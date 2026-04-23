ఓపెన్​ఏఐ నుంచి మరో అద్భుతం- థింకింగ్ సామర్థ్యంతో 'ChatGPT Images 2.0' ఆగయా

ఓపెన్​ఏఐ మెరుగైన చిత్ర నాణ్యత, బహుభాషా టెక్స్ట్ మద్దతు, బ్యాచ్ జనరేషన్‌తో కూడిన "ChatGPT Images 2.0"ను ప్రారంభించింది.

OpenAI Launches ChatGPT Images 2.0 With Better Text and Resolution Support
OpenAI Launches ChatGPT Images 2.0 With Better Text and Resolution Support (Image Credit: OpenAI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 23, 2026 at 11:41 AM IST

Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం ఓపెన్​ఏఐ తన తన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) చాట్‌బాట్‌లో అంతర్నిర్మితంగా ఉన్న ఇమేజ్ జనరేషన్ టూల్‌కు "ChatGPT Images 2.0" అనే ఒక ప్రధాన అప్‌గ్రేడ్‌ను పరిచయం చేసింది. ఇది ఇమేజ్ నాణ్యతను, టెక్స్ట్ ప్రదర్శనను మెరుగుపరచడంపై దృష్టి పెడుతుంది. ఇది మునుపటి మోడళ్లతో పోలిస్తే మరింత కచ్చితమైనదని, ఉపయోగకరమైనదని, సందర్భాన్ని బాగా అర్థం చేసుకుంటుందని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఓపెన్​ఏఐ ఇమేజ్ జనరేషన్​ ఇంజిన్​లో తొలిసారిగా ఇది 'Thinking' సామర్థ్యాలతో కూడా వస్తుంది. తద్వారా ఈ కొత్త మోడల్ వినియోగదారులు అందించే సూచనల ఆధారంగా మరింత వివరమైన, కచ్చితమైన విజువల్స్‌ను రూపొందించగలదు.

కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం, "చాట్​జీపీటీ ఇమేజెస్ 2.0"ను మెరుగైన సూచనల అనుసరణ, బహుభాషా రెండరింగ్, అధునాతన కంపోజిషన్ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. దీనర్థం పాత సిస్టమ్‌లకు గతంలో సవాలుగా ఉండే సంక్లిష్టమైన డిజైన్‌లు, UI ఎలిమెంట్‌లు, టెక్స్ట్ ఎక్కువగా ఉండే గ్రాఫిక్స్, నిర్మాణాత్మక లేఅవుట్‌లను వినియోగదారులు ఇప్పుడు మరింత సులభంగా సృష్టించగలరు.

చాట్​జీపీటీ ఇమేజెస్​ 2.0లో కొత్తగా ఏం ఉన్నాయ్?: ఈ కొత్త ఇమేజ్ జనరేషన్ టూల్ 2,000 పిక్సెల్స్ వెడల్పు వరకు ఉండే చిత్రాలకు మద్దతును అందిస్తుంది. దీనితో పాటు, విస్తరించిన యాస్పెక్ట్ రేషియో ఎంపికలు కూడా ఉన్నాయి. వీటి సహాయంతో గతంలో సాధ్యమైన దానికంటే మూడు రెట్లు ఎక్కువ వెడల్పు లేదా ఎత్తు కలిగిన చిత్రాలను రూపొందించడం ఇప్పుడు సాధ్యమవుతుంది.

ఈ మెరుగుదలలు తమ AI ఇమేజ్ జెనరేటర్‌ టూల్​ను ఇన్ఫోగ్రాఫిక్స్, సోషల్ మీడియా బ్యానర్‌లు, ప్రొఫెషనల్ డిజైన్ పనులకు మరింత ఉపయోగకరమైనదిగా మారుస్తాయని ఓపెన్​ఏఐ చెబుతోంది. ఇమేజ్ నాణ్యత కూడా గణనీయంగా మెరుగుపడింది. మునుపటి వెర్షన్‌లు రూపొందించిన వాటి కంటే ఇప్పుడు ఈ మోడల్, తక్కువ కృత్రిమంగా కనిపించే వివరాలతో మరింత సూక్ష్మమైన, వాస్తవికమైన అవుట్‌పుట్‌లను ఉత్పత్తి చేయగలదు.

