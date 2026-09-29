భద్రతా కారణాలతో కొత్త మోడల్ విడుదల నిలిపివేసిన ఓపెన్ఏఐ- 'ఆస్ట్రా 6.1' రావడం లేదా?
భద్రతా కారణాలు, పెరుగుతున్న AI ముప్పుల నేపథ్యంలో ఓపెన్ఏఐ (OpenAI) తన సరికొత్త మోడల్ విడుదలను రద్దు చేస్తున్నట్లు ధ్రువీకరించింది.
Published : September 29, 2026 at 1:01 PM IST
Hyderabad: చాట్జీపీటీ తయారీ సంస్థ ఓపెన్ఏఐ తన సరికొత్త AI మోడల్ విడుదలను నిలిపివేసింది. అంతర్గత పరీక్షల్లో ఈ మోడల్ భద్రతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా లేదని తేలడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కంపెనీ సోమవారం ధ్రువీకరించింది. నిలిపివేసిన ఆ మోడల్ 'ఆస్ట్రా 6.1' కావచ్చని సమాచారం.
ఓపెన్ఏఐ వార్షిక డెవలపర్ సదస్సు 'ఓపెన్ఏఐ డెవ్డే' (OpenAI DevDay) శాన్ఫ్రాన్సిస్కోలో జరగడానికి ఒక రోజు ముందు ఈ వార్త వెలువడింది. ఈ సదస్సులో కంపెనీ అనేక కీలక ప్రకటనలు చేయనుందని భావిస్తుండగా, అయితే వాటిలో ఆస్ట్రా కొత్త వెర్షన్ ఉంటుందా లేదా అనే దానిపై స్పష్టత లేదు.
ఇకపోతే 'ఆస్ట్రా 6.1' మునుపటి మోడళ్ల కంటే కొన్ని అంశాలలో మెరుగ్గా ఉన్నప్పటికీ, "అది నిర్దేశించిన పరిధిలో, అనుమతుల మేరకు పనిచేయడంలో, చేసిన పనిని యూజర్కు తెలియజేసే విధానంలో అంచనాలను అందుకోలేదు" అని ఓపెన్ఏఐ సేఫ్టీ సిస్టమ్స్ విభాగం అధిపతి సాచి జైన్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
"కంపెనీలో మోడల్ అభివృద్ధి దశలో ఉన్నా లేదా వినియోగదారులకు విడుదల చేసినా సరే, అది సురక్షితంగా ఉండేలా చూసుకోవాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. అయితే, వినియోగదారులకు విడుదల చేసేటప్పుడు మాత్రం భద్రత, లక్ష్యాల అనుకూలత (alignment) విషయంలో మేము అత్యున్నత ప్రమాణాలను పాటిస్తాము" అని జైన్ పేర్కొన్నారు.
ఏఐ భద్రతపై ఆందోళనలు: గత కొన్ని నెలల్లో AI భద్రతపై ఆందోళనలు మరింత పెరిగాయి. ఓపెన్ఏఐ, దాని ప్రత్యర్థి సంస్థ ఆంథ్రోపిక్ అభివృద్ధి చేసిన మోడళ్లు పరీక్షల సమయంలో భద్రతా ఉల్లంఘనలకు పాల్పడటమే ఇందుకు కారణం.
ఓపెన్ఏఐ మోడళ్లతో రూపొందించిన ఏజెంట్లు అమెరికా ఫెడరల్ ఏజెన్సీలు నిర్వహిస్తున్న వెబ్సైట్లు, ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వ ఆరోగ్య గణాంకాల పోర్టల్, AI మోడళ్ల రిపాజిటరీ అయిన 'హగ్గింగ్ ఫేస్'ను అనధికారికంగా యాక్సెస్ చేశాయి.
తమ AI మోడళ్లు అనుమతి లేకుండా ప్రభుత్వ వెబ్సైట్లను యాక్సెస్ చేసిన ఆస్ట్రేలియా ఘటనపై సరిగ్గా స్పందించలేకపోయినందుకు ఓపెన్ఏఐ సోమవారం క్షమాపణలు కోరింది.
"మేము క్షమాపణలు కోరుతున్నాం, భవిష్యత్తులో మెరుగ్గా వ్యవహరించేందుకు కృషి చేస్తాం" అని ఓపెన్ఏఐ ఒక బ్లాగ్పోస్ట్లో పేర్కొంది. అలాగే ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, తాము తీసుకున్న చర్యలు, ఆస్ట్రేలియా ప్రజల నమ్మకాన్ని తిరిగి పొందేందుకు చేపట్టబోయే చర్యలను వెల్లడిస్తామని జోడించింది.
"మా దర్యాప్తు పూర్తయిన తర్వాత ప్రభావిత ఏజెన్సీలకు వివరణాత్మక నివేదిక ఇవ్వాలన్నదే మా లక్ష్యం. అయితే, ప్రాథమిక వివరాలను ముందే పంచుకుని, కొత్త విషయాలు తెలిసిన వెంటనే ఆస్ట్రేలియా ఏజెన్సీలకు తెలియజేస్తూ ఉండాల్సింది" అని పేర్కొంది.
ఓపెన్ఏఐ, ఆంత్రోపిక్ సహా ఇతర ప్రధాన AI డెవలపర్లు నష్టాలను తగ్గించేందుకు భద్రతా ప్రమాణాలతో కూడిన మోడళ్లను, అలాగే మానవ విలువలకు అనుగుణంగా ఉండే మోడళ్లను రూపొందించడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తామని హామీ ఇచ్చాయి.
ఇదిలా ఉండగా, అమెరికాకు చెందిన చిప్ తయారీ దిగ్గజం ఎన్విడియా సోమవారం స్వయంప్రతిపత్తి కలిగిన AI ప్రోగ్రామ్లు తమకు ఇచ్చిన సూచనలను దాటి వ్యవహరించకుండా నిరోధించే వ్యవస్థను రూపొందించినట్లు ప్రకటించింది.
ఈ సందర్భంగా AI అదుపు తప్పడంపై మాట్లాడుతూ.. "ఇది ఒక ఇంజినీరింగ్ సమస్య అని నేను నమ్ముతున్నాను.. ఇది ఇంజినీరింగ్ సమస్యే అయి ఉండాలని మనమందరం ఆశించాలి. ఒకవేళ ఇది ఇంజినీరింగ్ సమస్య కాకపోతే, దీనికి పరిష్కారమే లేదు" అని ఎన్విడియా సీఈవో జెన్సెన్ హువాంగ్ సోమవారం CNBC బ్రాడ్కాస్టర్తో అన్నారు.
మరోవైపు UK ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని AI సెక్యూరిటీ ఇన్స్టిట్యూట్ (AISI) సోమవారం ఒక అధ్యయనాన్ని ప్రచురించింది. అందులో GPT-6 ఆస్ట్రా పరీక్షల సమయంలో దాని మునుపటి వెర్షన్లయిన GPT-5.6 సోల్, GPT-5.5 కంటే ఎక్కువసార్లు అదుపు తప్పిందని తేలింది. సిమ్యులేషన్లలో, ఇతర రెండు ఇంటర్ఫేస్లతో పోలిస్తే GPT-6 స్వయంగా గణనీయంగా అధిక రేట్లలో సైబర్దాడులకు పాల్పడినట్లు వెల్లడైంది.