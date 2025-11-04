నేటి నుంచి ఉచితంగా "ChatGPT Go" ప్లాన్- యాక్టివేట్ చేసుకోండిలా!
చాట్జీపీటీ యూజర్లకు గుడ్న్యూస్- ఏడాది పాటు ఉచితంగా "ChatGPT Go"!
Published : November 4, 2025 at 12:19 PM IST
Hyderabad: చాట్జీపీటీ యూజర్లకు గుడ్న్యూస్. ఓపెన్ఏఐ నేటి నుంచి భారత్లోని వినియోగదారులకు "ChatGPT Go" ప్లాన్ను పూర్తి ఉచితంగా అందిస్తోంది. దీంతో ఇప్పుడు భారతీయ వినియోగదారులు సబ్స్క్రిప్షన్ రుసుము చెల్లించకుండానే అధునాతన AI ఫీచర్లను ఉపయోగించుకోగలరు. ఈ ఆఫర్ ఏడాది పాటు చెల్లుబాటు అవుతుంది.
గతంలో ఈ ప్లాన్ నెలకు రూ. 399 లేదా దాదాపు 5 US డాలర్లకు అందుబాటులో ఉండేది. భారతదేశం ఓపెన్ఏఐకి రెండవ అతిపెద్ద మార్కెట్. ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీ తన AI టూల్స్ను ఇక్కడ విస్తరించే దిశగా ఈ చర్య తీసుకుంది. విద్య, వ్యాపారం, కోడింగ్, సృజనాత్మక ప్రాజెక్టుల కోసం చాట్జీపీటీని ఉపయోగించే లక్షలాది మంది భారతీయులకు ఈ ప్లాన్ ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.
ఓపెన్ఏఐ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం భారతదేశంలో AI వినియోగాన్ని ప్రోత్సాహిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ ప్రభుత్వ "ఇండియా AI మిషన్"కు అనుగుణంగా ఉందని, ఇది పరిశ్రమలలో AI అక్షరాస్యత, ఆవిష్కరణలను పెంచుతుందని కంపెనీ తెలిపింది. ఓపెన్ఏఐ విద్య, పౌర సంస్థలతో కలిసి పనిచేస్తూ మెట్రో నగరాలకు మించి గ్రామీణ ప్రాంతాలకూ AI చేరుకోవడంపై దృష్టి సారిస్తోంది.
ChatGPT Go ప్రయోజనాలు: "ChatGPT Go" అనేది మిడ్-లెవల్ ప్లాన్. ఇది GPT-5 మోడల్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది వేగవంతమైన, మరింత కచ్చితమైన, సున్నితమైన ప్రత్యుత్తరాలను అందిస్తుంది.
- ఉచిత వెర్షన్ కంటే 10x ఎక్కువ మెసెజ్ లిమిట్లు
- 10x ఎక్కువ ఇమేజ్ జనరేషన్, ఫైల్ అప్లోడ్లు
- 2x ఎక్కువ మెమరీ. ఇది చాట్బాట్ మునుపటి సంభాషణలను గుర్తుంచుకోవడానికి, వ్యక్తిగతీకరించిన ప్రత్యుత్తరాలను అందించడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
- దీర్ఘ సంభాషణలు, డాక్యుమెంట్ సారాంశాలు లేదా విశ్లేషణ, ఇమేజ్ క్రియేషన్
- వర్క్, స్టడీ లేదా వ్యక్తిగత ఉపయోగం కోసం కంటెంట్ జనరేషన్
ఈ ప్లాన్ ఉచిత వెర్షన్ కంటే వేగవంతమైన, తెలివైన సమాధానాలను అందిస్తుంది. తద్వారా వినియోగదారులకు అధునాతన AI అనుభవాన్ని ఇస్తుంది. ఓపెన్ఏఐ VP, ChatGPT అధిపతి నిక్ టర్లీ మాట్లాడుతూ.. "భారతదేశం మొట్టమొదటి డేడే ఎక్స్ఛేంజ్ ఈవెంట్కు ముందు, మేం ChatGPT Goని ఒక ఏడాది పాటు ఉచితంగా అందిస్తున్నాం. ఇది అధునాతన AIతో ఎక్కువ మంది ప్రయోజనం పొందేందుకు, కొత్త విషయాలను నేర్చుకుని సృష్టించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది" అని అన్నారు. దీంతోపాటు ఈ ప్లాన్ ధర నెలకు రూ. 399 కాగా, ఇప్పుడు ఏడాది పాటు పూర్తి ఉచితంగా అందిస్తున్నామని జోడిస్తూ "X"లో పోస్ట్ చేశారు.
