'ColorOS 17' రోల్అవుట్ ప్రణాళికను ప్రకటించిన వన్ప్లస్- మీ ఫోన్కు ఎప్పుడొస్తుందో తెలుసుకోండి!
వన్ప్లస్ తన లేటెస్ట్ 'ColorOS 17' నవంబర్ రోల్అవుట్ ప్రణాళికను ప్రకటించింది. ఈ అప్డేట్ ఇప్పటికే వన్ప్లస్ 13ఆర్ (OnePlus 13R) మోడల్కు లభించగా, త్వరలోనే మరో 4 పాత మోడళ్లకు అందుబాటులోకి రానుంది.
Published : November 9, 2026 at 2:30 PM IST
Hyderabad: ఆండ్రాయిడ్ 17 ఆధారంగా రూపొందించిన సరికొత్త కలర్ఓఎస్ 17 (ColorOS 17) సాఫ్ట్వేర్ నవంబర్ రోల్అవుట్ ప్రణాళికను వన్ప్లస్ ప్రకటించింది. ఇప్పటికే వన్ప్లస్ 13ఆర్ (OnePlus 13R) మోడల్కు ఈ అప్డేట్ లభించగా, ఈ నెలాఖరు నాటికి మరో ఐదు డివైజ్లకు కూడా అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ వివరాలను నవంబర్ 5, 2026న వన్ప్లస్ కమ్యూనిటీ ఫోరమ్ వేదికగా కంపెనీ పంచుకుంది.
ఈ సరికొత్త కలర్ఓఎస్ 17తో వన్ప్లస్ తన పాత ఆక్సిజన్ఓఎస్ (OxygenOS) నుంచి అధికారికంగా కలర్ఓఎస్కు మారే ప్రక్రియను మొదలుపెట్టింది. ప్రస్తుతం ఈ లేటెస్ట్ వెర్షన్ అన్ని డివైజ్లలోకి అందుబాటులోకి రాలేదు. వన్ప్లస్ లైనప్లో 'OnePlus 15' స్మార్ట్ఫోన్ మొట్టమొదటగా స్థిరమైన (stable) ColorOS 17 అప్డేట్ను పొందగా, ఇప్పుడు పాత మోడళ్లకు కూడా ఈ అప్డేట్ ఇచ్చేందుకు కంపెనీ సిద్ధమైంది.
ColorOS 17 అప్డేట్ షెడ్యూల్:
November's bringing more OnePlus devices into the ColorOS 17 club. https://t.co/hAQwaXnGTo— OnePlus India (@OnePlus_IN) November 5, 2026
కమ్యూనిటీ పోస్ట్ ప్రకారం, ColorOS 17 అప్డేట్ తేదీలు, సమయం ప్రాంతాన్ని, డివైజ్ మోడల్ను బట్టి మారవచ్చు. అప్డేట్లో ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా, అందరికీ సాఫీగా అందేందుకు కంపెనీ దశలవారీగా విడుదల చేస్తోంది. అంటే, ఒకే మోడల్ ఫోన్ ఉన్నప్పటికీ, అందరికీ ఒకే రోజున అప్డేట్ అందకపోవచ్చు.
అయితే పైన చెప్పుకున్నట్లుగా వన్ప్లస్ 13Rకు ఇప్పటికే అంటే నవంబర్ 5, 2026న అప్డేట్ వచ్చేసింది. ఒకవేళ ఈ పరికరాన్ని ఉపయోగిస్తున్న వారికి ఇంకా అప్డేట్ కనిపించకపోతే, మరికొన్ని రోజులు వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ ప్రక్రియ దశలవారీగా సాగుతోంది.
ఆ తర్వాత వన్ప్లస్ 12కు, దాని మరుసటి రోజే వన్ప్లస్ ప్యాడ్ 3కు అప్డేట్ అందనుంది. కంపెనీ తొలి ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ 'వన్ప్లస్ ఓపెన్'కు నవంబర్ 24న అందుబాటులోకి రానుంది. ఇక మిడ్-రేంజ్ మోడళ్లు నార్డ్ 6, నార్డ్ CE 6లకు నవంబర్ 26న ఈ అప్డేట్ అందనుంది. ColorOS 17 విషయంలో వినియోగదారులు చూపుతున్న సహనానికి, సహకారానికి కంపెనీ ఈ పోస్ట్లో కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.
|Device
|Rollout Date
|OnePlus 13R
|November 5
|OnePlus 12
|November 17
|OnePlus Pad 3
|November 18
|OnePlus Open
|November 24
|OnePlus Nord 6 | Nord CE 6
|November 26
కలర్ఓఎస్ 17 అప్డేట్ను ఎలా చెక్ చేయాలి?: రోల్అవుట్కు సంబంధించిన తాజా సమాచారం కోసం కంపెనీ అధికారిక ఛానెళ్లు, కమ్యూనిటీ ప్రకటనలను గమనిస్తూ ఉండాలని వన్ప్లస్ తన వినియోగదారులకు సూచిస్తోంది. అలాగే, మీ ఫోన్లోని సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ సెక్షన్ను ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవడం మంచిది. ఎందుకంటే అప్డేట్ గురించిన సమాచారం బయటకు రాకముందే, అది నేరుగా మీ ఫోన్కు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఫోన్లో అప్డేట్ను చెక్ చేసుకోవడం ఎలా?:
- స్టెప్ 1: ఫోన్ సెట్టింగ్స్ (Settings) లోకి వెళ్లండి.
- స్టెప్ 2: 'సిస్టమ్ & అప్డేట్' (System & update) సెక్షన్పై క్లిక్ చేయండి.
- స్టెప్ 3: ఆ తర్వాత, 'సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్' (Software update) మెనూలోకి వెళ్లండి. మీ ఫోన్కు అందుబాటులో ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ల వివరాలు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి.
- స్టెప్ 4: ఒకవేళ మీకు లేటెస్ట్ కలర్ఓఎస్ 17 అప్డేట్ కనిపిస్తే, 'డౌన్లోడ్ & ఇన్స్టాల్' (Download and Install) బటన్పై ట్యాప్ చేస్తే అయిపోతుంది.