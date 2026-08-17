ఓపెన్ఏఐలో అంతర్గత మార్పులు- రక్షణ విభాగం 'ప్రిపేర్డ్నెస్ టీమ్' రద్దు: నివేదిక
ఓపెన్ఏఐ సంస్థలో ప్రస్తుతం అనేక మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. కీలక నిష్క్రమణలు, ఐపీఓ ప్రణాళికల మధ్య తాజాగా 'ప్రిపేర్డ్నెస్ టీమ్'ను సంస్థ రద్దు చేసినట్లు అంతర్జాతీయ నివేదికలు వెల్లడించాయి.
Published : August 17, 2026 at 10:54 AM IST
Hyderabad: ప్రముఖ కృత్రిమ మేధ (AI) సంస్థ 'ఓపెన్ఏఐ' (OpenAI) ప్రస్తుతం తీవ్ర అంతర్గత మార్పులతో వార్తల్లో నిలుస్తోంది. కీలకమైన ఉన్నతాధికారుల రాజీనామాలు, పబ్లిక్ లిస్టింగ్ (IPO) ప్రణాళికల మధ్య.. తాజాగా సంస్థలోని అత్యంత కీలకమైన 'ప్రిపేర్డ్నెస్ టీమ్' (Preparedness Team)ను ఓపెన్ఏఐ రద్దు చేసినట్లు అంతర్జాతీయ నివేదికలు వెల్లడించాయి. ఏఐ మోడళ్ల వల్ల సమాజానికి ఎదురయ్యే వినాశకరమైన ముప్పులను అంచనా వేసే ఈ రక్షణ విభాగాన్ని రద్దు చేయడం, ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏఐ భద్రతపై సరికొత్త చర్చకు దారితీస్తోంది.
ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ ప్రచురించిన కథనం ప్రకారం, ఓపెన్ఏఐ గత నెలలోనే ఈ బృందాన్ని రద్దు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
- ప్రిపేర్డ్నెస్ టీమ్ విధులు: ఏఐ నమూనాల (AI Models) వల్ల సమాజానికి ఎదురయ్యే తీవ్రమైన లేదా వినాశకరమైన ముప్పులను ముందస్తుగా అంచనా వేయడం, ఆ ప్రమాదాలను సమర్థవంతంగా అరికట్టే వ్యూహాలను అభివృద్ధి చేయడమే ఈ బృందం ప్రధాన బాధ్యత.
గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఓపెన్ఏఐ భద్రతా విభాగాలను రద్దు చేయడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలోనే సంస్థ తన 'మిషన్ అలైన్మెంట్ టీమ్' (Mission Alignment Team) ను కూడా రద్దు చేసింది. ఏఐ నమూనాలు సంస్థ ఆదర్శాలు, విలువలకు లోబడి పనిచేసేలా పర్యవేక్షించే బాధ్యతను ఆ బృందం నిర్వహించేది.
ఉద్యోగులను ఇతర విభాగాల్లోకి బదిలీ చేసిన ఓపెన్ఏఐ: ఈ మార్పుల నేపథ్యంలో ఓపెన్ఏఐ తమ సిబ్బందిని తొలగించలేదని నివేదిక పేర్కొంది. బదులుగా, సీనియర్ ఉద్యోగులను కంపెనీలోని ఇప్పటికే ఉన్న ఇతర విభాగాలలోకి బదిలీ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. సైబర్, బయోవంటి నిర్దిష్ట కీలకమైన ప్రిపేర్డ్నెస్ రంగాలపై వారు ప్రత్యేకంగా సారించనున్నారు.
గతంలో రీసెర్చ్ ఆధారితంగా పనిచేసిన ఓపెన్ఏఐ స్ట్రక్చర్లో, ఈ 'ప్రిపేర్డ్నెస్ యూనిట్' చివరిగా మిగిలిన కీలక విభాగాలలో ఒకటి. అంతకుముందే AGI రెడీనెస్, మిషన్ అలైన్మెంట్, సూపర్అలైన్మెంట్ విభాగాలను రద్దు చేసిన ఓపెన్ఏఐ, ఇప్పుడు ఈ బృందాన్ని కూడా రద్దు చేసింది.
ఈ తాజా పరిణామాలు ఓపెన్ఏఐ భద్రతా విధానాలపై మరిన్ని ఆందోళనలను రేకెత్తిస్తున్నాయి. నివేదిక ప్రకారం, ఇటీవల జరిగిన 'హగ్గింగ్ ఫేస్' ఘటన తర్వాత సంస్థలో ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగాయి. ఒక అంతర్గత పరీక్ష సమయంలో తమ AI వ్యవస్థలు నియంత్రణ దాటి, స్వయంగా మరొక AI కంపెనీ సర్వర్లను హ్యాక్ చేయడానికి ప్రయత్నించడమే ఇందుకు కారణం.
ఓపెన్ఏఐలో కీలక నిష్క్రమణలు:
సంస్థ ఎథిక్స్ చీఫ్ క్లో బకలార్ (Chloe Bakalar), చీఫ్ ఫ్యూచరిస్ట్ జాషువా అచియామ్ (Joshua Achiam), సేఫ్టీ లీడర్ జోహన్నెస్ హైడెకే (Johannes Heidecke) వంటి ఉన్నతాధికారుల రాజీనామాలు ఇప్పుడు సంస్థ అంతర్గతంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఓపెన్ఏఐ అంతర్గత పరిణామాలు తెలిసిన ఒక వ్యక్తి దీనిపై ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ (FT) తో మాట్లాడుతూ.. "పరిణామాలు కాస్త ఆందోళనకరంగా ఉన్నాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో భద్రతా లోపాలను సరిదిద్దడం అత్యంత అత్యవసరం" అని వ్యాఖ్యానించినట్లు సదరు నివేదిక పేర్కొంది.
