టీనేజర్ల కోసం ప్రత్యేక 'చాట్జీపీటీ'- అనుచిత కంటెంట్పై ఓపెన్ఏఐ కఠిన చర్యలు
టీనేజర్ల కోసం ఓపెన్ఐ 'చాట్జీపీటీ' కొత్త వెర్షన్ను పరిచయం చేసింది. వయసుకు మించిన సంభాషణలు, హానికరమైన కంటెంట్ ప్రభావానికి లోనుకాకుండా ఉండేలా ఇందులో బలమైన భద్రతా ప్రమాణాలను ఏర్పాటు చేశారు.
Published : August 19, 2026 at 5:13 PM IST
Hyderabad: ఓపెన్ఐ (OpenAI) సంస్థ టీనేజర్ల కోసం ప్రత్యేకంగా చాట్జీపీటీ (ChatGPT) కొత్త వెర్షన్ను పరిచయం చేసింది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (కృత్రిమ మేధస్సు) యుగంలో పెరుగుతున్న మొదటి తరం కోసం దీనిని రూపొందించారు. 13 నుంచి 17 సంవత్సరాల వయస్సు గల పిల్లల కోసం తీసుకొచ్చిన ఈ 'చాట్జీపీటీ ఫర్ టీన్స్' (ChatGPT for Teens) లో మరింత బలమైన భద్రతా ప్రమాణాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో ఆత్మహత్య, స్వయం హాని (self-harm), శృంగార లేదా లైంగిక సంభాషణల వంటి అంశాలకు సంబంధించిన కంటెంట్పై కఠినమైన నియంత్రణలు ఉంటాయి.
స్వయంగా చదువుకునేలా డిజైన్: వయోపరిమితికి తగిన వాతావరణంలో టీనేజర్లు ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో ఏఐ (AI)ని ఉపయోగించుకునేలా మార్గదర్శకత్వం చేయడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశమని కంపెనీ తెలిపింది. ఈ కొత్త వెర్షన్ విద్యార్థుల చదువుకు కూడా సహాయకారిగా నిలుస్తుంది. అయితే, ఇది ప్రశ్నలకు నేరుగా సమాధానాలు ఇవ్వడం లేదా స్కూల్ వ్యాసాలను (Essays) రాసివ్వడం లాంటివి చేయకుండా, విద్యార్థులు స్వయంగా సబ్జెక్టును నేర్చుకునేందుకు తోడ్పడే విధంగా దీనిని ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేశారు.
ఓపెన్ఐ వివరణ: ఓపెన్ఐ గ్లోబల్ పాలసీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆన్ ఓ'లేరీ మాట్లాడుతూ.. టీనేజర్లను వారి వయస్సుకు తగిన రీతిలో పరిగణించాలని కంపెనీ భావించిందని పేర్కొన్నారు. "మేము టీనేజర్లను టీనేజర్లలానే చూడాలనుకుంటున్నాము. అంటే వారి మానసిక ఎదుగుదల స్థాయికి తగినట్లుగా మా సాంకేతికత స్పందించాలి. వారిని చిన్న పిల్లలుగా భావించి తక్కువ చేయకూడదు, అదే సమయంలో వారు చూడకూడని లేదా తెలుసుకోకూడని హానికరమైన కంటెంట్ ప్రభావానికి లోనుకాకుండా రక్షణ కల్పించాలి" అని ఆమె అన్నారు.
చిన్నారుల హక్కుల పరిరక్షణ సంస్థ 'ఫెయిర్ప్లే' (Fairplay) కు చెందిన ఏఐ, ప్రైవసీ విభాగాల అసోసియేట్ జనరల్ కౌన్సెల్ బ్రెండన్ బౌఫార్డ్ ఈ కొత్త భద్రతా చర్యలను ఒక మంచి ముందడుగుగా అభివర్ణించారు. అయితే, ఈ నిబంధనల ప్రభావం ఎంతవరకు ఉంటుందనే దానిపై ఆయన అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. యువ వినియోగదారులు చాట్బాట్లకు విపరీతంగా అలవాటు పడటం (Compulsive use), వాటిపై మానసికంగా ఆధారపడటం (Emotional dependence) వంటి కీలక సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఓపెన్ఐ తీసుకున్న ఈ చర్యలు సరిపోతాయా లేదా అనే అంశంపై ఇంకా స్పష్టత లేదని ఆయన పేర్కొన్నారు.
"ఇలాంటి ప్రకటనలను సరైన దిశలో వేసిన అడుగుగా చూడవచ్చు. కానీ, కేవలం ఈ ప్రకటనను చూసి తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉన్నారనే తప్పుడు భ్రమలో పడకూడదని నేను హెచ్చరిస్తున్నాను" అని ఆయన అన్నారు.
మరోవైపు టీనేజర్లు ఏఐ చాట్బాట్లను ఉపయోగించడంపై తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, పిల్లల మానసిక వికాస నిపుణులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చదువుల్లో మోసాలకు పాల్పడటం, హానికరమైన సలహాలు పొందడం నుంచి మానసిక ఆధారితత వరకు అనేక ప్రమాదాలు దీనివల్ల పొంచి ఉన్నాయని వారు పేర్కొంటున్నారు. గతంలో ఒక నిఘా సంస్థ (Watchdog group) జరిపిన పరిశోధనలో.. చాట్జీపీటీ తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడిలో ఉన్న టీనేజర్లకు డ్రగ్స్ వాడకం, ఈటింగ్ డిజార్డర్స్ (ఆహారపు అలవాట్ల సమస్యలు), స్వయం హాని (Self-harm) కి సంబంధించిన వివరమైన మార్గదర్శకాలను అందించినట్లు గుర్తించారు.
ఇక 'కామన్ సెన్స్ మీడియా' (Common Sense Media) జరిపిన 2025 నాటి ఒక అధ్యయనం ప్రకారం.. అమెరికాలోని 70 శాతానికి పైగా టీనేజర్లు ఒంటరితనాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి (Companionship) ఏఐ చాట్బాట్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. వారిలో సగం మంది క్రమం తప్పకుండా ఏఐ భాగస్వాములను (AI companions) వాడుతున్నారు. ఈ సాంకేతికతపై యువతలో "భావోద్వేగ అతి-ఆధారితత" (Emotional overreliance) పెరుగుతోందనే ఆందోళనలను ఓపెన్ఐ సీఈవో సామ్ ఆల్ట్మన్ కూడా గతంలోనే అంగీకరించారు. యువతలో ఇప్పుడు ఇది "చాలా సాధారణమైన విషయంగా" మారిందని ఆయన అభివర్ణించారు.