144Hz LCD డిస్ప్లే, స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్తో 'వన్ప్లస్ ప్యాడ్ 4' లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
భారతదేశంలో "వన్ప్లస్ ప్యాడ్ 4" లాంఛ్ అయింది. దీని ధర, ఫీచర్లతో పాటు ఆఫర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : April 30, 2026 at 1:43 PM IST
Hyderabad: వన్ప్లస్ భారతమార్కెట్లో తన కొత్త "వన్ప్లస్ ప్యాడ్ 4" టాబ్లెట్ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. దీని కీలక ఫీచర్లలో 144Hz అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన 13.2-అంగుళాల 3.4K LCD డిస్ప్లే, క్వాల్కామ్ ఫ్లాగ్షిప్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్ ఉన్నాయి. వన్ప్లస్ దీనిలో PC వంటి సామర్థ్యాలను అందించేందుకు అనేక ప్రొడక్టవిటీ-ఫోకస్డ్ ఫీచర్లను పొందుపరిచింది. ఇంకా ఈ "ప్యాడ్ 4"తో పాటు OnePlus Stylo Pro స్టైలస్ వస్తుంది.
వన్ప్లస్ ప్యాడ్ 4 వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ టాబ్లెట్ను రెండు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో తీసుకొచ్చింది. అవి:
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 59,999
- 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 64,999
ఆఫర్ల వివరాలు: కంపెనీ ఈ టాబ్లెట్పై లాంఛ్ ఆఫర్లను కూడా ప్రకటించింది. దీంతో వినియోగదారులకు రూ. 5,000 వరకు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంటే ఈ "వన్ప్లస్ ప్యాడ్ 4" 8GB + 256GB, 12GB + 512GB మోడళ్లను రూ. 54,999, రూ. 59,999 ధరలకే కొనుగోలు చేయొచ్చు. అంతేకాకుండా, పరిమిత కాలం పాటు "OnePlus Stylo Pro"ను ఉచితంగా అందిస్తూనే, గరిష్ఠంగా ఆరు నెలల వరకు 'నో-కాస్ట్ EMI' (వడ్డీ లేని వాయిదా) సౌకర్యాన్ని కూడా వన్ప్లస్ అందిస్తోంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ కొత్త "వన్ప్లస్ ప్యాడ్ 4" భారతదేశంలో రెండు రంగులలో లభిస్తుంది. అవి:
- డ్యూన్ (Dune)
- సేజ్ మిస్ట్ (Sage Mist)
సేల్ వివరాలు: భారతదేశంలో ఈ టాబ్లెట్ సేల్స్ మే 5 నుంచి ప్రారంభకానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్నవారు అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, వన్ప్లస్ ఇండియా వెబ్సైట్, వన్ప్లస్ స్టోర్ యాప్, ఆఫ్లైన్ రిటైల్ స్టోర్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.