ఇదిలావుండగా, గతేడాది ఫిబ్రవరిలో 'ఆంత్రోపిక్' (Anthropic) సంస్థ నుంచి వచ్చి ఓపెన్ఏఐ ప్రిపేర్డ్నెస్ టీమ్కు నేతృత్వం వహించిన డైలాన్ స్కాండినారో (Dylan Scandinaro).. ఇప్పుడు "రికార్సివ్ సెల్ఫ్-ఇంప్రూవింగ్" (recursive self-improving) ఏఐ భద్రతా పరమైన అంశాలపై పనిచేసే విభాగానికి బదిలీ అయినట్లు సమాచారం. రికార్సివ్ సెల్ఫ్-ఇంప్రూవింగ్ ఏఐ అంటే.. మనుషుల ప్రమేయం లేకుండా తమను తాము స్వయంగా మెరుగుపరుచుకోగల సామర్థ్యం ఉన్న ఏఐ మోడళ్లు.
కంపెనీ యాజమాన్యంలో జరుగుతున్న భారీ మార్పుల మధ్య ఈ అంతర్గత పునర్వ్యవస్థీకరణ (Restructuring) చోటుచేసుకుంది. కార్పొరేట్ క్లయింట్లను ఆకర్షించే బాధ్యతలతో గత డిసెంబర్లో చీఫ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ (CRO)గా నియమితులైన డెనిస్ డ్రెస్సర్ (Denise Dresser), ఏడాది కూడా గడవక ముందే తాను సంస్థను వీడుతున్నట్లు ఈ వారంలో ప్రకటించడం గమనార్హం.
రూ. 80 లక్షల కోట్ల ఐపీఓ ముంగిట అంతర్గత విభేదాలు!: ఇటీవలే సంస్థను వీడిన మాజీ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ (COO) బ్రాడ్ లైట్క్యాప్ (Brad Lightcap) బాటలోనే డెనిస్ డ్రెస్సర్ కూడా పయనించారు. కాగా, ఓపెన్ఏఐ అప్లికేషన్స్ విభాగాన్ని విజయవంతంగా నడిపించి, సీఈవో సామ్ ఆల్ట్మన్కు అత్యంత నమ్మకస్థురాలైన 'నెం. 2' (సెకండ్ ఇన్ కమాండ్) గా గుర్తింపు పొందిన ఫిడ్జీ సిమో (Fidji Simo) కూడా.. ఈ ఏడాది ఆరంభంలోనే తన పూర్తి స్థాయి బాధ్యతల నుంచి తప్పుకుని సలహాదారు (Adviser) పాత్రకు పరిమితమయ్యారు.
వీరితో పాటు కెవిన్ వైల్ (Kevin Weil), శ్రీనివాస్ నారాయణన్ (Srinivas Narayanan) వంటి మరికొందరు అగ్రశ్రేణి అధికారులు సైతం సంస్థను వీడటం లేదా ఇతర విభాగాలకు బదిలీ కావడం గమనార్హం. 1 ట్రిలియన్ డాలర్ల (దాదాపు రూ. 80 లక్షల కోట్ల) భారీ విలువతో ఐపీఓకు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో.. కంపెనీ యాజమాన్యంలో నెలకొన్న ఈ వరుస మార్పులు సంస్థలోని అంతర్గత అస్థిరతకు, లోపభూయిష్ట నిర్వహణకు సంకేతాలని కొందరు ఉద్యోగులు భావిస్తున్నారు.
ఈ ఏడాదిలోనే వస్తుందని భావించిన ఈ ఐపీఓ (లిస్టింగ్), ప్రస్తుత పరిణామాల నేపథ్యంలో వచ్చే ఏడాదికి వాయిదా పడే అవకాశం ఉందని ఈ ప్రణాళికలతో సంబంధం ఉన్న వర్గాలు వెల్లడించాయి. మరోవైపు, ఓపెన్ఏఐ ఇటీవల $852 బిలియన్ల విలువతో ఉద్యోగుల నుంచి షేర్లను తిరిగి కొనుగోలు చేస్తూ, దాదాపు $7 బిలియన్ల టెండర్ ఆఫర్ను పూర్తి చేసింది.
అదే సమయంలో, మార్కెట్లో గూగుల్ మద్దతు ఉన్న 'ఆంత్రోపిక్' సంస్థ నుంచి ఓపెన్ఏఐ గట్టి పోటీని ఎదుర్కొంటోంది. ఈ వ్యవహారంతో సంబంధం ఉన్న వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఓపెన్ఏఐ వార్షిక రాబడి (Annualised Revenue) గతేడాది ముగింపు నాటికి 24 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉండగా, ఈ నెల నాటికి అది సుమారు 40 బిలియన్ డాలర్లకు పెరిగింది. ఇందులో అధిక భాగం వృద్ధి ఐదు వారాల క్రితం 'GPT-5.6' విడుదలైన తర్వాతే నమోదైంది.
అయితే, ఆంత్రోపిక్ వార్షిక ఆదాయం 2025 చివరలో ఉన్న 9 బిలియన్ డాలర్ల నుంచి మే నాటికి 47 బిలియన్ డాలర్లకు పెరిగి, అదే వేగంతో వృద్ధిని కొనసాగిస్తోంది. అయినప్పటికీ, రెండు కంపెనీల రెవెన్యూ మోడల్స్, భాగస్వామ్య ఆదాయాల అకౌంటింగ్ విధానాల్లో వ్యత్యాసాలు ఉన్నందున, వీటి మధ్య ప్రత్యక్ష పోలిక సమంజసం కాకపోవచ్చు.