ఇంకా దీని కొత్త "Thinking" సామర్థ్యాల కారణంగా, ఈ మోడల్ ఇప్పుడు మరింత సంక్లిష్టమైన పనులను నిర్వహించగలదు. చాట్​జీపీటీలో థింకింగ్ లేదా ప్రో మోడల్‌ను ఎంచుకున్నప్పుడు, ఈ ఇమేజెస్ 2.0 నిజ-సమయ సమాచారం కోసం వెబ్‌లో శోధించగలదు, ఒకే ప్రాంప్ట్ నుంచి అనేక విభిన్న చిత్రాలను సృష్టించగలదు, దాని సొంత అవుట్‌పుట్‌లను తిరిగి తనిఖీ చేసుకోగలదు కూడా. ఆలోచనా సామర్థ్యాలతో ఈ మోడల్ భావన, చిత్రం మధ్య ఉన్న అంతరాన్ని మరింతగా పూడ్చగలదని ఓపెన్ఏఐ​ పేర్కొంది. ముఖ్యంగా కచ్చితత్వం, సమయపాలన, స్థిరత్వం, విజువల్ సమన్వయం చాలా కీలకమైనప్పుడు ఇది మరింత ఉపయోగపడుతుంది.

బహుభాషా టెక్స్ట్ రెండరింగ్: ఈ కొత్త "చాట్​జీపీటీ ఇమేజెస్ 2.0"లోని అత్యంత ముఖ్యమైన అప్‌గ్రేడ్‌లలో ఒకటి, చిత్రాలలోని టెక్స్ట్‌ను నిర్వహించగల దాని బహుభాషా సామర్థ్యం. ఇది ఇప్పుడు హిందీ, బెంగాలీ, చైనీస్, జపనీస్, కొరియన్ వంటి భాషలలో టెక్స్ట్‌ను విజువల్స్‌లోకి సజావుగా, కచ్చితంగా అనుసంధానించగలదు. దీనివల్ల పోస్టులు, ఇన్ఫోగ్రాఫిక్స్, ఎడ్యుకేషనల్ సంబంధిత కంటెంట్‌ను రూపొందించడం గణనీయంగా సులభం అవుతుంది. ఇది చిన్న టెక్స్ట్, ఐకాన్‌లు, యూజర్ ఇంటర్‌ఫేస్ ఎలిమెంట్స్‌తో కూడా మరింత విశ్వసనీయంగా పనిచేస్తుంది. ఈ రంగాలలో మునుపటి AI ఇమేజ్ మోడల్‌లు సంప్రదాయకంగా ఇబ్బంది పడ్డాయి. ఈ మెరుగుదలలు ఈ టూల్‌ను ప్రొఫెషనల్ డిజైన్ పనులకు, UI మాకప్ క్రియేషన్‌కు మరింత అనుకూలంగా చేస్తాయని ఓపెన్​ఏఐ చెబుతోంది. డిజైన్‌లో భాష కీలక పాత్ర పోషించే సందర్భాలలో ఈ ఫీచర్ కీలకంగా ఉంటుంది.

ఎవరికి అందుబాటులో ఉంటుంది?: ఈ కొత్త "ChatGPT Images 2.0" టెక్నాలజీని చాట్​జీపీటీ (ChatGPT), కోడెక్స్ (Codex), API ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల అంతటా విస్తరిస్తున్నారు. అయితే ఆలోచనా సామర్థ్యంతో కూడిన అధునాతన అవుట్‌పుట్‌లు కేవలం ప్లస్, ప్రో, బిజినెస్ సబ్​స్క్రైబర్​లకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి. అదనంగా, డెవలపర్లకు gpt-image-2 మోడల్ APIలో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో ధర మనం ఎంచుకున్న ఇమేజ్​ క్వాలిటీ, రిజల్యూషన్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ మోడల్ 2K వరకు రిజల్యూషన్‌తో చిత్రాలను రూపొందించగలదు, అయితే అధిక రిజల్యూషన్‌లు ప్రస్తుతం బీటా దశలో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఇది పాత్రలు, వస్తువులలో స్థిరత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ ఒకేసారి ఎనిమిది చిత్రాల వరకు రూపొందించగలదు.

అయితే, ఈ మోడల్ ఇంకా పూర్తి పరిపూర్ణత పొందలేదని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది. ఇది ముఖ్యంగా ఒరిగామి లేదా అసాధారణ కోణాల నుంచి చూసే వస్తువుల వంటి సంక్లిష్టమైన భౌతిక నిర్మాణాలను అర్థం చేసుకోవడంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవచ్చు. అంతేకాకుండా, అధిక వివరాలు లేదా పునరావృత నమూనాలను కలిగి ఉన్న డిజైన్లలో కూడా కొన్ని పరిమితులు తలెత్తవచ్చు.

