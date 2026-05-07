వన్ప్లస్ 'నార్డ్ CE 6' సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్లు వచ్చాయ్- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
భారతదేశంలో "వన్ప్లస్ నార్డ్ CE 6", "వన్ప్లస్ నార్డ్ CE 6 లైట్" స్మార్ట్ఫోన్లు విడుదలయ్యాయి. ధర, స్పెసిఫికేషన్లు, లభ్యత వివరాలు మీకోసం!
Published : May 7, 2026 at 4:01 PM IST
Hyderabad: వన్ప్లస్ తన కొత్త "నార్డ్ CE 6" సిరీస్ను భారత దేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ లైనప్లో "వన్ప్లస్ నార్డ్ CE 6", "వన్ప్లస్ నార్డ్ CE 6 లైట్" అనే రెండు మోడళ్లు ఉన్నాయి. ఈ రెండు పరికరాలు 144Hz డిస్ప్లే, గరిష్ఠంగా 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్, 50MP డ్యూయల్-రియర్ కెమెరా సెటప్, SUPERVOOC ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ వంటి ప్రత్యేకతలను కలిగి ఉన్నాయి. ఇవి Android 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆధారిత OxygenOS 16పై పనిచేస్తాయి.
వీటిలో "CE 6" మోడల్ కొత్తగా డిజైన్ చేసిన రియర్ కెమెరా మాడ్యూల్ను కలిగి ఉంది. దీని ప్రీవియస్ "CE 5"లో పిల్ ఆకారపు డెకో అందించగా, కంపెనీ ఈసారి హ్యాండ్సెట్లో చతురస్రాకారపు కెమెరా ఐలాండ్కు మారింది. మరోవైపు "నార్డ్ CE 4 లైట్" విడుదల తర్వాత వచ్చిన మొట్టమొదటి నార్డ్ CE లైట్ మోడల్గా "వన్ప్లస్ నార్డ్ CE 6 లైట్" మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. చిప్సెట్ విషయానికి వస్తే, "CE 6" స్నాప్డ్రాగన్ 7 సిరీస్ చిప్సెట్ను కలిగి ఉండగా, "లైట్" మోడల్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7000 సిరీస్ SoCతో పనిచేస్తుంది.
వన్ప్లస్ నార్డ్ CE 6, నార్డ్ CE 6 లైట్ ధర, లభ్యత:
1. వన్ప్లస్ నార్డ్ CE 6:
వేరియంట్లు:
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 29,999
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 32,999
సేల్ వివరాలు: భారతదేశంలో "వన్ప్లస్ నార్డ్ CE 6" సేల్స్ మే 8వ తేదీన మధ్యాహ్నం 12 గంటల (IST) నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి.
కలర్ ఆప్షన్లు:
- ఫ్రెష్ బ్లూ (Fresh Blue)
- లూనార్ పెర్ల్ (Lunar Pearl)
- పిచ్ బ్లాక్ (Pitch Black)
2. వన్ప్లస్ నార్డ్ CE 6 లైట్:
వేరియంట్లు:
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 20,999
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 22,999
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 25,999
HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డుతో కొనుగోలు చేసేవారికి కంపెనీ రూ. 2,000 వరకు తక్షణ తగ్గింపును (Instant Discount) కూడా ఆఫర్ చేస్తోంది.
సేల్ వివరాలు: ఈ వన్ప్లస్ నార్డ్ CE 6 లైట్ సేల్స్ భారతదేశంలో మే 12వ తేదీన మధ్యాహ్నం 12 గంటల (IST) నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు అమెజాన్, వన్ప్లస్ ఇండియా ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.
కలర్ ఆప్షన్లు:
- హైపర్ బ్లాక్ (Hyper Black)
- వివిడ్ మింట్ (Vivid Mint)
