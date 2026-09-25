ఏఐ భద్రతపై కీలక అడుగు- స్వతంత్ర సంస్థ ఏర్పాటుపై టెక్ దిగ్గజాల చర్చలు
ఏఐ భద్రతపై ఆందోళనల నేపథ్యంలో టెక్ దిగ్గజాలు గూగుల్, ఓపెన్ఏఐ, ఆంత్రోపిక్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ఫ్రాంటియర్ మోడళ్లకు భద్రతా పరీక్షలు నిర్వహించి, ప్రమాణాలు నిర్దేశించేందుకు 'SAFA' అనే స్వతంత్ర సంస్థను ఏర్పాటు చేయనున్నాయి.
Published : September 25, 2026 at 3:10 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజాలు గూగుల్, ఓపెన్ ఏఐ, ఆంత్రోపిక్ సంయుక్తంగా కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ భద్రత కోసం స్వతంత్ర సంస్థను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించాయి. 2026 చివరి నాటికి లేదా 2027 ప్రారంభంలో ఈ సంస్థను ప్రారంభించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి తాత్కాలికంగా స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఫర్ ఫ్రాంటియర్ ఏఐ (SAFA) అని నామకరణం చేశాయి.
ప్రముఖ టెక్ వెబ్సైట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ వెల్లడించిన నివేదికలో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. నివేదిక ప్రకారం ఈ సంస్థ ప్రభుత్వానికి అతీతంగా, స్వతంత్రంగా పనిచేయనుంది. ప్రజా భద్రతకు సంబంధించి ఆయా సంస్థలు ఇచ్చిన హామీలకు ఆచరణాత్మక ప్రమాణాలను రూపొందించడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం. అంతేకాకుండా, వాణిజ్యపరంగా విడుదల కాకముందే అత్యాధునిక ఏఐ నమూనాలను అభివృద్ధి చేసే డెవలపర్లకు ప్రత్యక్ష సహకారం అందిస్తుంది.
https://t.co/PTeDiv1b6L— Demis Hassabis (@demishassabis) July 14, 2026
ఎవరి చేతికి పగ్గాలు?: నివేదికల ప్రకారం, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (CEO) పాత్ర కోసం మూడు కంపెనీలు వైట్ హౌస్ మాజీ AI పాలసీ అడ్వైజర్ శ్రీరామ్ కృష్ణన్తో చర్చలు జరిపాయి. అలాగే మాజీ వైట్హౌస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీ కార్యాలయం డైరెక్టర్ ఆర్తి ప్రభాకర్ను కూడా ఈ సంస్థలో అత్యున్నత పదవిని చేపట్టాలని సంప్రదించాయి. సంస్థ స్వయంగా మోడళ్లపై అంతర్గత మదింపులు నిర్వహించాలా వద్దా అనే దానిపై కూడా కంపెనీలు పరిశీలిస్తున్నాయి.
ఇదిలా ఉండగా, అమెరికాలో ఇప్పటికే 'సెంటర్ ఫర్ ఏఐ స్టాండర్డ్స్ అండ్ ఇన్నోవేషన్' పేరుతో ప్రభుత్వ సంస్థ సమాఖ్య స్థాయిలో మూల్యాంకనం చేస్తోంది. అయితే సంక్లిష్టమైన ఫ్రాంటియర్ సిస్టమ్లను పూర్తిగా పరిశీలించేందుకు ఈ ప్రభుత్వ ఏజెన్సీకి తగిన సాంకేతిక, ఆర్థిక వనరులు లేవని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
చర్చలు ఎలా ముందుకు సాగాయి?: గత కొన్ని వారాలుగా పరిశ్రమలో జరుగుతున్న చర్చల ఫలితమే ఈ చర్య. దాదాపు పది రోజుల క్రితం ఓపెన్ఏఐ ప్రతినిధి సీఎన్బీసీతో మాట్లాడుతూ, కంపెనీ గూగుల్, ఆంత్రోపిక్తో కలిసి ఒక భద్రతా వ్యవస్థపై చురుకుగా చర్చలు జరుపుతోందని తెలిపారు. జులైలో గూగుల్ డీప్మైండ్ సహ వ్యవస్థాపకుడు, ఆల్ఫాబెట్ చీఫ్ సైంటిస్ట్ సర్ డెమిస్ హసబిస్ చేసిన ప్రతిపాదన ఈ చర్చలకు బలం చేకూర్చింది.
అమెరికా మద్దతుతో పబ్లిక్-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం లేదా స్వీయ నియంత్రణ పర్యవేక్షణ తరహాలో పనిచేసే ఒక ప్రమాణాల సంస్థ ఉండాలని ఆయన 'X'లో పోస్ట్ చేశారు. దీనిని ఆర్థిక పరిశ్రమ నియంత్రణ సంస్థ ఫిన్రాతో పోల్చారు.
మార్కెట్లో మూడు కంపెనీలు ఒకదానిని మించి మరొకటి ముందుకు వెళ్లేందుకు పోటీ పడుతున్నప్పటికీ, వాటి నాయకత్వంపై తలెత్తే భారీ రిస్కులు, భద్రతా ముప్పుల గురించిన ఆందోళనలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ నెల ప్రారంభంలో ఆంత్రోపిక్ సీఈవో డారియో అమోడీ ఒక వ్యాసం రాస్తూ, ఫ్రాంటియర్ మోడళ్ల విడుదల వేగాన్ని తగ్గించాలని ఏఐ పరిశ్రమకు విజ్ఞప్తి చేశారు. భద్రతా వ్యవస్థ పురోగమించడానికి అవకాశం కల్పించాలని ఆయన అన్నారు. ఈ అంశాలన్నీ సామూహిక పర్యవేక్షణ దిశగా ముందుకు సాగేందుకు దోహదపడ్డాయి.