాగింది.. అయితే, ఆ అంచనాలకు భిన్నంగా కంపెనీ తన ఏఐ కోడింగ్, ప్రొడక్టివిటీ ఏజెంట్ అయిన 'కోడెక్స్' (Codex) ఆధారంగా పనిచేసే ఒక వినూత్న కోడింగ్ యాక్సెసరీని యూజర్ల ముందుకు తీసుకొచ్చింది.
కీలక భాగస్వామ్యంతో సరికొత్త డిజైన్: ప్రముఖ హార్డ్వేర్ డిజైన్ సంస్థ 'వర్క్ లౌడర్' (Work Louder) భాగస్వామ్యంతో ఓపెన్ఏఐ ఈ సరికొత్త డివైజ్ను అభివృద్ధి చేసింది. దీనికి 'కోడెక్స్ మైక్రో' (Codex Micro) అని పేరు పెట్టారు. ఇది కోడెక్స్ ఏఐ ఏజెంట్ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ప్రోగ్రామబుల్ మెకానికల్ మాక్రోప్యాడ్.
90 లక్షల మంది యూజర్లే టార్గెట్.. ధర ఎంతంటే?: ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఓపెన్ ఏఐ 'కోడెక్స్' సేవలను వినియోగిస్తున్న వారి సంఖ్య దాదాపు 90 లక్షలకు (9 Million) చేరువైంది. ఈ భారీ యూజర్ బేస్ను దృష్టిలో ఉంచుకునే ఓపెన్ ఏఐ ఈ హార్డ్వేర్ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టినట్లు స్పష్టమవుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఈ సరికొత్త కోడెక్స్ మైక్రో డివైజ్ ధరను $230 (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 19,300) గా నిర్ణయించారు. సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చిన ఓపెన్ఏఐ.. ఇప్పుడు హార్డ్వేర్ రంగంలో ఎలాంటి విజయాన్ని అందుకుంటుందో చూడాలి.