వన్ప్లస్ "నార్డ్ CE6" ఇండియా లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్- కీలక స్పెక్స్ రివీల్
వన్ప్లస్ తన "నార్డ్ CE6", "నార్డ్ CE6 లైట్" ఇండియా లాంఛ్ తేదీని ప్రకటించింది. దీంతోపాటు వీటి డిస్ప్లే, ప్రాసెసర్, బ్యాటరీ వివరాలు వెల్లడించింది.
Published : April 21, 2026 at 11:59 AM IST
Hyderabad: వన్ప్లస్ భారతదేశంలో తన అప్కమింగ్ నార్డ్ CE సిరీస్లోని "నార్డ్ CE6", "నార్డ్ CE6 లైట్" మోడళ్ల లాంఛ్ తేదీని వెల్లడించింది. దీంతోపాటు వీటిలో 1.5K రిజల్యూషన్ డిస్ప్లే, స్నాప్డ్రాగన్ 7 సిరీస్ చిప్సెట్ వంటి పలు కీలక ఫీచర్లను అందిస్తున్నట్లు కూడా ధృవీకరించింది. ఈ రెండు పరికరాలు కంపెనీ మిడ్-రేంజ్ విభాగాన్ని మరింత బలోపేతం చేయనున్నాయి. కంపెనీ ఇటీవలే "వన్ప్లస్ నార్డ్ 6"ను కూడా విడుదల చేసింది.
వన్ప్లస్ నార్డ్ CE సిరీస్ లాంఛ్ వివరాలు: ఈ సిరీస్లోని "నార్డ్ CE 6", "నార్డ్ CE 6 లైట్" హ్యాండ్సెట్లు మే 7, 2026న, మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భారతదేశంలో విడుదల కానున్నాయి. ఇందులో గమనించదగ్గ విషయం ఏంటంటే, రెండేళ్ల విరామం తర్వాత కంపెనీ తిరిగి "లైట్" మోడల్ను తీసుకువస్తోంది. చివరిగా "వన్ప్లస్ నార్డ్ CE 4 లైట్"ను 2024లో ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు దీనికి సక్సెసర్గా ఈ "నార్డ్ CE 6 లైట్" మోడల్ నిలవనుంది.
This is what we’ve all been waiting for.— OnePlus India (@OnePlus_IN) April 20, 2026
Launching May 7, 12 PM IST. #OnePlusNordCE6 #OnePlusNordCE6Lite #LiteisBack
కలర్ ఆప్షన్లు: వీటిలో "నార్డ్ CE 6" ఫ్రెష్ బ్లూ (Fresh Blue), లూనార్ పెర్ల్ (Lunar Pearl), పిచ్ బ్లాక్ (Pitch Black) రంగులలో విడుదల కానుండగా, "నార్డ్ CE 6 లైట్" ఫోన్ వివిడ్ మింట్ (Vivid Mint), హైపెర్ బ్లాక్ (Hyper Black) రంగులలో లభించనుంది.
వన్ప్లస్ నార్డ్ CE6 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: నార్డ్ CE6 స్నాప్డ్రాగన్ 7s జెన్ 4 ప్రాసెసర్తో పాటు, ప్రత్యేకమైన టచ్ రిఫ్లెక్స్ చిప్తో పనిచేస్తుంది. ఇది డ్యూయల్-చిప్ ఆర్కిటెక్చర్ను ఏర్పరుస్తుంది. ఈ సెటప్ అల్ట్రా-హై FPS గేమింగ్ కోసం ఫ్లాగ్షిప్ టచ్ రెస్పాన్స్ను అందిస్తుందని వన్ప్లస్ పేర్కొంది.
ఈ అప్కమింగ్ హ్యాండ్సెట్ 3200Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది "Crazy Big" 8,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ వెల్లడించింది. దీన్ని ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 2.5 రోజుల కంటే ఎక్కువ పనిచేస్తుందని చెబుతోంది. ఇంకా దీని బ్యాటరీ 10 గంటల వరకు BGMI, 30 గంటల వరకు యూట్యూబ్ ప్లేబ్యాక్ను అందించగలదని పేర్కొంది. ఈ బ్యాటరీ 27W రివర్స్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది "వన్ప్లస్ నార్డ్ బడ్స్ 4 ప్రో"లో 10 నిమిషాల ఛార్జ్తో 12 గంటల మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్ను అందిస్తుంది.
నార్డ్ CE6 ఫోన్ 1.5K AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 1,800 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్, 'సన్లైట్ క్లారిటీ', 3,840Hz PWM డిమ్మింగ్ వంటి ప్రత్యేకతలను అందిస్తుంది. దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం, "నార్డ్ CE6" IP69/IP69K/IP66/IP68 రేటింగ్ బిల్డ్ క్వాలిటీతో వస్తుంది. అలాగే కింద పడటం వంటి ప్రమాదాల నుంచి రక్షణ కల్పించేందుకు MIL-STD-810H మిలిటరీ-గ్రేడ్ సర్టిఫికేషన్తో కూడా వస్తుంది.