ఇప్పటికే ఉన్న సబ్స్క్రైబర్ల సంగతేంటి?: భారతదేశంలో ఇప్పటికే ఉన్న "ChatGPT Go" సబ్స్క్రైబర్లు ఆటోమేటిక్గా 12 నెలల ఉచిత ప్లాన్కు అప్గ్రేడ్ అవుతారు. ఇందుకోసం తమ ప్లాన్ను క్యాన్సిల్, రీ-అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక సంవత్సరం తర్వాత సాధారణ ధర వర్తిస్తుంది.
ఆఫర్ను ఎలా పొందాలి?: ఈ ఆఫర్ను పొందడానికి ChatGPT వెబ్సైట్ లేదా మొబైల్ యాప్లో లాగిన్ అవ్వండి లేదా సైన్ అప్ చేయండి. లాగిన్ అయిన తర్వాత, అర్హత ఉన్న వినియోగదారులు "ChatGPT Go"ని ఉచితంగా యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆఫర్ ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉంది. ఓపెన్ఏఐ ద్వారా ఈ చొరవ భారతదేశంలో AI విప్లవానికి ఆజ్యం పోస్తుంది. ఇప్పుడు లక్షలాది మంది వినియోగదారులు అధునాతన ఏఐ టూల్స్ను ఉచితంగా పొందుతారు. ఇది కొత్త ఆవిష్కరణలతో పాటు ఉత్పాదకతను పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.
"ChatGPT Go"ని ఉచితంగా యాక్టివేట్ చేసుకోవడం ఎలా?: ఇందుకోసం కింది దశలను అనుసరించండి.
1. ChatGPT వెబ్సైట్ లేదా యాప్ను తెరవండి.
- బ్రౌజర్లో chatgpt.com (https://chatgpt.com) తెరవండి లేదా
- మీ మొబైల్లో ChatGPT యాప్ (iOS/Android)ని డౌన్లోడ్ చేసి ఓపెన్ చేయండి.
2. లాగిన్ అవ్వండి లేదా సైన్ అప్ చేయండి.
- మీ email/Google/Microsoft ఖాతాతో లాగిన్ అవ్వండి.
- మీరు కొత్త యూజర్ అయితే సైన్ అప్ చేయండి (భారతీయ ఫోన్ నంబర్/ఇమెయిల్ ఉపయోగించండి).
3. ప్రొఫైల్ ఐకాన్పై క్లిక్ చేయండి.
- దిగువ ఎడమవైపున ఉన్న ప్రొఫైల్ ఐకాన్ (లేదా ☰ మెనూ) తెరవండి.
- అప్పుడు మీకు "Upgrade to Go" లేదా "ChatGPT Go" ఆప్షన్ కన్పిస్తుంది.
4. "ChatGPT Go"ని ఎంచుకోండి.
- ChatGPT Go ప్లానర్పై క్లిక్ చేయండి.
- "Free for 1 year (India)" వంటి మెసెజ్ కన్పిస్తుంది.
5. ఉచితంగా యాక్టివేట్ చేయండి.
- "Activate for Free" లేదా "Get Go Free" బటన్పై క్లిక్ చేయండి.
- ఎలాంటి పేమెంట్ వివరాలను పూరించాల్సిన అవసరం లేదు.
6. కన్ఫర్మెషన్ మెసెజ్ వస్తుంది.
- "ChatGPT Go activated for 1 year" అనే కన్ఫర్మేషన్ మెసెజ్ మీకు వస్తుంది.
- ఇప్పుడు 10x మెసెజ్ లిమిట్, ఇమేజ్ జనరేషన్, ఫైల్ అప్లోడ్ యాక్టివేట్ అవుతాయి.