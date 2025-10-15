చాట్జీపీటీలో అడల్ట్ మోడ్- 'ట్రీట్ అడల్ట్స్ లైక్ అడల్ట్స్': ఓపెన్ఏఐ సీఈవో
చాట్జీపీటీలో కొత్త ఫీచర్- అయితే వారికి మాత్రమే!
Published : October 15, 2025 at 4:23 PM IST
Hyderabad: ఓపెన్ఏఐ చాట్జీపీటీ కోసం కొత్త ఫీచర్ను ప్రకటించింది. "అడల్ట్ మోడ్" పేరుతో తీసుకొస్తున్న ఈ ఫీచర్ సహాయంతో చాట్జీపీటీ ఇప్పుడు హ్యూమన్-లైక్, ఎమోజీ-ఫ్రెండ్లీ, ఫ్లర్టీ టోన్తో పాటు రొమాంటిక్ సంభాషణలకూ సపోర్ట్ చేస్తుంది. అయితే ఇది కేవలం ధృవీకరించిన వయోజనులకు మాత్రమే. దీనిపై కంపెనీ సీఈవో సామ్ ఆల్ట్మాన్ తన అధికారిక సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్ ఎక్స్ వేదికగా ఓ పోస్ట్ చేశారు. ఆ వివరాలు మీకోసం.
చాట్జీపీటీ అడల్ట్ మోడ్: ఓపెన్ఏఐ సీఈవో ఎక్స్లో ఒక సుదీర్ఘ పోస్ట్లో చాట్జీపీటీ ఇప్పుడు వెరిఫైడ్ అడల్ట్స్కు మాత్రమే " మోర్ ఓపెన్ అండ్ మోర్ పర్సనల్ (more open and personal)"గా ఉంటుందని స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి హాని కలిగించకుండా ఉండటానికి కంపెనీ ప్రారంభంలో చాట్జీపీటీపై గణనీయమైన పరిమితులను విధించిందని సామ్ ఆల్ట్మాన్ తన పోస్ట్లో గుర్తుచేశారు. అయితే ఇప్పుడు కంపెనీ వయో పరిమితి టూల్స్, AI ఆధారిత భద్రతా వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయడంతో ఇప్పుడు ఈ పరిమితులను సడలిస్తోంది.
చాట్జీపీటీ ఎమోషనల్ ఫీలింగ్స్ను కూడా అర్థం చేసుకుంటుందా?: కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. ధృవీకరించిన వయోజన వినియోగదారులు చాట్జీపీటీలో "అడల్ట్ మోడ్"ను ఉపయోగించవచ్చు. ఇది వీరికి మానవుల మాదిరిగానే మరింత భావోద్వేగ భావాలతో ప్రవర్తించడానికి, కొంచెం ఫ్లర్టింగ్, ఫ్రెండ్లీ టోన్లో మాట్లాడేందుకు మరిన్ని ఎమోజీలను ఉపయోగించడానికి అనుమతిస్తుంది.
చాట్జీపీటీలో ఈ కొత్త అప్డేట్, GPT-5 లాంఛ్ తర్వాత ఓపెన్ఏఐ తొలగించిన "GPT-4o" పర్సనాలిటీ వెర్షన్ను పోలి ఉంటుంది. అయితే వినియోగదారుల నుంచి భారీ స్పందన రావడంతో కంపెనీ దానిని తిరిగి చాట్జీపీలో తీసుకురావాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు కంపెనీ చాట్జీపీటీని తిరిగి తన మానవీయ స్పర్శకు (Human-like Touch) తీసుకురావాలని కోరుకుంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో తీసుకువస్తున్న ఈ కొత్త ఫీచర్ సంభాషణలను మునుపటి కంటే సహజంగా, వాస్తవికంగా అనిపించేలా చేస్తుంది. మరికొన్ని వారాల్లోనే ఈ "అడల్ట్ మోడ్" చాట్జీపీటీలో ఎంట్రీ ఇవ్వబోతోంది.
"మీ చాట్జీపీటీ మరింత మానవీయంగా స్పందించాలని లేదా స్నేహితుడిలా మాట్లాడాలని మీరు కోరుకుంటే అది ఇప్పుడు అలా చేస్తుంది. కానీ మీరు కోరుకున్నప్పుడు మాత్రమే, ఇందులో ఎటువంటి బలవంతం లేదు." - సామ్ ఆల్ట్మాన్, ఓపెన్ఏఐ సీఈవో
రోమాంటిక్ సంభాషణలూ: దీంతోపాటు చాట్జీపీటీ ఇప్పుడు లైంగికంగా ప్రేరేపించే సంభాషణలకు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుందని సామ్ ఆల్ట్మాన్ వెల్లడించారు. ఆయన మరో కొత్త ప్రకటనలో "ఎరోటికా ఫర్ వెరిఫైడ్ అడల్ట్స్" అనే కొత్త ఫీచర్ గురించి ప్రస్తావించారు. ఇది "అడల్ట్ మోడ్"లో భాగంగా ఉంటుంది. ఇందులో "ఎరోటికా" అనే పదానికి శృంగారభరితం, ఉత్తేజపరిచేది లేదా లైంగికంగా ప్రేరేపించేది అని అర్థం. ఈ ఫీచర్ను డిసెంబర్లో చాట్జీపీటీలో తీసుకొస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. అయితే దీన్ని కూడా ధృవీకరించిన వయోజన వినియోగదారులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుందని తెలిపారు.
అయితే కంపెనీ ఈ ఫీచర్ యాక్సెస్కు వినియోగదారుల వయస్సును ఎలా నిర్ణయిస్తుందో, లేదా ధృవీకరిస్తుందో ఇంకా వెల్లడించలేదు. కానీ 18 ఏళ్లు లేదా అంతకంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న వినియోగదారులకు ఈ ఫీచర్ పూర్తిగా బ్లాక్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందని సామ్ ఆల్ట్మాన్ ధృవీకరించారు.
We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right.— Sam Altman (@sama) October 14, 2025
Now that we have…
ఓపెన్ఏఐ సీఈవో నుంచి వచ్చిన ఈ కొత్త ప్రకటనలు.. కంపెనీ ఇప్పుడు తన చాట్జీపీటీని పరిణతి చెందిన, భావోద్వేగ కనెక్షన్తో కూడిన AI చాట్బాట్గా మార్చడానికి సిద్ధమవుతోందని సూచిస్తున్నాయి. చాట్జీపీటీ గతంలో టెక్స్ట్-ఆధారిత సాధనంగా ఉండగా, ఇది ఇప్పుడు వినియోగదారుల మెంటల్ హెల్త్, వైబ్లకు అనుగుణంగా ప్రతిస్పందనలను మారుస్తుంది. దీంతో వినియోగదారులకు తన తోటి మనిషితోనే మాట్లాడుతున్న భావన కలుగుతుంది.