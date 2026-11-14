ఓపెన్ఏఐ నుంచి 'చాట్జీపీటీ వాలెట్'- ఆన్లైన్ పేమెంట్స్లో కొత్త శకం!
ఆన్లైన్ షాపింగ్, డిజిటల్ పేమెంట్స్ విధానంలో ఓపెన్ఏఐ విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది. వినియోగదారుల కార్డు వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతూ, వారి తరఫున ఏఐ ఏజెంట్లే స్వయంగా చెల్లింపులు జరిపే 'చాట్జీపీటీ వాలెట్'ను ప్రారంభించింది.
Published : November 14, 2026 at 5:57 PM IST
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం ఓపెన్ఏఐ మరో సంచలనానికి తెరలేపింది. 'చాట్జీపీటీ వాలెట్' పేరుతో సరికొత్త ఫీచర్ను తీసుకొచ్చింది. దీంతో ఇకపై మీ తరఫున AI ఏజెంట్లే షాపింగ్ చేసి, పేమెంట్ కూడా చేసేస్తాయి. అది కూడా మీ కార్డు నంబర్, వివరాలు ఏవీ చూడకుండానే! ఈ తరహా చెల్లింపులు జరిపే మొట్టమొదటి వాలెట్ ఇదేనని కంపెనీ చెబుతోంది. ప్రతి పేమెంట్కు ముందు సెక్యూరిటీ చెక్ తప్పనిసరి కావడంతో, యూజర్ల నిధుల భద్రత ఎలాంటి ఆందోళన అక్కర్లేదని ఓపెన్ఏఐ భరోసా ఇస్తోంది.
చాట్జీపీటీ వాలెట్ లభ్యత: ఈ వాలెట్ను అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్, మాస్టర్కార్డ్, వీసా సంస్థల భాగస్వామ్యంతో రూపొందించారు. ఇటీవలే చాట్జీపీటీలో ప్రారంభించిన 'డాట్స్' (Dots) అనే స్వతంత్ర AI ఏజెంట్ల ద్వారా ఈ ఫీచర్ను ఇప్పటికే అందుబాటులోకి తీసుకురావడం ప్రారంభించారు. అయితే, ప్రస్తుతం ఇది అమెరికా (US)లోని చాట్జీపీటీ ప్రో సబ్స్క్రైబర్లకు మాత్రమే పరిమితమైంది. దీన్ని వినియోగించాలంటే యూజర్లకు కనీసం 18 ఏళ్లు నిండి ఉండటంతో పాటు, అమెరికాలో జారీ చేసిన అర్హత గల కార్డు తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
Now your dot can securely complete purchases on your behalf—with your approval. With ChatGPT Wallet, agents pay without access to your actual card details. Every purchase requires a security check. ChatGPT Wallet is rolling out starting today to dots, for Pro subscribers in the US. https://t.co/OnAl3SKQ3n— ChatGPT (@ChatGPT) November 13, 2026
ఇకపై కొనుగోలు కూడా ఇక్కడే!: ప్రతి వారం సుమారు 120 కోట్ల (1.2 బిలియన్) మంది చాట్జీపీటీని ఉపయోగిస్తున్నారని ఓపెన్ఏఐ చెబుతోంది. వీరిలో చాలా మంది ఇప్పటికే తమకు కావాల్సిన వస్తువుల గురించి తెలుసుకోవడానికి, ధరలను పోల్చి చూడటానికి, ఏది కొనాలో నిర్ణయించుకోవడానికి దీన్ని వాడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మరో అడుగు ముందుకేసి, యూజర్ల కొనుగోలు ప్రక్రియను కూడా తన ప్లాట్ఫామ్పైనే పూర్తి చేయించాలనే లక్ష్యంతో సంస్థ ఈ కొత్త వాలెట్ను తీసుకొచ్చింది.
Now your dot can securely complete purchases on your behalf—with your approval. With ChatGPT Wallet, agents pay without access to your actual card details. Every purchase requires a security check. ChatGPT Wallet is rolling out starting today to dots, for Pro subscribers in the US. https://t.co/OnAl3SKQ3n— ChatGPT (@ChatGPT) November 13, 2026
కొనుగోలు ప్రక్రియ ఎలా సాగుతుందంటే?: వినియోగదారులు ఒకసారి తమ కార్డును వాలెట్లో జత చేస్తే చాలు, ఆ తర్వాత ప్రతిసారీ పేమెంట్ వివరాలు నమోదు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ప్రతి కొనుగోలుకు ముందు కొనుగోలు చేస్తున్న వస్తువులు, మొత్తం బిల్లు, ఎంచుకున్న కార్డు వివరాలు యూజర్కు కనిపిస్తాయి. ఆ తర్వాత ఫేస్ ఐడీ (Face ID) లేదా ఫింగర్ప్రింట్ స్కాన్ వంటి భద్రతా తనిఖీ ద్వారా ఆమోదం తెలపాల్సి ఉంటుంది. AI ఏజెంట్ ఏమేం కొనుగోలు చేయడానికి అనుమతి ఇచ్చారో, ప్రతి ఆమోదం స్పష్టమైన రికార్డుగా నమోదవుతుంది.
వినియోగదారుడు అనుమతి ఇచ్చిన వెంటనే, పేమెంట్ నెట్వర్క్ ఒక 'పేమెంట్ టోకెన్' (Payment Token)ను సృష్టిస్తుంది. అంటే, మీ అసలు కార్డు వివరాలను నేరుగా వాడకుండా, వాటి స్థానంలో పనిచేసే ఒక తాత్కాలిక డూప్లికేట్ నంబర్ను తయారు చేస్తుందన్నమాట. దీనికి ప్రత్యేక కార్డు నంబర్, సెక్యూరిటీ కోడ్, గడువు తేదీ ఉంటాయి. డబ్బులు యూజర్ ఎంచుకున్న కార్డు నుంచే కట్ అయినప్పటికీ, అటు వ్యాపారికి గానీ, ఇటు AI ఏజెంట్కు గానీ మీ అసలు కార్డు వివరాలు ఏమాత్రం కనిపించవు.