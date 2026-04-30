144Hz LCD డిస్​ప్లే, స్నాప్​డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్​తో 'వన్​ప్లస్ ప్యాడ్ 4' లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?

భారతదేశంలో "వన్​ప్లస్ ప్యాడ్ 4" లాంఛ్ అయింది. దీని ధర, ఫీచర్లతో పాటు ఆఫర్ల వివరాలు ఇవే!

OnePlus Pad 4 Launched in India With 144Hz LCD Screen, Snapdragon 8 Elite Gen 5 Chip (Photo Credit- OnePlus)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 30, 2026 at 1:43 PM IST

Hyderabad: వన్‌ప్లస్ భారతమార్కెట్లో తన కొత్త "వన్​ప్లస్ ప్యాడ్ 4" టాబ్లెట్​ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. దీని కీలక ఫీచర్లలో 144Hz అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్‌తో కూడిన 13.2-అంగుళాల 3.4K LCD డిస్​ప్లే, క్వాల్‌కామ్ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్‌ ఉన్నాయి. వన్‌ప్లస్ దీనిలో PC వంటి సామర్థ్యాలను అందించేందుకు అనేక ప్రొడక్టవిటీ-ఫోకస్డ్ ఫీచర్లను పొందుపరిచింది. ఇంకా ఈ "ప్యాడ్ 4"తో పాటు OnePlus Stylo Pro స్టైలస్ వస్తుంది.

వన్​ప్లస్ ప్యాడ్ 4 వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ టాబ్లెట్​ను రెండు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్​లలో తీసుకొచ్చింది. అవి:

  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 59,999
  • 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 64,999

ఆఫర్ల వివరాలు: కంపెనీ ఈ టాబ్లెట్​పై లాంఛ్ ఆఫర్లను కూడా ప్రకటించింది. దీంతో వినియోగదారులకు రూ. 5,000 వరకు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంటే ఈ "వన్​ప్లస్ ప్యాడ్ 4" 8GB + 256GB, 12GB + 512GB మోడళ్లను రూ. 54,999, రూ. 59,999 ధరలకే కొనుగోలు చేయొచ్చు. అంతేకాకుండా, పరిమిత కాలం పాటు "OnePlus Stylo Pro"ను ఉచితంగా అందిస్తూనే, గరిష్ఠంగా ఆరు నెలల వరకు 'నో-కాస్ట్ EMI' (వడ్డీ లేని వాయిదా) సౌకర్యాన్ని కూడా వన్​ప్లస్ అందిస్తోంది.

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ కొత్త "వన్​ప్లస్ ప్యాడ్ 4" భారతదేశంలో రెండు రంగులలో లభిస్తుంది. అవి:

  • డ్యూన్ (Dune)
  • సేజ్ మిస్ట్ (Sage Mist)

సేల్ వివరాలు: భారతదేశంలో ఈ టాబ్లెట్ సేల్స్ మే 5 నుంచి ప్రారంభకానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్నవారు అమెజాన్, ఫ్లిప్​కార్ట్, వన్​ప్లస్ ఇండియా వెబ్‌సైట్, వన్​ప్లస్ స్టోర్ యాప్, ఆఫ్‌లైన్ రిటైల్ స్టోర్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.

