ఓపెన్​ఏఐ నుంచి 'చాట్​జీపీటీ ట్రాన్స్​లేట్'- ఇక 'గూగుల్ ట్రాన్స్‌లేట్‌'ను మర్చిపోవాల్సిందేనా?

ఓపెన్‌ఏఐ సంస్థ ఎటువంటి ప్రకటనా లేకుండా సైలెంట్​గా "చాట్‌జీపీటీ ట్రాన్స్‌లేట్‌"ను ప్రారంభించింది. ఇది ఇప్పుడు గూగుల్ ట్రాన్స్‌లేట్‌తో నేరుగా పోటీపడనుంది!

Hyderabad: ఇప్పటివరకు భారతదేశంతో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది అనువాదం కోసం "గూగుల్ ట్రాన్స్​లేట్"​ను వినియోగిస్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఈ రేస్​లోకి ఓపెన్​ఏఐ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అమెరికాకు చెందిన ఈ టెక్ దిగ్గజం తన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) చాట్‌బాట్, చాట్‌జీపీటీ కోసం కొత్త స్వతంత్ర ఫీచర్ ఇంటర్‌ఫేస్ "చాట్‌జీపీటీ ట్రాన్స్‌లేట్‌"ను విడుదల చేసింది. కంపెనీ ముందుగా ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన లేకుండానే ఈ సాధనాన్ని చాలా సైలెంట్​గా తీసుకురావడం గమనార్హం.

ప్రస్తుతం ఈ కొత్త "చాట్‌జీపీటీ ట్రాన్స్‌లేట్‌" వెబ్, యాప్ వెర్షన్‌లలో అందుబాటులో ఉంది. ఇది 50 కంటే ఎక్కువ భాషలలో టెక్స్ట్, వాయిస్ లేదా చిత్రాల కచ్చితమైన ట్రాన్స్​లేషన్​ను అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. అయితే ప్రస్తుతం ఫొటోలను అప్‌లోడ్ చేసే ఆప్షన్​ అందుబాటులో లేదు. వాయిస్ ట్రాన్స్​లేషన్​ కూడా మొబైల్ బ్రౌజర్‌లో మైక్రోఫోన్ ఆన్ చేయబడినప్పుడు మాత్రమే పనిచేస్తోంది. దీన్నిబట్టి చూస్తే ఈ ఫీచర్ ఇంకా అభివృద్ధి దశలోనే ఉందని తెలుస్తోంది.

చాట్‌జీపీటీ ట్రాన్స్‌లేట్‌ మద్దతిచ్చే భాషలు: ప్రస్తుతానికి ఈ "చాట్​జీపీటీ ట్రాన్స్​లేట్" పరిమిత సంఖ్యలో భాషలకు మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. వీటిలో ఇంగ్లిష్, ఫ్రెంచ్, జర్మన్, హిందీ, స్పానిష్, జపనీస్, కొరియన్ వంటి ప్రధాన భాషలు ఉన్నాయి. ఇది తెలుగుతో సహా బెంగాలీ, గుజరాతీ, మరాఠీ, తమిళం, ఉర్దూ వంటి కొన్ని భారతీయ భాషలకు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.

దీని ప్రత్యేక ఏంటంటే?: కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం, ఇది మనం ఎటువంటి సందర్భంలో ట్రాన్స్​లేషన్​ కావాలని అడుగుతున్నామనేది కూడా గుర్తిస్తుంది. అదనంగా, వినియోగదారులు అధికారిక, అనధికారిక లేదా ప్రాంతీయ పదజాలాన్ని అభ్యర్థించవచ్చు. తద్వారా ట్రాన్స్​లేషన్​లు మరింత సహజంగా, ఆయా పరిస్థితులకు తగినట్లుగా పొందొచ్చు. ఉదాహరణకు, వినియోగదారులు ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయడానికి లేదా దిశలను అడగడానికి ఉపయోగపడే ఇటాలియన్ ఫ్రేజ్ లిస్ట్​ను సృష్టించవచ్చు లేదా జపనీస్ వ్యాపార భాషలో అధికారిక ఇమెయిల్‌ను కంపోజ్ చేయవచ్చు. ఈ ఫీచర్ వినియోగదారులు అందించిన ఫ్రేజ్, ఇడియమ్‌ల టోన్‌ను అర్థం చేసుకుంటుందని ఓపెన్​ఏఐ పేర్కొంది.

మొత్తంమీద ఈ ఫీచర్ "గూగుల్ ట్రాన్స్​లేటర్​"ను పోలి ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. దీంతో ఇది నేరుగా "గూగుల్ ట్రాన్స్​లేటర్​"తో పోటీపడుతుందని చెప్పొచ్చు. కానీ భాషల సంఖ్య పరంగా చూస్తే ఈ కొత్త "చాట్​జీపీటీ ట్రాన్స్​లేట్" ప్రస్తుతానికి గణనీయంగా వెనుకబడి ఉంది. "గూగుల్ ట్రాన్స్​లేటర్​" దాదాపు 243 భాషలలో అనువాదానికి మద్దతు ఇస్తుంది. ఇంకా ఇది ఇప్పటికే ఇమేజ్, డాక్యుమెంట్​, కెమెరా ఫీడ్‌, రియల్-టైమ్ కన్వర్జేషన్ ట్రాన్స్​లేషన్ వంటి ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. దీనితో పోలిస్తే, ఓపెన్‌ఏఐ కొత్త ట్రాన్స్​లేట్ ఇంటర్‌ఫేస్ చాలా ప్రాథమికమైనది. కానీ శైలి, స్వరానికి అనుగుణంగా వచనాన్ని మెరుగుపరిచే సామర్థ్యం దానిని కొంత ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతుంది.

